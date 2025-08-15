Αλάσκα: Με φούτερ «ΕΣΣΔ» ο Λαβρόφ λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν

Στην τελική ευθεία για τις προετοιμασίες της κρίσιμης συνόδου κορυφής μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν που θα πραγματοποιηθεί στην αμερικανική πόλη Άνκορατζ της Αλάσκας.

Το ρωσικό πρακτορείο TASS δημοσίευσε βίντεο που δείχνει τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, να εισέρχεται στο ξενοδοχείο που θα μείνει κατά τη διάρκεια της συνάντησης, φορώντας φούτερ με την ένδειξη «CCCP».

Η συντομογραφία αυτή αναφέρεται στην Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών (ΕΣΣΔ), προκαλώντας αίσθηση καθώς οι προετοιμασίες για το ιστορικό τετ α τετ συνεχίζονται.

Δείτε το βίντεο με τον Λαβρόφ στην Αλάσκα:

