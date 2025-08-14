Ανάλυση CNN: Τι πραγματικά θέλει να κερδίσει ο Πούτιν από τη συνάντηση με τον Τραμπ στην Αλάσκα

Ιούλιος 2018: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, σφίγγουν τα χέρια κατά την ολοκλήρωση της κοινής συνέντευξης Τύπου στο Προεδρικό Μέγαρο στο Ελσίνκι, Φινλανδία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν μεταβαίνει στην Αλάσκα για την σύνοδο κορυφής με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ που θα λάβει χώρα την Παρασκευή (15/08), αλλά όχι για να βάλει τέλος στον πόλεμο που μαίνεται στην Ουκρανία από τον Φεβρούαριο του 2022, εκτιμά το CNN.

Η σύνοδος κορυφής που θα γίνει στο Άνκοραντζ της απομακρυσμένης αμερικανικής πολιτείας στις 22:30 ώρα Ελλάδας αύριο, αποτελεί ήδη τεράστια νίκη για τη Ρωσία, καθώς η χώρα επιτέλους βγαίνει από τη διεθνή απομόνωση, αναφέρει το αμερικανικό μέσο.

«Κανείς δεν μιλάει πια για τη διεθνή απομόνωση της Ρωσίας ή για τη στρατηγική μας ήττα», έγραψε ο Αλεξάντερ Κοτς, ένας εξέχων φιλοκρεμλινικός στρατιωτικός μπλόγκερ, στο δημοφιλές κανάλι του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρόσθεσε ότι η συνάντηση στην Αλάσκα είχε «όλες τις πιθανότητες να γίνει ιστορική».

Ίσως έχει δίκιο. Μια σύνοδος κορυφής επιτρέπει στον Πούτιν να επιστρέψει στην κορυφή της διεθνούς διπλωματίας, ενώ ταυτόχρονα περιφρονεί τους επικριτές και τις χώρες που θέλουν να τον απομονώσουν, αν όχι να τον συλλάβουν με την κατηγορία των εγκλημάτων πολέμου στην Ουκρανία.

Και μια σύνοδος κορυφής στην Αλάσκα των ΗΠΑ, από όλα τα μέρη, είναι τροφή για τους Ρώσους εθνικιστές που εξακολουθούν να φωνάζουν ότι το έδαφος αυτό τους ανήκει δικαιωματικά.

Ένας ιερέας περπατά έξω από τον καθεδρικό ναό του Αγίου Ιννοκέντιου κατά τη διάρκεια μιας προσευχής για την ειρήνη στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την Τρίτη 12 Αυγούστου 2025, στο Άνκορατζ της Αλάσκας, πριν από τη σύνοδο κορυφής μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας. (AP Photo/Mark Thiessen) AP

Δεν θα «παραδώσει τη χώρα» ο Ζελένσκι

Στον υπόλοιπο κόσμο, ωστόσο, η προσοχή στρέφεται αλλού: στον πόλεμο στην Ουκρανία και στο αν η Μόσχα είναι διατεθειμένη να κάνει ουσιαστικές παραχωρήσεις για να τον τερματίσει.

Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι ο Τραμπ θέλει να επικεντρωθεί αποκλειστικά στην επίτευξη ειρήνης, αφήνοντας άλλα ζητήματα που ενδιαφέρουν τη Ρωσία, όπως η χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων ή πιθανές συμφωνίες για τον Αρκτικό και την τεχνολογία, για αργότερα. Την Τετάρτη, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ηγέτες της Ευρώπης, ο Τραμπ μίλησε για «πολύ σοβαρές συνέπειες» σε βάρος του Πούτιν, αν δεν τερματίσει τον πόλεμο.

Η ρωσική πλευρά, ωστόσο, εμφανίζεται αμετακίνητη. Σύμφωνα με ρεπορτάζ, πριν ακόμη οριστικοποιηθεί η συνάντηση στην Αλάσκα, η Μόσχα μετέφερε μέσω του Αμερικανού προεδρικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ πρόταση ειρήνης που προέβλεπε την παραχώρηση ουκρανικών εδαφών στο Ντονμπάς, με αντάλλαγμα μια κατάπαυση του πυρός – κάτι που το Κίεβο απέρριψε κατηγορηματικά. «Δεν πρόκειται να παραδώσω τη χώρα μου γιατί δεν έχω το δικαίωμα να το κάνω», δήλωσε ο Ζελένσκι. Η Ρωσία συνεχίζει να επικαλείται τις «βασικές αιτίες» της σύγκρουσης, οι οποίες περιλαμβάνουν, κατά την αφήγηση του Κρεμλίνου, τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ και την ίδια την ύπαρξη μιας ανεξάρτητης Ουκρανίας.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κίρ Σταρμερ, συνομιλεί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στον κήπο του 10 Downing Street στο Λονδίνο, την Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025. (Ben Stansall/Pool Photo via AP) AP

Κατέβασε τον πήχη των προσδοκιών ο Λευκός Οίκος

Ο Τραμπ, πάντως, φαίνεται πιο θετικός σε μια συμφωνία «γη για ειρήνη», κάτι που θα έδινε στον Πούτιν την ευκαιρία να παρουσιάσει τους Ουκρανούς και τους Ευρωπαίους – και όχι τη Ρωσία – ως εμπόδιο στην ειρήνη. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να υπονομεύσει τη στήριξη του Τραμπ προς την Ουκρανία, με πιθανές επιπτώσεις στη στρατιωτική βοήθεια και την ανταλλαγή πληροφοριών από τις ΗΠΑ. Ο Λευκός Οίκος, πάντως, κατέβασε τον πήχη των προσδοκιών, χαρακτηρίζοντας τη σύνοδο ως «άσκηση ακρόασης». Για το Κρεμλίνο, που ζήτησε τη συνάντηση – πιθανώς για να αποτρέψει αμερικανικούς δασμούς και δευτερογενείς κυρώσεις που είχε απειλήσει ο Τραμπ – αυτό μπορεί να είναι ήδη κέρδος.

Πέρα από την Ουκρανία, ο Πούτιν βλέπει στο πρόσωπο του Τραμπ μια μοναδική ευκαιρία για «επαναφορά» των σχέσεων ΗΠΑ-Ρωσίας, αποσυνδέοντάς τες από τον πόλεμο και ενδεχομένως διχάζοντας τους δυτικούς συμμάχους. Εδώ και μήνες, το Κρεμλίνο μιλά για προοπτικές οικονομικής, τεχνολογικής και διαστημικής συνεργασίας με την Ουάσινγκτον, καθώς και για ενεργειακά και υποδομικά έργα στην Αρκτική.

Η παρουσία στην αποστολή του Κίριλ Ντμίτριεφ, κορυφαίου οικονομικού διαπραγματευτή της Ρωσίας με την κυβέρνηση Τραμπ, δείχνει ότι το «πακέτο» της Μόσχας για την Αλάσκα περιλαμβάνει πολύ περισσότερα από την Ουκρανία.

Αν τελικά ο Πούτιν πετύχει τους στόχους του, το «ουκρανικό ζήτημα» ίσως βρεθεί απλώς ως ένα από τα πολλά θέματα στην ατζέντα των δύο ηγετών – και όχι απαραίτητα το σημαντικότερο.

«Ενεργητικές προσπάθειες» των ΗΠΑ αναγνωρίζει το Κρεμλίνο

Πάντως, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν πραγματοποίησε συνάντηση με μέλη της ανώτατης ηγεσίας της Ρωσίας, καθώς και με εκπροσώπους της κυβέρνησης και της προεδρικής διοίκησης, στο πλαίσιο των προετοιμασιών για την επικείμενη συνάντηση με αμερικανική αντιπροσωπεία στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Στην ομιλία του, ο Πούτιν αναγνώρισε πως η αμερικανική κυβέρνηση καταβάλλει αρκετά ενεργητικές και ειλικρινείς προσπάθειες για να τερματιστεί η σύγκρουση στην Ουκρανία.

«Σας ζήτησα να συγκεντρωθείτε σήμερα για να μας ενημερώσετε για το στάδιο στο οποίο βρισκόμαστε για τη συνάντηση με την τρέχουσα αμερικανική κυβέρνηση, η οποία, όπως όλοι γνωρίζουν, καταβάλλει αρκετά ενεργητικές και ειλικρινείς προσπάθειες για να σταματήσει τις εχθροπραξίες, να τερματίσει την κρίση και να επιτύχει συμφωνίες που ενδιαφέρουν όλα τα μέρη που εμπλέκονται σε αυτή τη σύγκρουση, προκειμένου να δημιουργηθούν μακροπρόθεσμες συνθήκες ειρήνης μεταξύ των χωρών μας, στην Ευρώπη και στον κόσμο συνολικά. Ειδικά αν καταλήξουμε σε συμφωνίες στον τομέα του ελέγχου των στρατηγικών επιθετικών όπλων στις επόμενες φάσεις», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

