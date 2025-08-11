Τραμπ: «Θα πάω στη Ρωσία» για να συναντήσω τον Πούτιν, αναφερόμενος στη συνάντηση... στην Αλάσκα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν συνομιλούν κατά τη διάρκεια της οικογενειακής φωτογράφησης στη Σύνοδο Κορυφής του APEC στο Ντανάγκ του Βιετνάμ, το Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017

Ένα γλωσσικό ολίσθημα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ περί της επικείμενης συνάντησης με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν προκάλεσε για λίγη ώρα αμηχανία στους δημοσιογράφους που κάλυπταν τη συνέντευξη τύπου που έδινε στην Ουάσιγκτον, όπου ανακοίνωσε την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα.

«Είναι ντροπή για μένα να βρίσκομαι εδώ [για να συζητήσουμε αυτό το θέμα] ενώ πρόκειται να δω τον Πούτιν. Θα πάω στη Ρωσία την Παρασκευή », δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Όπως αποσαφηνίστηκε, την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντήσει τον Ρώσο ομόλογό του στην Αλάσκα, την 49η αμερικανική πολιτεία που χωρίζεται από τη ρωσική περιοχή Τσουκότκα από τον Βερίγγειο Πορθμό.

Αναφερόμενος στις προσδοκίες του για τη συνάντηση στην Αλάσκα, είπε πως αναμένει να είναι «εποικοδομητική».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης ότι ήταν «αναστατωμένος» από την άρνηση του Ουκρανού ομολόγου του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που θα τερματίσει τη σύγκρουση.

Μέχρι τον 19ο αιώνα, η Αλάσκα είχε το παρατσούκλι «Ρωσική Αμερική», καθώς η περιοχή αγοράστηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Μόσχα το 1867 για 7 εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με τον βοηθό του Ρώσου ηγέτη, Γιούρι Ουσακόφ, τα δύο μέρη θα επικεντρωθούν στη συζήτηση επιλογών για μια μακροπρόθεσμη διευθέτηση της ουκρανικής σύγκρουσης.

Just imagine if Biden had said this:



Trump: "I'm going to see Putin. I'm going to Russia on Friday."



Trump is going to Alaska on Friday — which has not been part of Russia since 1867.



Where the hell are you, @jaketapper? Enough is enough. pic.twitter.com/lSdJyO6mzf — Chris D. Jackson (@ChrisDJackson) August 11, 2025

ΗΠΑ-ΕΕ: Έκτακτη τηλεδιάσκεψη Τραμπ - Ευρωπαίων πριν τις συνομιλίες με Πούτιν στην Αλάσκα

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς συγκαλεί έκτακτη σύνοδο κορυφής, μέσω τηλεδιάσκεψης, την Τετάρτη με Ευρωπαίους ηγέτες, τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η πρόσκληση της γερμανικής καγκελαρίας έρχεται πριν από τη σύνοδο κορυφής της Παρασκευής στην Αλάσκα μεταξύ του Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Μερτς με Τραμπ και Ζελένσκι: Ποιοι άλλοι 8 Ευρωπαίοι θα λάβουν μέρος

Βαρύνουσας σημασίας είναι η σύνθεση της ομάδας των Ευρωπαίων ηγετών που θα συνομιλήσουν με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έπειτα από την πρωτοβουλία του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς: Πρόκειται θεσμικά για τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τους προέδρους της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, τον πρωθυπουργό της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, τον πρωθυπουργό της Φινλανδίας Πέτερι Όρπο και τον γγ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε (ο οποίος δεν αθροίζεται στους οκτώ Ευρωπαίους ηγέτες).

Η τηλεδιάσκεψη θα επικεντρωθεί στις επιλογές άσκησης πίεσης κατά της Ρωσίας, στα ζητήματα σχετικά με τα ουκρανικά εδάφη που κατέχει η Ρωσία, στις εγγυήσεις ασφάλειας για το Κίεβο και στη σειρά των πιθανών ειρηνευτικών συνομιλιών, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης στο POLITICO.

Ο Μερτς και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες ζητούν από τον Πούτιν να συμφωνήσει πρώτα σε κατάπαυση του πυρός, προτού μπορέσουν να πραγματοποιηθούν ειρηνευτικές συνομιλίες ή ανταλλαγές εδαφών μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι η τηλεδιάσκεψη θα ξεκινήσει στις 2 μ.μ. την Τετάρτη, με μια συζήτηση διάρκειας μίας ώρας, στην οποία θα συμμετάσχουν οι ηγέτες της Φινλανδίας, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, της Πολωνίας, καθώς και οι πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Ζελένσκι και ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Στη συνέχεια, το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια συζήτηση μίας ώρας από τις 3 μ.μ., μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών και του Ζελένσκι, με τον Τραμπ και τον αντιπρόεδρό του, Τζ. Ντ. Βανς.