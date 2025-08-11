Κάγια Κάλας: «Η στήριξη της Ουκρανίας και η πίεση στη Ρωσία είναι ο τρόπος να τελειώσει ο πόλεμος»

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, συνομιλεί με δημοσιογράφους κατά την άφιξή της σε συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο κτίριο του Συμβουλίου της ΕΕ στις Βρυξέλλες, την Τρίτη 15 Ιουλίου 2025.

«Η διατλαντική ενότητα, η υποστήριξη προς την Ουκρανία και η πίεση στη Ρωσία είναι ο τρόπος με τον οποίο θα τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο και θα αποτρέψουμε μια μελλοντική ρωσική επιθετικότητα στην Ευρώπη», δήλωσε σήμερα η Κάγια Κάλας, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στη διάρκεια του έκτακτου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη.

Με ανάρτησή της στο «Χ», η Κάγια Κάλας ανέφερε επίσης ότι «οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ εξέφρασαν σήμερα την υποστήριξή τους για τα βήματα των ΗΠΑ που θα οδηγήσουν σε μια δίκαιη ειρήνη» και προσθέτει: «εν τω μεταξύ, εργαζόμαστε για περισσότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, περισσότερη στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία και περισσότερη υποστήριξη για τις δημοσιονομικές ανάγκες της Ουκρανίας και τη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ».

