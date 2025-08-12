Ουκρανία: Επικοινωνία μεταξύ του προσωπάρχη του Ζελένσκι και του Μάρκο Ρούμπιο

Ο Αντρίι Γερμάκ, προσωπάρχης του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενημέρωσε πως είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με τις διπλωματικές προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

«Για την Ουκρανία, προτεραιότητα αποτελεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη, για την οποία απαιτείται άνευ όρων κατάπαυση του πυρός ως προϋπόθεση για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις», υπογραμμίζει ο Γερμάκ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον ειδικό απεσταλμένο Κιθ Κέλογκ για τις διπλωματικές τους προσπάθειες.