Τραμπ: Αν η συνάντηση στην Αλάσκα πάει καλά, θα υπάρξει και δεύτερη με Ζελέσνκι - Μήνυμα στον Πούτιν

Ενόψει της κρίσιμης συνάντησης της Παρασκευής στην Αλάσκα μεταξύ Τραμπ - Πούτιν, πραγματοποιήθηκε σήμερα τηλεδιάσκεψη ανάμεσα στον Προέδρο των ΗΠΑ, του Ουκρανού ομολόγου του και Ευρωπαίων ηγετών ενόψει της συνάντησης του Αμερικανού ηγέτη με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Η τηλεδιάσκεψη διήρκεσε περί τις δύο ώρες και στην οποία συμμετείχε και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, left, and German Chancellor Friedrich Merz attend a video meeting of European leaders with US President Donald Trump on the Ukraine war in Berlin, Germany, Wednesday, Aug. 13, 2025, ahead of the summit between the US and Russian leaders. (John MacDougall/Pool Photo via AP) Pool AFP

Τραμπ: «Είχαμε μια εξαιρετική συζήτηση με τους Ευρωπαίους, θα της έβαζα 10»

«Είχαμε μια εξαιρετική συζήτηση με τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες, με βαθμολογία 10». Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μετά τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα θα τηλεφωνήσει στον Ουκρανό ηγέτη.

«Αν η πρώτη συνάντηση πάει καλά, θα υπάρξει και δεύτερη με τον Ζελένσκι»

«Εάν η πρώτη συνάντηση με τον Πούτιν πάει καλά, σύντομα θα υπάρξει μια δεύτερη με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι, στην οποία θα παρευρεθώ κι εγώ αν το θελήσουν», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ . «Η πρώτη συνάντηση είναι προπαρασκευαστική», πρόσθεσε ο πρόεδρος.

«Θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες αν ο Πούτιν δεν σταματήσει τον πόλεμο»

«Θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες» εάν η Ρωσία δεν συμφωνήσει να τερματίσει τον πόλεμο. Όταν ρωτήθηκε εάν η Ρωσία θα αντιμετωπίσει συνέπειες επειδή δεν θα καταλήξει σε ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία, ο Τραμπ απάντησε «Ναι, θα υπάρξουν». Όταν ρωτήθηκε ποια θα είναι τα αντίποινα, ο Τραμπ απάντησε «Θα υπάρξουν, περιττό να πούμε, πολύ σοβαρές συνέπειες», πρόσθεσε.

Βανς: Ο Τραμπ θέλει να αποκαταστήσει την ειρήνη στην ΕΕ

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, μιλώντας σήμερα σε Αμερικανούς στρατιώτες σε στρατιωτική βάση στην Αγγλία, δήλωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ του είπε ότι αποστολή του είναι να φέρει την ειρήνη στην Ευρώπη ξανά.

"Μόλις του μίλησα ακριβώς πριν έρθω στη σκηνή, και είπε πολύ απλά ότι θα κάνουμε αυτό αποστολή μας ως κυβέρνηση, για να φέρουμε την ειρήνη στην Ευρώπη ξανά", δήλωσε ο Βανς.

Η ομιλία του Βανς έγινε αφότου παρακολούθησε την τηλεδιάσκεψη μεταξύ του Τραμπ, Ευρωπαίων ηγετών και του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε δύο ημέρες πριν από την συνάντηση μεταξύ τοπυ Τραμπ και του Πούτιν στην Αλάσκα.

Ο Τραμπ είπε στον Ζελένσκι και στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι θέλει κατάπαυση του πυρός από τη σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν, όπως μεταδίδει ο αμερικανικός ιστότοπος AXIOS. Ειδικότερα, ανέφερε ότι οι στόχοι του από τη σύνοδο κορυφής της Παρασκευής με τον Βλαντιμίρ Πούτιν είναι να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός και να κατανοηθεί καλύτερα εάν είναι δυνατή η επίτευξη πλήρους ειρηνευτικής συμφωνίας, σύμφωνα με δύο πηγές που έχουν γνώση της τηλεφωνικής συνομιλίας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται για να βρουν έναν χώρο για τριμερείς συνομιλίες μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ , του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι οποίες θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν ήδη από το τέλος της επόμενης εβδομάδας, μετά τη σύνοδο κορυφής της 15ης Αυγούστου, αναφέρει το CBS News.

Μερτς: Πρώτα κατάπαυση του πυρός, μετά συμφωνία-πλαίσιο

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, front right, is welcomed by German Chancellor Friedrich Merz, left, upon arrival in the garden of the chancellery in Berlin, Germany, Wednesday, Aug. 13, 2025 to join a video conference of European leaders with the US President on the Ukraine war. (John MacDougall/Pool Photo via AP) Pool AFP

Σε συνέντευξη Τύπου στο Βερολίνο μετά το τέλος των συνομιλιών με τον Τραμπ, τον Ζελένσκι και τους ηγέτες της ΕΕ για την Ουκρανία, ο Γερμανός καγκελάριος δήλωσε πως η ασφάλεια της Ουκρανίας είναι εγγυημένη από τη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας. Ο Φρίντριχ Μερτς είπε πως καταστήσαμε σαφές ότι η Ουκρανία πρέπει να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και ότι η ασφάλεια της χώρας πρέπει να είναι εγγυημένη. «Ο πρόεδρος των ΗΠΑ συμμερίζεται τις ανησυχίες μας και υπάρχει ελπίδα ότι κάτι κινείται. Εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχόμαστε στον Τραμπ τα καλύτερα για τη σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν» υπογράμμισε ο καγκελάριος.

«Απαιτείται εκεχειρία εξαρχής, μετά την οποία μπορεί να επιτευχθεί μια συμφωνία-πλαίσιο», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς.

Αναφέρθηκε στη νομική αναγνώριση της ρωσικής κατοχής, υπογραμμίζοντας πως δεν τίθεται προς συζήτηση. Η αρχή ότι τα σύνορα δεν πρέπει να τροποποιούνται με βία πρέπει να διατηρηθεί, δήλωσε ο Μερτς.

Ζελένσκι: Ο Τραμπ θα επικοινωνήσει μαζί μου μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν - «Δεν θα παραχωρήσουμε εδάφη στο Ντονμπάς»

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy attends a joint press statement with German Chancellor Friedrich Merz following talks with European and U.S. leaders in Berlin, Germany, Wednesday, Aug. 13, 2025. (AP Photo/Ebrahim Noroozi) AP

«Είναι πολύ σημαντικό όλα όσα σχετίζονται με την Ουκρανία να συζητηθούν με την Ουκρανία. Η Ρωσία δεν θα πρέπει να έχει τον τελευταίο λόγο στα ζητήματα των συνόρων. Πρώτον, πρέπει να υπάρξει κατάπαυση του πυρός για να διαπραγματευτούμε». Ο Ζελένσκι το δήλωσε αυτό κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου με τον Μερζ μετά την τηλεδιάσκεψη.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι θα ήθελε να επιβληθούν περαιτέρω κυρώσεις στη Ρωσία, εάν το Κρεμλίνο δεν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός.

Λέει ότι «ο Πούτιν μπλοφάρει, προσπαθεί να πιέσει σε όλο το μέτωπο» και ότι η Ρωσία προσποιείται ότι μπορεί να καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία. «Αυτό δεν είναι αλήθεια», λέει ο Ζελένσκι.

Χρησιμοποίησε τη σημερινή συνάντηση για να πει στον Τραμπ και στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι ο Πούτιν «δεν θέλει ειρήνη», και ο Ζελένσκι λέει ότι κατανοούν τη θέση του.

«Ο Πούτιν δεν μπορεί να μας ξεγελάσει», προσθέτει. Ο Ουκρανός πρόεδρος λέει ότι ο Τραμπ δήλωσε ότι θα επικοινωνήσει με τον Ζελένσκι μετά τη συνάντησή του με τον Πούτιν την Παρασκευή.

Επίσης, επανέλαβε πως «οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας δεν μπορεί να συζητηθεί έτσι, χωρίς να ληφθεί υπόψη το Σύνταγμά μας και η βούληση του λαού μας». «Όσο για την εδαφική μας ακεραιότητα, αυτή τελικά θα αποφασιστεί σε επίπεδο ηγεσίας. Χωρίς την Ουκρανία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, είναι αδύνατο να επιτευχθεί συμφωνία. Η θέση μου παραμένει αμετάβλητη».

Μακρόν: «Ο Τραμπ είπε ότι οποιαδήποτε ανταλλαγή εδαφών πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης από το Κίεβο»

French President Emmanuel Macron, left, Antonio Costa, President of the European Council, second left, French Foreign Minister Jean-Noel Barrot, third right, and French Defense Minister Sebastien Lecornu, attend a video conference on Ukraine at the Fort de Bregancon in Bormes-les-Mimosas, southern France, Wednesday Aug.13, 2025. (Philippe Magoni, Pool via AP) EPA POOL

«Ο Τραμπ θέλει να εξασφαλίσει μια εκεχειρία με τον Πούτιν», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν σε συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας ότι «ο Τραμπ είπε ότι οποιαδήποτε ανταλλαγή εδαφών πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης από την Ουκρανία». Και πάλι: «Είναι σημαντικό να ακουστεί η Ευρώπη πριν από τη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας».

Μιλώντας στο Φορτ Μπρεγκανσόν μετά την τηλεδιάσκεψη, ο Μακρόν πρόσθεσε ότι η πρωτοβουλία «υποστηρίζεται» από τη Γαλλία. Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε επίσης ότι η «ανταλλαγή εδαφών» πρέπει να συζητηθεί με το Κίεβο.

Σε ό,τι αφορά τα εδαφικά ζητήματα, τα διαπραγματεύεται μόνο ο Ζελένσκι, τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος. Μόνο ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μπορεί να διαπραγματευτεί μια εδαφική συμφωνία με τη Ρωσία σε μια προσπάθεια τερματισμού του πολέμου. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επισήμανε: «Τα εδαφικά ζητήματα που αφορούν την Ουκρανία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο από τον Ουκρανό πρόεδρο», δήλωσε ο Μακρόν στους δημοσιογράφους.

«Έχουμε υιοθετήσει ένα νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας και προετοιμάζουμε ένα άλλο. Τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί. Η υιοθέτηση κυρώσεων είναι κοινή και θα εξαρτηθεί από την αποδοχή μιας διαρκούς ειρήνης από τη Ρωσία», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν από την θερινή του κατοικία στο Φορτ ντε Μπρεγκανσόν.

Μετά τη συνάντηση της Παρασκευής με τον Ρώσο ηγέτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «θα προσπαθήσει επίσης να οργανώσει μια μελλοντική τριμερή συνάντηση» με τους Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι. «Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο από αυτή την άποψη. Και ελπίζουμε ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί στην Ευρώπη , σε μια ουδέτερη χώρα αποδεκτή από όλα τα μέρη», δήλωσε ο Μακρόν.

Bild: Απόρρητη η τηλεδιάσκεψη Τραμπ-Ζελένσκι λόγω ανησυχιών για διαρροές

Η τηλεδιάσκεψη μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην οποία παρευρίσκονται Ευρωπαίοι ηγέτες, πραγματοποιείται υπό άκρα μυστικότητα λόγω φόβου διαρροών, σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild. «Θα διασφαλιστεί το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας για την τηλεδιάσκεψη με τον Τραμπ και τους άλλους αρχηγούς κυβερνήσεων στην Ομοσπονδιακή Καγκελαρία. Ο τέταρτος όροφος της Καγκελαρίας, όπου βρίσκεται το κέντρο καταστάσεων κρίσης - ένα δωμάτιο χωρίς παράθυρα προστατευμένο από υποκλοπές - χαρακτηρίζεται ως «μυστικός όροφος»», αναφέρει η εφημερίδα. Ο Γερμανός Ομοσπονδιακός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Ζελένσκι συμμετέχουν στη συνάντηση αυτοπροσώπως από ένα ασφαλές δωμάτιο. Σύμφωνα με την Bild , δεν επιτράπηκαν διερμηνείς και οι συμμετέχοντες έπρεπε να παραδώσουν τα τηλέφωνά τους πριν εισέλθουν στην αίθουσα, όπου, ως εκ τούτου, είναι παρόντες μόνο οι στενότεροι σύμβουλοι του Μερτς και του Ζελένσκι.

Ρούτε: «Ενωμένοι ενάντια στον πόλεμο, η μπάλα είναι στο γήπεδο του Πούτιν» «Εξαιρετική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ, τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες ενόψει της συνάντησης του Προέδρου των ΗΠΑ με τον Πούτιν στην Αλάσκα. Είμαστε ενωμένοι στη δέσμευσή μας να τερματίσουμε αυτόν τον τρομερό πόλεμο κατά της Ουκρανίας και να επιτύχουμε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Εκτιμώ την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ και τον στενό συντονισμό με τους συμμάχους. Τώρα η μπάλα είναι στο γήπεδο του Πούτιν», έγραψε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Great call with @POTUS, @ZelenskyyUA & European leaders ahead of President Trump’s meeting with Putin in Alaska. We are united in pushing to end to this terrible war against ?? & achieve just and lasting peace. Appreciate @realDonaldTrump leadership & close coordination with… — Mark Rutte (@SecGenNATO) August 13, 2025

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ «έχουν ενισχύσει το κοινό τους έδαφος στο θέμα της Ουκρανίας»

Σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στο X, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξέφρασε αισιοδοξία μετά την κοινή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς την ως μια «πολύ καλή» συζήτηση. «Σήμερα, η Ευρώπη, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ ενίσχυσαν το κοινό τους έδαφος στο θέμα της Ουκρανίας. Θα παραμείνουμε σε στενό συντονισμό. Κανείς δεν θέλει μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη περισσότερο από εμάς », είπε.

Στάρμερ: Ακλόνητη υποστήριξη στην Ουκρανία, όχι στην αλλαγή συνόρων με τη βία

Το Ηνωμένο Βασίλειο επιβεβαίωσε την «ακλόνητη» υποστήριξή του προς την Ουκρανία, αποκλείοντας τη βίαιη τροποποίηση των συνόρων του Κιέβου, σε δήλωση που εξέδωσε ο εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Οι ηγέτες «συμφώνησαν ότι αυτή η εβδομάδα σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή για το μέλλον της Ουκρανίας» και ευχαρίστησαν τον Ντόναλντ Τραμπ «για τις προσπάθειές του να φέρει τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για μια κατάπαυση του πυρός με σκοπό τον τερματισμό της συνεχιζόμενης αιματοχυσίας», αναφέρει η δήλωση, που αναφέρει ο Guardian.

Η δήλωση προσθέτει: «Ο πρωθυπουργός κατέστησε σαφές ότι η υποστήριξή μας προς την Ουκρανία είναι ακλόνητη, τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να τροποποιηθούν με βία και η Ουκρανία πρέπει να έχει ισχυρές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας για να υπερασπιστεί την εδαφική της ακεραιότητα ως μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας».

Το Ηνωμένο Βασίλειο επιβεβαίωσε ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη να υποστηρίξει αυτήν την πρωτοβουλία και θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τον Τραμπ και τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία.

Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη ΗΠΑ, Ευρώπης, Ουκρανίας: Πρώτη προτεραιότητα η κατάπαυση του πυρός

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε μέρος το απόγευμα στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών για την Ουκρανία που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας.

Ο πρωθυπουργός στην παρέμβασή του υπογράμμισε τη σημασία του αμερικανικού ρόλου και της διατλαντικής σχέσης, επεσήμανε ότι η κατάπαυση του πυρός αποτελεί πρώτη προτεραιότητα και οτι έχει μεγάλη σημασία πώς θα αξιοποιηθεί, εφόσον επιτευχθεί, σύμφωνα με ενημέρωση του Μεγάρου Μαξίμου.

Τέλος, ο πρωθυπουργός τόνισε εμφατικά την πάγια θέση της Ελλάδας, ότι τα σύνορα δεν αλλάζουν δια της βίας και πως μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις αναφορικά με τα εδάφη της.