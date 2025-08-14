Σύνοδος Κορυφής Τραμπ - Πούτιν: Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε την ώρα της συνάντησης στην Αλάσκα
Οι ανακοινώσεις έγιναν από τον προεδρικό σύμβουλο Γιούρι Ουσακόφ - Ο πόλεμος στην Ουκρανία στο επίκεντρο της συζήτησης
Η συνάντηση των ηγετών της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, Βλαντιμίρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ, θα ξεκινήσει στο Άνκορατζ στις 11:30 τοπική ώρα, δήλωσε ο προεδρικός σύμβουλος Γιούρι Ουσακόφ.
«Προβλέπεται ότι όλα θα ξεκινήσουν αύριο, 15 Αυγούστου, περίπου στις 11:30 (22:30 ώρα Μόσχας) τοπική ώρα με μια συνομιλία μεταξύ του Βλαντιμίρ Βλαντιμίροβιτς Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ», σύμφωνα με τις δηλώσεις του.
Σημειώνεται ότι Μόσχα και Αθήνα δεν έχουν διαφορά ώρας, κατά συνέπεια η συνάντηση θα ξεκινήσει στις 22:30 της Παρασκευής.
Το χρονοδιάγραμμα της συνάντησης
- το πρόγραμμα της συνόδου κορυφής έχει συμφωνηθεί, θα πραγματοποιηθεί στη στρατιωτική βάση Elmendorf-Richardson στην Αλάσκα.
- Οι πρόεδροι θα πραγματοποιήσουν πρώτα κατ' ιδίαν συνεδρίαση και, στη συνέχεια, με τη συμμετοχή των αντιπροσωπειών, οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν σε πρόγευμα εργασίας·
- πριν από την έναρξη της συνάντησης, ο Πούτιν και ο Τραμπ θα πουν λίγα λόγια.
- η διάρκεια της συνόδου κορυφής εξαρτάται από την εξέλιξη της συζήτησης, προγραμματίζεται κοινή συνέντευξη Τύπου μετά τα αποτελέσματά της·
- Το κεντρικό θέμα της συνάντησης θα είναι η διευθέτηση της ουκρανικής κρίσης.
- πέντε μέλη των αντιπροσωπειών θα λάβουν μέρος στις συνομιλίες, η Μόσχα θα εκπροσωπηθεί από τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, τον υπουργό Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ, τον επικεφαλής του RDIF Kirill Dmitriev, τον υπουργό Οικονομικών Anton Siluanov, καθώς και τον ίδιο τον Ushakov.
- οι διαπραγματεύσεις θα είναι επαγγελματικές, μετά τη συνάντηση η αντιπροσωπεία θα επιστρέψει στη Ρωσία.
