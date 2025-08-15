Παγετωνική έκρηξη στην Αλάσκα πριν από τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν - Βίντεο

Εν μέσω του διπλωματικού πυρετού και των λεπτών πολιτικών ισορροπιών, υπήρξε μια αντίδραση της φύσης

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Παγετωνική έκρηξη στην Αλάσκα πριν από τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν - Βίντεο
Σήμερα όλα τα βλέμματα στον πλανήτη είναι στραμμένα στην Αλάσκα.

Ο λόγος είναι προφανής. Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν ετοιμάζονται για μια νέα Γιάλτα.

Ωστόσο, εν μέσω του διπλωματικού πυρετού και των λεπτών πολιτικών ισορροπιών, υπήρξε μια αντίδραση της φύσης.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ένα κύμα νερού ξεχύθηκε από μια παγετωνική λίμνη της Αλάσκας, απειλώντας την πρωτεύουσα της πολιτείας, Τζούνο. Ωστόσο, τα αντιπλημμυρικά φράγματα που εγκατέστησε η πόλη κατάφεραν να αποτρέψουν μια καταστροφή από το να ξεδιπλωθεί στη γραφική πόλη-λιμάνι, παρά τα ιστορικά υψηλά επίπεδα νερού αυτής της εβδομάδας.

Η πρωτεύουσα της Αλάσκας, Τζούνο, έχει πληθυσμό περίπου 33.000 κατοίκων, σύμφωνα με την Υπηρεσία Απογραφής των ΗΠΑ. Η πόλη περιβάλλεται από παράκτια ύδατα στα δυτικά και νότια.

Πώς ξεκίνησε η διαρροή

Η διαρροή ξεκίνησε την Τρίτη 12 Αυγούστου, στη "Λεκάνη Αυτοκτονίας" , μια παγετωνική λίμνη που συνδέεται με τον Παγετώνα Μέντενχολ και εκτείνεται στο δυτικό τμήμα του Τζούνο, περίπου 10 μίλια από το κέντρο της πόλης. Η λεκάνη σχηματίστηκε όταν τμήματα του παγετώνα της έλιωσαν και υποχώρησαν και τώρα λειτουργεί σαν ένας γιγάντιος κουβάς, γεμίζοντας με βροχή, χιόνι και πάγο που λιώνουν αργά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Τελικά, η "Λεκάνη Αυτοκτονίας" γεμίζει τόσο πολύ που ξεχειλίζει πάνω από τον περιβάλλοντα πάγο του παγετώνα Μέντενχολ. Όταν συμβαίνει αυτό, το νερό ρέει στην κοντινή λίμνη Μέντενχολ και τελικά ρέει κάτω από τον ποταμό. Ο ποταμός Μέντενχολ, ο οποίος ρέει κατά μήκος της δυτικής πλευράς της πόλης, ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ των 4,8 μέτρων το πρωί της Τετάρτης 13 Αυγούστου, αφού ανέβηκε περισσότερο από 2 μέτρα σε λιγότερο από 24 ώρες.

Έφτασε σε νέο ρεκόρ 5 μέτρων αργότερα την Τετάρτη, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, πολύ πάνω από το προηγούμενο ρεκόρ που είχε σημειωθεί μόλις τον περασμένο Αύγουστο. Η στάθμη του ποταμού άρχισε να μειώνεται ραγδαία λίγο αργότερα και μέχρι τα μέσα του απογεύματος η στάθμη του ποταμού είχε πέσει στα 3 μέτρα.

Πώς τα αντιπλημμυρικά φράγματα προστάτευσαν την πόλη

Παρόλο που η στάθμη του ποταμού έφτασε σε νέο ρεκόρ κατά τη διάρκεια της φετινής εκδήλωσης, το χειρότερο σενάριο αποφεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό χάρη στις προσπάθειες πρόληψης των πλημμυρών που εφάρμοσαν οι πολιτειακές και τοπικές αρχές σε απάντηση σε προηγούμενες πλημμύρες.

Μια παρόμοια παγετωνική έκρηξη πέρυσι προκάλεσε καταστροφικές πλημμύρες που επηρέασαν περισσότερα από 100 σπίτια στο Τζούνο. Οι δημοτικοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν τη σοβαρότητα των πλημμυρών «άνευ προηγουμένου». Η στάθμη του ποταμού το 2024 ήταν 30 ολόκληρα εκατοστά υψηλότερη από αυτή που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της παγετωνικής πλημμύρας στις αρχές Αυγούστου 2023.

Πέρυσι, εγκαταστάθηκε ένα αντιπλημμυρικό φράγμα σε περιοχές επιρρεπείς σε πλημμύρες, όπου ζουν περίπου 1.000 κάτοικοι και επιχειρήσεις, σύμφωνα με εκπρόσωπο της πόλης.

Γιατί συμβαίνει αυτό συνεχώς;

Οι πλημμύρες σε παγετώδεις λίμνες έχουν γίνει συχνό φαινόμενο από το 2011 και επιδεινώνονται σημαντικά κάθε χρόνο από το 2023. Αποτελούν μια ακόμη συνέπεια της κλιματικής αλλαγής . Η Αρκτική, συμπεριλαμβανομένης της Αλάσκας, θερμαίνεται δύο φορές πιο γρήγορα από τον υπόλοιπο πλανήτη λόγω της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας. Αυτό προκαλεί τη λέπτυνση ή το λιώσιμο των παγετώνων, όπως αυτοί στην Αλάσκα.

Οι αυξανόμενες θερμοκρασίες έχουν μειώσει δραματικά την έκταση του παγετώνα Μέντενχολ και της "Λεκάνης Αυτοκτονίας" του, δημιουργώντας τον ετήσιο κίνδυνο παγετωνικών εκρήξεων καθώς ο πάγος αντικαθίσταται από υγρό νερό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

