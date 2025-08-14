Σύνοδος στην Αλάσκα: Λάθος να προβλέψει κανείς το αποτέλεσμα της συνόδου, τόνισε το Κρεμλίνο

Το Κρεμλίνο προειδοποίησε σήμερα ότι θα ήταν μεγάλο λάθος να προβλέψει κανείς το αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, αύριο (15/08) στην Αλάσκα, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι δεν υπάρχουν σχέδια για υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου μετά τη σύνοδο κορυφής στην πόλη Άνκορατζ της Αλάσκας, σύμφωνα με το Interfax.

