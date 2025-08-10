ΗΠΑ - Βανς: Εργαζόμαστε για συνάντηση Τραμπ, Πούτιν, Ζελένσκι στην Αλάσκα - Ρωσία εναντίον Ευρώπης

Καθώς ο Πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν ετοιμάζεται να συναντηθεί με τον Πρόεδρο Τραμπ την Παρασκευή στην Αλάσκα, ο αντιπρόεδρος Βανς δήλωσε την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ εργάζονται για να οργανώσουν μια συνάντηση στην οποία θα συμμετάσχει και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου προσπαθούμε να καταλήξουμε, ειλικρινά, στο χρονοδιάγραμμα και σε άλλα θέματα, σχετικά με το πότε θα μπορούσαν να καθίσουν οι τρεις ηγέτες και να συζητήσουν το τέλος αυτής της σύγκρουσης», δήλωσε.

Ο Βανς, σε συνέντευξή του στο πρόγραμμα «Sunday Morning Futures» του Fox News, δήλωσε ότι δεν θεωρεί καλή ιδέα να συναντηθούν ο ούτιν και ο Ζελένσκι πριν από τη συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν την Παρασκευή.

Ωστόσο, πρότεινε να συναντηθούν οι τρεις ηγέτες και ότι οι ΗΠΑ επιθυμούν να προγραμματίσουν μια τέτοια συνάντηση.

Εξέφρασε την άποψη ότι μια διαπραγματευτική λύση μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας είναι απίθανο να ικανοποιήσει καμία από τις δύο πλευρές και ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία θα αφήσει πιθανώς τόσο τη Μόσχα όσο και το Κίεβο «δυσαρεστημένες.

Είπε ότι οι ΗΠΑ στοχεύουν σε μια λύση που θα είναι αποδεκτή και από τις δύο χώρες. «Δεν θα κάνει κανέναν ιδιαίτερα ευτυχισμένο. Τελικά, τόσο οι Ρώσοι όσο και οι Ουκρανοί θα είναι δυσαρεστημένοι», δήλωσε.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε αργά το Σάββατο ότι ο Τραμπ είναι ανοιχτός σε μια σύνοδο κορυφής με τους δύο ηγέτες, αλλά ότι αυτή τη στιγμή ο Λευκός Οίκος προγραμματίζει τη διμερή συνάντηση που ζήτησε ο Πούτιν.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία είναι κοντά σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που θα μπορούσε να τερματίσει τον τρεισήμισι χρόνο σύγκρουση, ενδεχομένως απαιτώντας από την Ουκρανία να παραδώσει σημαντικό έδαφος.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ωστόσο, δήλωσε το Σάββατο ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να παραβιάσει το σύνταγμά της σε θέματα εδαφικής κυριαρχίας, προσθέτοντας ότι «οι Ουκρανοί δεν θα χαρίσουν τη γη τους στους κατακτητές».

Ζελένσκι: «Η Μόσχα θέλει να εξαπατήσει τις ΗΠΑ, δεν θα το επιτρέψουμε»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην συνήθη βραδινή του ομιλία, την οποία αναφέρει η Ukrainska Pravda, δήλωσε ότι οι Ρώσοι σκοπεύουν να «εξαπατήσουν την Αμερική», αλλά η Ουκρανία δεν θα το επιτρέψει. «Η ομάδα μας συνεργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ρώσοι προσπαθούν να εξαπατήσουν την Αμερική. Αλλά δεν θα το επιτρέψουμε αυτό», είπε.

ΜΜΕ: Οι ηγέτες της ΕΕ επιδιώκουν να μιλήσουν με τον Τραμπ πριν από τη συνάντηση στην Αλάσκα Ευρωπαίοι ηγέτες επιδιώκουν να μιλήσουν με τον Ντόναλντ Τραμπ πριν από τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, αναφέρει το Bloomberg, επικαλούμενο πηγές. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό σχετικά με μια πιθανή τηλεφωνική κλήση. «Όσον αφορά τα εδαφικά ζητήματα, η θέση της Ρωσίας διατυπώνεται ως εδαφική ανταλλαγή» με την Ουκρανία, «αλλά φαίνεται μάλλον μονομερής», ανέφερε ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ. «Οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι θεμελιώδους σημασίας» για το Κίεβο και «η πιο σταθερή θα ήταν η απουσία οποιωνδήποτε περιορισμών στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και η υποστήριξη από τρίτες χώρες», πρόσθεσε. «Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει συμμετάσχει ενεργά στις συνομιλίες» για την Ουκρανία «και έχει δείξει ενδιαφέρον να ευθυγραμμίσει τη θέση της με αυτή της Ευρώπης», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ. Ρωσία: Η Μόσχα προειδοποιεί ότι ορισμένοι επιχειρούν να σαμποτάρουν τη συνάντηση στην Αλάσκα Russian negotiator Kirill Dmitriev speaks with Fox News Ένα στενός συνεργάτης του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, άνθρωπος του για ειδικές αποστολές, προειδοποίησε ότι πολλές χώρες καταβάλλουν «τιτάνιες προσπάθειες» για να υπονομεύσουν την επικείμενη σύνοδο κορυφής μεταξύ του Ρώσου ηγέτη και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδει το αμερικανικό δίκτυο Foxnews. Οι δύο ηγέτες έχουν προγραμματίσει να συναντηθούν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου, αν και η ανακοίνωση του Τραμπ, που έγινε μέσω μιας ανάρτησης στο Truth Social την Παρασκευή , δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τη σύνοδο κορυφής. Επίσης, δεν είναι σαφές εάν ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα προσκληθεί να συμμετάσχει στις συνομιλίες, καθώς ο απρόκλητος πόλεμος του Κρεμλίνου συνεχίζεται για τέταρτο έτος. «Αναμφίβολα, ορισμένες χώρες που έχουν συμφέρον να συνεχιστεί η σύγκρουση θα καταβάλουν τιτάνιες προσπάθειες για να διαταράξουν την προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ του Προέδρου Πούτιν και του Προέδρου Τραμπ», έγραψε ο Ρώσος Κιρίλ Ντμιτρίεφ, σε ανάρτησή του στο Telegram το Σάββατο, αναφερόμενος στον συνεχιζόμενο πόλεμο του Κρεμλίνου στην Ουκρανία. Αν και ο Ντμίτριεφ δεν ανέφερε συγκεκριμένες χώρες, προειδοποίησε ότι οι επικριτές των επικείμενων συνομιλιών θα μπορούσαν να προσπαθήσουν να σαμποτάρουν τη σύνοδο κορυφής μέσω διπλωματικών ελιγμών ή προκλήσεων που θα τροφοδοτηθούν από τα μέσα ενημέρωσης. Αρκετές χώρες του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη έχουν εκφράσει ανοιχτά τη σκεπτικισμό τους για οποιαδήποτε συμφωνία που θα ανταμείβει τη ρωσική επιθετικότητα στον τριετή πόλεμο. Ο Ντμίτριεφ, ο οποίος συναντήθηκε με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ στην Ουάσινγκτον τον Απρίλιο, έχει χαρακτηριστεί ως ο «σκιώδης υπουργός Εξωτερικών» του Πούτιν για τον ρόλο του πίσω από τα παρασκήνια στη διαμόρφωση της παγκόσμιας διπλωματίας της Ρωσίας. Ως επικεφαλής του κρατικού επενδυτικού ταμείου του Κρεμλίνου και πρόσφατα διορισμένος ειδικός απεσταλμένος, έχει συχνά ενεργήσει ως άτυπος μεσάζων μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον. Εν τω μεταξύ, το Κρεμλίνο δήλωσε σε ανακοίνωση ότι ο Τραμπ και ο Πούτιν αναμένεται να «επικεντρωθούν στη συζήτηση επιλογών για την επίτευξη μιας μακροπρόθεσμης ειρηνικής λύσης στην ουκρανική κρίση». «Αυτό θα είναι προφανώς μια δύσκολη διαδικασία, αλλά θα συμμετάσχουμε ενεργά και δυναμικά», πρόσθεσε η δήλωση. Ο Τραμπ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι ο Πούτιν και ο Ζελένσκι ήταν κοντά σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, αλλά υπονόησε ότι το Κίεβο θα πρέπει να παραχωρήσει σημαντικό έδαφος, ένα αποτέλεσμα στο οποίο αντιτίθενται οι Ουκρανοί και πολλοί Ευρωπαίοι σύμμαχοι.

