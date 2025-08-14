Σύνοδος στην Αλάσκα: Λάθος να προβλέψει κανείς το αποτέλεσμα της συνόδου, τόνισε το Κρεμλίνο
Δεν υπάρχουν σχέδια για υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου μετά τη συνάντηση στο Άνκορατζ, δήλωσε ο Πεσκόφ
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Το Κρεμλίνο προειδοποίησε σήμερα ότι θα ήταν μεγάλο λάθος να προβλέψει κανείς το αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, αύριο (15/08) στην Αλάσκα, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι δεν υπάρχουν σχέδια για υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου μετά τη σύνοδο κορυφής στην πόλη Άνκορατζ της Αλάσκας, σύμφωνα με το Interfax.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:34 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ανάλυση BBC: Τι θέλει από τη σύνοδο στην Αλάσκα ο Τραμπ
19:07 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Θανάσης Ρέντζης: Το «αντίο» του Τάσου Μπουλμέτη στον σπουδαίο σκηνοθέτη
19:04 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Βόλφσμπεργκερ – ΠΑΟΚ: Με βασικό Ιβανούσετς για την πρόκριση
18:26 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Τον παρουσίασε η Ρεάλ Μαδρίτης κι αυτός αποθέωσε τον Λιονέλ Μέσι
16:53 ∙ ΕΛΛΑΔΑ