Washington Post: Ο Τραμπ είναι βέβαιος ότι καταλαβαίνει τον Πούτιν, γι' αυτό και δεν προετοιμάστηκε

Στον αντίποδα μια πηγή από το Κρεμλίνο δήλωσε σύμφωνα με το δημοσίευμα ότι η Μόσχα δεν έχει σαφές σχέδιο για τη συνάντηση με τον Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν χρειάστηκε να προετοιμαστεί ιδιαίτερα για τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, επειδή σκεφτόταν το θέμα εδώ και πολύ καιρό και πιστεύει ότι «καταλαβαίνει τον Πούτιν αρκετά καλά».

Αυτό δήλωσαν πηγές από τον Λευκό Οίκο στην αμερικανική εφημερίδα The Washington Post.

«Δεν είναι ότι προετοιμάζεις και ερευνάς απαντήσεις, όπως, "Αν το κάνει αυτό, θα το πεις αυτό". Αυτό που θα μας κάνει να προχωρήσουμε είναι η ικανότητα του προέδρου να διαβάζει ένα άτομο και να κατανοεί τα πραγματικά του κίνητρα, όχι τι λέει», είπε η πηγή.

«Αυτό βρίσκεται στα σκαριά εδώ και αρκετό καιρό, οπότε δεν είναι σαν να κάνεις τεστ πριν πετάξεις. Τα τηλεφωνήματα από τον πρόεδρο έχουν περιορισμένο αντίκτυπο, ειδικά όταν πρόκειται για μια συμφωνία όπως αυτή. Το να είσαι πρόθυμος να καθίσεις και να μιλήσεις αυτοπροσώπως είναι ένα σημαντικό βήμα προς μια τελική συμφωνία», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Πόσο έτοιμη είναι η Μόσχα

Με τη σειρά του, ένας άνθρωπος από το Κρεμλίνο δήλωσε στο δημοσίευμα ότι η Μόσχα δεν έχει σαφές σχέδιο για τη συνάντηση με τον Τραμπ.

«Αυτή τη στιγμή στο Κρεμλίνο διεξάγεται μια τεράστια, πυρετώδης δουλειά», δήλωσε ένας άνθρωπος που βρίσκεται μέσα στο Κρεμλίνο. Σημείωσε ότι η Μόσχα ελπίζει ότι μια προσωπική συνάντηση θα παίξει ρόλο στα χέρια του Πούτιν.

«Ο Τραμπ και ο Πούτιν συμπαθούν πολύ ο ένας τον άλλον. Είμαι βέβαιος ότι αυτή η προσωπική συνάντηση θα αλλάξει την ισορροπία δυνάμεων. Μπορεί να προσφέρει πολλά. Συμπαθούν πολύ ο ένας τον άλλον και επικοινωνούν καλά», διαβεβαίωσε η πηγή.

Πώς φαντάζεται την συνάντηση η εφημερίδα

Η ίδια η εφημερίδα οραματίζεται τη συνάντηση ως εξής: «Στη μία καρέκλα θα καθίσει ο Αμερικανός ηγέτης, του οποίου η αυτοσχέδια προσέγγιση συχνά αφήνει τις λεπτομέρειες σε άλλους. Στην άλλη θα καθίσει ο Πούτιν, ένας πρώην αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών που οι αξιωματούχοι λένε ότι έχει εγκυκλοπαιδική γνώση του πεδίου της μάχης και μια προσεκτικά σχεδιασμένη στρατηγική για να αναστατώνει τους συναδέλφους ηγέτες».

