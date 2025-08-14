Τραμπ: Ο Πούτιν «δεν θα τα βάλει μαζί μου» στην Αλάσκα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ γραφείο του Λευκού Οίκου, στις 14 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Alex Brandon)

Μία ημέρα πριν την επικείμενη σύνοδο κορυφής με τον Ρώσο ομόλογό του στην Αλάσκα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε αν ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει «ισχυρή θέση» ερχόμενος στις διαπραγματεύσεις.

«Λοιπόν, ήρθε στη χώρα μας», απάντησε ο Τραμπ, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι πιστεύει ότι ο Πούτιν «θα ήθελε να καταλήξει σε συμφωνία».

«Νομίζω ότι αν δεν ήμουν πρόεδρος, θα είχε καταλάβει όλη την Ουκρανία, είναι ένας πόλεμος που δεν έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ.

Αν δεν ήμουν πρόεδρος, κατά τη γνώμη μου, θα προτιμούσε να καταλάβει όλη την Ουκρανία, αλλά είμαι πρόεδρος και δεν θα τα βάλει μαζί μου».

Ο Τραμπ πρότεινε επίσης την Αλάσκα ως τόπο διεξαγωγής της δεύτερης συνάντησης, η οποία, όπως λέει, θα ήθελε να πραγματοποιηθεί «πολύ γρήγορα».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δέχτηκε μια άλλη ερώτηση σχετικά με τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και το αν η ίδια η σύνοδος κορυφής ή τα κίνητρα που προσφέρονται στη Μόσχα για ειρήνη ανταμείβουν τη Ρωσία για την εισβολή της.

«Νομίζω ότι έχουμε μια κατάσταση που δεν έπρεπε ποτέ να είχε ξεκινήσει, δεν έπρεπε ποτέ να είχε ξεκινήσει», λέει ο Τραμπ, αποφεύγοντας την ερώτηση.

«Δεν ξεκίνησε υπό την προεδρία μου και για τέσσερα χρόνια δεν συζητήθηκε καν.

«Μπορούσα να δω ότι θα συμβεί, μετά την αποχώρησή μου μπορούσα να δω τι συνέβαινε... όλοι φταίνε, ο Πούτιν φταίει, όλοι φταίνε».

