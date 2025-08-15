Live

LIVEBLOG - Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: Στο κατώφλι της νέας Γιάλτας-Το θεριό, ο Γιάννης και η συμφωνία

Παρακολουθήστε στο Newsbomb όλες τις εξελίξεις σχετικά με την κρίσιμο σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα 

LIVEBLOG - Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: Στο κατώφλι της νέας Γιάλτας-Το θεριό, ο Γιάννης και η συμφωνία
O χρόνος μετράει αντίστροφα για τη σύνοδο κορυφής, που χαρακτηρίστηκε Νέα Γιάλτα, ανάμεσα στους ηγέτες ΗΠΑ και Ρωσίας, Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν.

Όπως λέει ο θυμόσοφος λαός... «φοβάται ο Γιάννης το θεριό και το θεριό τον Γιάννη».

Για υψηλό διακύβευμα έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ, εν όψει της σημερινής κρίσιμης συνόδου με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, σε ανάρτηση στο Truth Social.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνομίλησε με δημοσιογράφους στο Air Force One. Είπε ότι ο Πούτιν είναι «έξυπνος» και ότι «τα πάνε καλά», με «μεγάλο σεβασμό και από τις δύο πλευρές», και ότι πιστεύει ότι «κάτι θα συμβεί».
«Παρατήρησα ότι φέρνει πολλούς επιχειρηματίες από τη Ρωσία, και αυτό είναι καλό.
Μου αρέσει αυτό, γιατί θέλουν να κάνουν επιχειρήσεις, αλλά δεν θα κάνουν επιχειρήσεις μέχρι να σταματήσει ο πόλεμος.»
Σχετικά με τη συνέχιση των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία, ο Τραμπ είπε ότι πιστεύει ότι ο Πούτιν «προσπαθεί να προετοιμάσει το έδαφος» και «στην αντίληψή του αυτό τον βοηθά να κάνει μια καλύτερη συμφωνία».
Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ λέει ότι «στην πραγματικότητα αυτό τον βλάπτει, και θα του μιλήσω γι' αυτό».

Όπως έγραψε το NBC News ο Τραμπ θα υποδεχτεί τον Πούτιν με τις υψηλότερες τιμές

Ο Λευκός Οίκος, παράλληλα, ανακοίνωσε την αντιπροσωπεία που θα συνοδεύσει τον Αμερικανό στην αεροπορική βάση «Έλμεντορφ – Ρίτσαρντσον», κοντά στο Άνκορατζ της Αλάσκας. Αυτή αποτελείται από τους:

  • Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο.
  • Υπουργός Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών, Χάουαρντ Λούτνικ.
  • Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεντ.
  • Διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ.

Οι ηγέτες των ΗΠΑ και της Ρωσίας θα έχουν κατ' ιδίαν συνομιλία, μετά την οποία οι αντιπροσωπείες θα πραγματοποιήσουν επί μέρους συνομιλίες. Η σύνοδος κορυφής δεν θα παραταθεί - το πολύ 7 ώρες-, και, σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, θα ολοκληρωθεί με συνέντευξη Τύπου. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο εάν ο Τραμπ και ο Πούτιν θα εμφανιστούν ενώπιον του Τύπου μαζί.

ΗΠΑ και Ρωσία θα συμφωνήσουν σε «ορισμένους όρους»

Οι ΗΠΑ και η Ρωσία θα συμφωνήσουν σήμερα, 15 Αυγούστου, υπό «ορισμένους όρους». Αυτό δήλωσε στο Reuters μια πηγή κοντά στο Κρεμλίνο.

Το δημοσίευμα πιστεύει ότι ένας συμβιβασμός θα μπορούσε να είναι μια σταδιακή κατάπαυση του πυρός στους αιθέρες. Ο Πούτιν «έκανε επίσης μια προσφορά για μια πιθανή πυρηνική συμφωνία που θα μπορούσε να βοηθήσει και τους δύο να σώσουν την αξιοπιστία τους», μια νέα συμφωνία ελέγχου πυρηνικών όπλων που θα αντικαταστήσει την τελευταία υπάρχουσα συμφωνία, η οποία λήγει τον επόμενο Φεβρουάριο.

Η πηγή που μίλησε στο Reuters ανέφερε ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι η Μόσχα ενδέχεται να είναι έτοιμη να καταλήξει σε συμβιβασμό για την Ουκρανία. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, βετεράνος της ρωσικής διπλωματίας και μέλος της αντιπροσωπείας που επισκέφθηκε την Αλάσκα, δήλωσε ότι η Μόσχα δεν αποκάλυψε ποτέ εκ των προτέρων τις προθέσεις της.

Η Ουκρανία και οι ευρωπαίοι σύμμαχοί της ενθαρρύνθηκαν από μια τηλεφωνική κλήση που έλαβαν την Τετάρτη, στην οποία ο Τραμπ υποστήριξε την ιδέα των εγγυήσεων ασφάλειας για το Κίεβο.

Επίσης σύμφωνα με το Reuters, o Πούτιν, του οποίου η πολεμική οικονομία δείχνει κάποια σημάδια πίεσης, χρειάζεται τον Τραμπ για να βοηθήσει τη Ρωσία να ξεφύγει από το ζουρλομανδύα των ολοένα και πιο αυστηρών δυτικών κυρώσεων, ή τουλάχιστον να μην επιβάλει στη Μόσχα περισσότερες κυρώσεις, κάτι που έχει απειλήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Την ημέρα πριν από τη σύνοδο κορυφής, ο Ρώσος πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για κάτι άλλο που ξέρει ότι θέλει ο Τραμπ: μια νέα συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων που θα αντικαταστήσει την τελευταία που ισχύει και η οποία λήγει τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους.

Τον Τραμπ δεν μπορείς να τον απορρίψεις....

«Προφανώς, θα συμφωνηθούν ορισμένοι όροι... επειδή ο Τραμπ δεν μπορεί να απορριφθεί και εμείς δεν είμαστε σε θέση να αρνηθούμε (λόγω της πίεσης των κυρώσεων)», δήλωσε η πηγή, η οποία μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του θέματος. Προβλέπουν ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία θα αναγκαστούν να κάνουν δυσάρεστες συμβιβαστικές παραχωρήσεις.

Ο Πούτιν έχει μέχρι στιγμής εκφράσει αυστηρούς όρους για πλήρη κατάπαυση του πυρός, αλλά ένας συμβιβασμός θα μπορούσε να είναι η εκεχειρία στον αεροπορικό πόλεμο. Ο Τραμπ δήλωσε ότι η μεταβίβαση εδαφών θα μπορούσε να είναι ένας πιθανός τρόπος για να ξεπεραστεί το αδιέξοδο.

Παρακολουθήστε LIVE εικόνα:

