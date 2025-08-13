Στο Βερολίνο ο Ζελένσκι για την τηλεδιάσκεψη με Μέρτς-Τραμπ - Τι φοβούνται οι Ευρωπαίοι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφθασε στο Βερολίνο για μια τηλεδιάσκεψη που διοργανώνεται από τη Γερμανία με τον Ντόναλντ Τραμπ και τους Ευρωπαίους ηγέτες, δύο 24ωρα πριν από την αμερικανορωσική Σύνοδο Κορυφής στην Αλάσκα

O Boλοντίμιρ Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε στο Βερολίνο για να συμμετάσχει μαζί με τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και ομολόγους της ΕΕ σε τηλεδιάσκεψη με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, παραμονές του ραντεβού που έχει κλείσει με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Οι ηγέτες της Ευρώπης προσπαθούν να υπενθυμισουν τους κινδύνους που κατέδειξε για τα συμφέροντα του Κιέβου η πρώτη Σύνοδος Κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας το 2021.
Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι συνομιλίες για την Αλάσκα θα είναι μια «συναισθηματική» συνάντηση καθώς επιδιώκει εκεχειρία στον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία, έχοντας δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα περιλαμβάνει «ανταλλαγή εδαφών».

Ο Ζελένσκι επρόκειτο να συναντηθεί με τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς πριν από μια τηλεδιάσκεψη με τους ηγέτες της Γερμανίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφεραν οι οικοδεσπότες. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε θα παραστεί επίσης.Ο Τραμπ και ο Αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς θα συμμετάσχουν στην κλήση.

ΕΕ και Κίεβο φοβούνται την...Αλάσκα

Η απρόβλεπτη κατάσταση της Συνόδου Κορυφής στην Αλάσκα έχει τροφοδοτήσει τους φόβους των Ευρωπαίων ότι οι ΗΠΑ και η Ρωσία θα μπορούσαν να λάβουν μακροπρόθεσμες αποφάσεις χωρίς να τους συμπεριλάβουν και μάλιστα να προσπαθήσουν να εξαναγκάσουν την Ουκρανία σε μια δυσμενή συμφωνία.

«Εστιάζουμε τώρα στο να διασφαλίσουμε ότι αυτό δεν θα συμβεί - συνεργαζόμαστε με τους εταίρους των ΗΠΑ και παραμένουμε συντονισμένοι και ενωμένοι από την ευρωπαϊκή πλευρά. Υπάρχει ακόμα πολύς χρόνος μέχρι την Παρασκευή», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος από την Ανατολική Ευρώπη.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, επιφυλακτικοί μήπως εξοργίσουν τον Τραμπ, έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι χαιρετίζουν τις προσπάθειές του, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν πρέπει να υπάρξει συμφωνία για την Ουκρανία -της οποίας σχεδόν το ένα πέμπτο έχει καταλάβει η Ρωσία - χωρίς τη συμμετοχή της Ουκρανίας.

Η κυβέρνηση Τραμπ μείωσε χθες τις προσδοκίες για σημαντική πρόοδο προς μια εκεχειρία, χαρακτηρίζοντας τη συνάντησή του με τον Πούτιν στην Αλάσκα «άσκηση ακρόασης». Η συμφωνία του Τραμπ την περασμένη εβδομάδα για τη Σύνοδο Κορυφής με τον Πούτιν ήταν μια απότομη αλλαγή μετά από εβδομάδες απογοήτευσης για τον Πούτιν επειδή αντιστάθηκε στην ειρηνευτική πρωτοβουλία των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο απεσταλμένος του είχε σημειώσει «μεγάλη πρόοδο» στις συνομιλίες στη Μόσχα. Ανώτεροι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι βλέπουν τον κίνδυνο να επιτευχθεί μια συμφωνία που θα είναι δυσμενής για την Ευρώπη και την ασφάλεια της Ουκρανίας. Είπαν ότι η ευρωπαϊκή ενότητα θα ήταν ζωτικής σημασίας εάν συμβεί αυτό.

Η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τρίτη ότι η σύνοδος κορυφής θα είναι μια «άσκηση ακρόασης» για τον Τραμπ, ώστε να ακούσει τι θα χρειαστεί για να επιτευχθεί μια συμφωνία. Μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ, ο «συνασπισμός των προθύμων», μια ομάδα χωρών που εργάζονται σε σχέδια για την υποστήριξη της Ουκρανίας σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός, θα συμφωνήσει επίσης διαδικτυακά.

Αυξάνεται για την Ουκρανία η πίεση στο πεδίο της μάχης

Μια δημοσκόπηση της Gallup που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα διαπίστωσε ότι το 69% των Ουκρανών τάσσεται υπέρ ενός τερματισμού του πολέμου μέσω διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατό. Αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν επίσης ότι οι Ουκρανοί δεν θέλουν ειρήνη με κάθε κόστος, αν αυτό σημαίνει συντριπτικές παραχωρήσεις.

Πριν από τις κλήσεις, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι θα ήταν αδύνατο για το Κίεβο να συναινέσει σε μια συμφωνία που θα απαιτούσε την απόσυρση των στρατευμάτων του από την ανατολική περιοχή Ντονμπάς, μεγάλο μέρος της οποίας κατέχεται ήδη από τη Ρωσία. Αυτό, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τρίτη, θα στερούσε την Ουκρανία από ένα τεράστιο αμυντικό δίκτυο στην περιοχή, διευκολύνοντας τον δρόμο για μια ρωσική προέλαση βαθύτερα στην Ουκρανία στο μέλλον.

Είπε ότι τα εδαφικά ζητήματα θα μπορούσαν να συζητηθούν μόνο όταν τεθεί σε ισχύ εκεχειρία και η Ουκρανία λάβει εγγυήσεις ασφαλείας. Τα στρατεύματα της Μόσχας έχουν πρόσφατα αυξήσει την πίεση στο πεδίο της μάχης, σφίγγοντας τον ασφυκτικό έλεγχο που ασκούν στις πόλεις Ποκρόφσκ και Κοστιαντίνοβκα στην ανατολική Ουκρανία.

