Ανάλυση BBC: Τι θέλει από τη σύνοδο στην Αλάσκα ο Τραμπ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.
Με διαφορετικές προτεραιότητες θα έρθουν στην Αλάσκα οι ηγέτες των ΗΠΑ και της Ρωσίας για τη συνάντηση στο Άνκορατζ, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να μην αναμένεται να δώσει σύντομα τέλος στη σύρραξη στην Ουκρανία, και τον Ντόναλντ Τραμπ να μειώνει τις προσδοκίες για τη πρώτη συνάντησή του Ρώσο ομόλογό του από το 2018.

Ο Τραμπ υποσχέθηκε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του για τις προεδρικές εκλογές του 2024 ότι θα ήταν «εύκολο» να δοθεί τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία και ότι θα το κατάφερνε σε διάστημα λίγων ημερών.

Αυτή η υπόσχεση έχει επηρεάσει τις προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου να επιλύσει τη σύγκρουση, καθώς από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο εναλάσσει την απογοήτευσή του μεταξύ των Ουκρανών και των Ρώσων.

Τον Φεβρουάριο, κατηγόρησε σε ζωντανή μετάδοση τον Ζελένσκι σε μια δραματική συνάντηση στο Λευκό Οίκο και αργότερα ανέστειλε προσωρινά τη στρατιωτική βοήθεια και την ανταλλαγή πληροφοριών με την εμπόλεμη χώρα.

Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες ο Αμερικανός πρόεδρος έχει γίνει πιο επικριτικός απέναντι στην αδιαλλαξία του Πούτιν και την προθυμία του να επιτεθεί σε μη στρατιωτικούς στόχους, θέτοντας μια σειρά προθεσμιών για νέες κυρώσεις εναντίον των Ρώσων και άλλων χωρών που συνεργάζονται μαζί τους. Η περασμένη Παρασκευή ήταν η πιο πρόσφατη προθεσμία και, όπως και με τις προηγούμενες, ο Τραμπ τελικά έκανε πίσω.

Τώρα φιλοξενεί τον Ρώσο πρόεδρο σε αμερικανικό έδαφος και μιλάει για «ανταλλαγή εδαφών», κάτι που η Ουκρανία φοβάται ότι μπορεί να συνιστά παραχωρήσεις εδαφών σε αντάλλαγμα για την ειρήνη.

Έτσι, οποιαδήποτε συζήτηση για το τι θέλει ο Τραμπ κατά τη διάρκεια των συνομιλιών του με τον Πούτιν την Παρασκευή θολώνεται από τις αμφιταλαντευόμενες δηλώσεις και ενέργειες του προέδρου.

Μείωση των προσδοκιών

Αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ κατέβαλε συντονισμένες προσπάθειες για να μειώσει τις προσδοκίες για αυτή τη συνάντηση – ίσως ως σιωπηρή αναγνώριση των περιορισμένων δυνατοτήτων για μια σημαντική πρόοδο, με μόνο τη μία πλευρά της σύγκρουσης να είναι παρούσα.

Τη Δευτέρα, δήλωσε ότι η σύνοδος κορυφής θα είναι μια συνάντηση «ακρόασης». Υπονόησε ότι θα ξέρει αν μπορεί να καταλήξει σε συμφωνία με τον Ρώσο ηγέτη «πιθανώς μέσα στα πρώτα δύο λεπτά».

«Μπορεί να φύγω και να πω καλή τύχη, και αυτό θα είναι το τέλος», πρόσθεσε. «Μπορεί να πω ότι αυτό δεν θα επιλυθεί».

Με τον Τραμπ, είναι συχνά καλύτερο να περιμένουμε το απροσδόκητο. Ο Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι ηγέτες του μίλησαν την Τετάρτη σε μια προσπάθεια να διασφαλίσουν ότι δεν θα συνάψει συμφωνία με τον Πούτιν που η Ουκρανία δεν θα δεχτεί ή δεν μπορεί να δεχτεί.

Ένα πράγμα ήταν σαφές σχεδόν όλο το χρόνο: ο Τραμπ θα χαιρόταν να είναι αυτός που θα έβαζε τέλος στον πόλεμο.

Στην ομιλία του κατά την ορκωμοσία, είπε ότι ήθελε η πιο περήφανη κληρονομιά του να είναι αυτή του «ειρηνοποιού». Δεν είναι μυστικό ότι λαχταρά την διεθνή αναγνώριση ενός Νόμπελ Ειρήνης.

Ο Τραμπ δεν είναι τύπος που κολλάει στις λεπτομέρειες. Αλλά αν του δοθεί η ευκαιρία να ισχυριστεί ότι έχει σημειώσει πρόοδο προς την ειρήνη κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στο Άνκορατζ, θα την εκμεταλλευτεί.

*Πηγή: BBC

