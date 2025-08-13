Πόλεμος Ουκρανία: Σε εξέλιξη η τηλεδιάσκεψη Τραμπ με Ζελένσκι και ηγέτες της ΕΕ πριν από την Αλάσκα

Σε εξέλιξη είναι η τηλεδιάσκεψη μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίων ηγετών ενόψει της συνάντησης του Αμερικανού ηγέτη με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο δημοσιογράφος του Axios , Μπαράκ Ραβίντ, ανέφερε αυτό στο X, και το Μέγαρο των Ηλυσίων το επιβεβαίωσε αργότερα.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται στο Βερολίνο για να συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη Ευρωπαίων ηγετών με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ , ενόψει της συνάντησης του τελευταίου με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 15 Αυγούστου στην Αλάσκα.

Για λόγους ασφαλείας, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στη στρατιωτική βάση Έλμενντορφ-Ρίτσαρντσον. «Θέλουν κι αυτοί μια συμφωνία», σχολίασε ο μεγιστάνας.

Η συνάντηση δεν αποτελεί νίκη για το Κρεμλίνο και δεν πρέπει να θεωρηθεί ως παραχώρηση προς τη Ρωσία, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

Η συνάντηση θα είναι διερευνητική, κατά την οποία ο Τραμπ θα προσπαθήσει να εκφράσει την εκτίμησή του για την κατάσταση «κοιτάζοντας αυτόν τον άνθρωπο στα μάτια», πρόσθεσε ο Ρούμπιο, σημειώνοντας ότι ο Τραμπ δεν είχε επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα στις τηλεφωνικές του συνομιλίες με τον Πούτιν, γι' αυτό και ο πρόεδρος αποφάσισε να τον συναντήσει προσωπικά.

Τραμπ: «Ο Πούτιν δεν κέρδισε, τα μέσα ενημέρωσης διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις»

«Τα μέσα ενημέρωσης είναι πολύ άδικα σχετικά με τη συνάντησή μου με τον Πούτιν. Παραθέτουν απολυμένους ηττημένους και ηλίθιους ανθρώπους όπως ο Τζον Μπόλτον, ο οποίος είπε ότι παρόλο που η συνάντηση έγινε σε αμερικανικό έδαφος, 'ο Πούτιν έχει ήδη κερδίσει'. Τι λέει; Κερδίζουμε σε όλα», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth.

Αμερικανικές πηγές: «Μπορούμε να καταστρέψουμε τη ρωσική οικονομία αύριο»

Η «γενική άποψη» της κυβέρνησης Τραμπ εδώ και μήνες είναι ότι «μπορούμε να καταστρέψουμε τη ρωσική οικονομία από τη μια μέρα στην άλλη» εάν το Κρεμλίνο επιμείνει στην πολεμική του πορεία στην Ουκρανία. Ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος το τόνισε αυτό στο Axios.

«Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να καταστραφεί η Ουκρανία. Αλλά αν επρόκειτο να επιλέξει πλευρά, θα ξεκινούσε καταστρέφοντας τη ρωσική οικονομία. Πραγματικά έχει περάσει αρκετά», εμπιστεύτηκε η πηγή, αναφερόμενη στη στάση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Στάρμερ: «Δεν υπάρχει απόφαση χωρίς το Κίεβο»

Η Ντάουνινγκ Στριτ επιβεβαίωσε ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ συνομίλησε σήμερα με τον Ολλανδό πρωθυπουργό Ντικ Σοφ.

Οι δύο συζήτησαν «τη συνεχή υποστήριξή τους προς την Ουκρανία» και «συμφώνησαν ότι δεν πρέπει να υπάρξει απόφαση για το μέλλον της Ουκρανίας χωρίς την Ουκρανία». «Ο πρωθυπουργός συνομίλησε σήμερα με τον πρωθυπουργό της Ολλανδίας, Ντικ Σοφ. Συζήτησαν τη συνεχή υποστήριξή τους προς την Ουκρανία και τις συνεχιζόμενες εργασίες για τον τερματισμό του βάρβαρου πολέμου της Ρωσίας. Συμφώνησαν ότι δεν πρέπει να υπάρξει απόφαση για το μέλλον της Ουκρανίας χωρίς την Ουκρανία», ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.

