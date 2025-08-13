Τηλεδιάσκεψη:Ζελένσκι και Ευρωπαίοι καλούν τον Τραμπ να μην συνάψει συμφωνία με τον Πούτιν μόνος του

Ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίων ηγετών ενόψει της συνάντησης του Αμερικανού ηγέτη με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται στο Βερολίνο για την τηλεδιάσκεψη.

Μερτς: Πρώτα κατάπαυση του πυρός, μετά συμφωνία-πλαίσιο

Σε συνέντευξη Τύπου στο Βερολίνο μετά το τέλος των συνομιλιών με τον Τραμπ, τον Ζελένσκι και τους ηγέτες της ΕΕ για την Ουκρανία, ο Γερμανός καγκελάριος δήλωσε πως η ασφάλεια της Ουκρανίας είναι εγγυημένη από τη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας. Ο Φρίντριχ Μερτς είπε πως καταστήσαμε σαφές ότι η Ουκρανία πρέπει να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και ότι η ασφάλεια της χώρας πρέπει να είναι εγγυημένη. «Ο πρόεδρος των ΗΠΑ συμμερίζεται τις ανησυχίες μας και υπάρχει ελπίδα ότι κάτι κινείται. Εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχόμαστε στον Τραμπ τα καλύτερα για τη σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν» υπογράμμισε ο καγκελάριος.

«Απαιτείται εκεχειρία εξαρχής, μετά την οποία μπορεί να επιτευχθεί μια συμφωνία-πλαίσιο», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς.

Αναφέρθηκε στη νομική αναγνώριση της ρωσικής κατοχής, υπογραμμίζοντας πως δεν τίθεται προς συζήτηση. Η αρχή ότι τα σύνορα δεν πρέπει να τροποποιούνται με βία πρέπει να διατηρηθεί, δήλωσε ο Μερτς.

Ζελένσκι: Ο Τραμπ θα επικοινωνήσει μαζί μου μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν

«Είναι πολύ σημαντικό όλα όσα σχετίζονται με την Ουκρανία να συζητηθούν με την Ουκρανία. Η Ρωσία δεν θα πρέπει να έχει τον τελευταίο λόγο στα ζητήματα των συνόρων. Πρώτον, πρέπει να υπάρξει κατάπαυση του πυρός για να διαπραγματευτούμε». Ο Ζελένσκι το δήλωσε αυτό κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου με τον Μερζ μετά την τηλεδιάσκεψη.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι θα ήθελε να επιβληθούν περαιτέρω κυρώσεις στη Ρωσία, εάν το Κρεμλίνο δεν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός.

Λέει ότι «ο Πούτιν μπλοφάρει, προσπαθεί να πιέσει σε όλο το μέτωπο» και ότι η Ρωσία προσποιείται ότι μπορεί να καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία. «Αυτό δεν είναι αλήθεια», λέει ο Ζελένσκι.

Χρησιμοποίησε τη σημερινή συνάντηση για να πει στον Τραμπ και στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι ο Πούτιν «δεν θέλει ειρήνη», και ο Ζελένσκι λέει ότι κατανοούν τη θέση του.

«Ο Πούτιν δεν μπορεί να μας ξεγελάσει», προσθέτει. Ο Ουκρανός πρόεδρος λέει ότι ο Τραμπ δήλωσε ότι θα επικοινωνήσει με τον Ζελένσκι μετά τη συνάντησή του με τον Πούτιν την Παρασκευή.

Μακρόν: «Ο Τραμπ είπε ότι οποιαδήποτε ανταλλαγή εδαφών πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης από το Κίεβο»

«Ο Τραμπ θέλει να εξασφαλίσει μια εκεχειρία με τον Πούτιν», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν σε συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας ότι «ο Τραμπ είπε ότι οποιαδήποτε ανταλλαγή εδαφών πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης από την Ουκρανία». Και πάλι: «Είναι σημαντικό να ακουστεί η Ευρώπη πριν από τη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας».

Μιλώντας στο Φορτ Μπρεγκανσόν μετά την τηλεδιάσκεψη, ο Μακρόν πρόσθεσε ότι η πρωτοβουλία «υποστηρίζεται» από τη Γαλλία. Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε επίσης ότι η «ανταλλαγή εδαφών» πρέπει να συζητηθεί με το Κίεβο.

Σε ό,τι αφορά τα εδαφικά ζητήματα, τα διαπραγματεύεται μόνο ο Ζελένσκι, τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος. Μόνο ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μπορεί να διαπραγματευτεί μια εδαφική συμφωνία με τη Ρωσία σε μια προσπάθεια τερματισμού του πολέμου. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επισήμανε: «Τα εδαφικά ζητήματα που αφορούν την Ουκρανία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο από τον Ουκρανό πρόεδρο», δήλωσε ο Μακρόν στους δημοσιογράφους.

Bild: Απόρρητη η τηλεδιάσκεψη Τραμπ-Ζελένσκι λόγω ανησυχιών για διαρροές

Η τηλεδιάσκεψη μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην οποία παρευρίσκονται Ευρωπαίοι ηγέτες, πραγματοποιείται υπό άκρα μυστικότητα λόγω φόβου διαρροών, σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild. «Θα διασφαλιστεί το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας για την τηλεδιάσκεψη με τον Τραμπ και τους άλλους αρχηγούς κυβερνήσεων στην Ομοσπονδιακή Καγκελαρία. Ο τέταρτος όροφος της Καγκελαρίας, όπου βρίσκεται το κέντρο καταστάσεων κρίσης - ένα δωμάτιο χωρίς παράθυρα προστατευμένο από υποκλοπές - χαρακτηρίζεται ως «μυστικός όροφος»», αναφέρει η εφημερίδα. Ο Γερμανός Ομοσπονδιακός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Ζελένσκι συμμετέχουν στη συνάντηση αυτοπροσώπως από ένα ασφαλές δωμάτιο. Σύμφωνα με την Bild , δεν επιτράπηκαν διερμηνείς και οι συμμετέχοντες έπρεπε να παραδώσουν τα τηλέφωνά τους πριν εισέλθουν στην αίθουσα, όπου, ως εκ τούτου, είναι παρόντες μόνο οι στενότεροι σύμβουλοι του Μερτς και του Ζελένσκι.