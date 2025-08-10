Ανάλυση CNN: «Αργή ήττα για την Ουκρανία» η σύνοδος Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα

Φωτ. Αρχείου - Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σφίγγει το χέρι του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν μετά τη συνάντησή τους στο Προεδρικό Μέγαρο στο Ελσίνκι της Φινλανδίας, τη Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

Ως «αργή ήττα για την Ουκρανία» τιτλοφορείται ανάλυση του CNN με αφορμή την επικείμενη συνάντηση στις 15 Αυγούστου μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και του Ρώσου ομολόγου του, Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Αλάσκα.

Η ανάλυση στέκεται ιδιαίτερα στη συμβολική σημασία που έχει το σημείο όπου θα γίνει η συνάντηση του Πούτιν με τον πρώην μεγιστάνα στον τομέα των ακινήτων καθώς η Ρωσία είχε πουλήσει την Αλάσκα στις ΗΠΑ πριν από 158 χρόνια για 7,2 εκατομμύρια δολάρια.

Η Αλάσκα, σύμφωνα με τον συντάκτη της ανάλυσης, «θα είναι το μέρος όπου ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα προσπαθήσει να πουλήσει τη «συμφωνία για γη του αιώνα, πείθοντας το Κίεβο να του παραχωρήσει τμήματα εδάφους που δεν έχει ακόμη καταφέρει να καταλάβει».

«Οι συνθήκες γύρω από τη σύνοδο κορυφής της Παρασκευής ευνοούν τόσο πολύ τη Μόσχα, που είναι προφανές γιατί ο Πούτιν άρπαξε την ευκαιρία, μετά από μήνες ψεύτικων διαπραγματεύσεων, και είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς θα προκύψει μια συμφωνία από τη διμερή συμφωνία που δεν θα διαλύει την Ουκρανία», σημειώνει η ανάλυση.

Χάρτης του μετώπου στην Ουκρανία. Με έντονο κόκκινο η περιοχή του Ντονέτσκ που διεκδικείται από τη Μόσχα αλλά ελέγχεται από το Κίεβο. Ctrana

Σε άλλο σημείο τονίζει ότι ο Πούτιν έχει καταφέρει να προωθήσει την ιδέα της κατάληψης εδαφών χωρίς μάχη, και αφήνει σαφείς αιχμές για τον απεσταλμένο του Τραμπ Στίβεν Γουίτκοφ, αναφέροντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος βρήκε «πρόθυμο αποδέκτη στο πρόσωπο» του καθώς ο Αμερικανός αξιωματούχος «στο παρελθόν έχει δείξει μια χαλαρή αντίληψη της ουκρανικής κυριαρχίας και της πολυπλοκότητας που συνεπάγεται το να ζητάς από μια χώρα, στο τέταρτο έτος της εισβολής της, να εγκαταλείψει απλώς πόλεις που έχει χάσει χιλιάδες άνδρες υπερασπιζόμενη».

Αργή και σταθερή προέλεαση των ρωσικών δυνάμεων

Δίνοντας μία εικόνα από το πεδίο των μαχών, το CNN αναφέρει ότι η Ρωσία είναι κοντά στο να περικυκλώσει δύο βασικές πόλεις του Ντονέτσκ, το Ποκρόβσκ και το Κοστιαντινίβκα, και ενδέχεται να θέσει υπό πολιορκία τις ουκρανικές δυνάμεις που υπερασπίζονται αυτά τα δύο κέντρα τις επόμενες εβδομάδες. «Η παραχώρηση αυτών των δύο πόλεων μπορεί να είναι κάτι που κάνει το Κίεβο ούτως ή άλλως για να διατηρήσει το ανθρώπινο δυναμικό τους επόμενους μήνες.

Ένας Ουκρανός στρατιώτης μεταφέρει βλήμα 155 χιλιοστών προτού βάλλει κατά ρωσικών θέσεων στην πρώτη γραμμή του μετώπου στην περιοχή της Ζαπορίζια στην Ουκρανία, την Πέμπτη 7 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Evgeniy Maloletka) AP

Η υπόλοιπη πόλη του Ντόνετσκ - κυρίως οι πόλεις Κραματόρσκ και Σλαβιάνσκ - έχουν μια πολύ πιο δυσάρεστη προοπτική. Χιλιάδες πολίτες ζουν εκεί τώρα και η Μόσχα θα χαιρόταν με σκηνές όπου οι πόλεις εκκενώνονται και τα ρωσικά στρατεύματα εισέρχονται χωρίς να πέσει ούτε ένας πυροβολισμός».

Στο ερώτημα τι θα μπορούσε να πάρει πίσω η Ουκρανία με την «ανταλλαγή» στην οποία αναφέρθηκε ο Τραμπ το CNN τονίζει: «Ίσως τα μικρά τμήματα των παραμεθόριων περιοχών που κατέχει η Ρωσία στις περιφέρειες Σούμι και Χάρκοβο – μέρος της υποτιθέμενης "ζώνης ασφαλείας" του Πούτιν – αλλά ρεαλιστικά, όχι πολλά περισσότερα».

Δύσκολο να αλλάξει ρότα ο Πούτιν

Σύμφωνα με τον συντάκτη είναι δύσκολο να επιτευχθεί μία κατάπαυση του πυρός λόγω των όρων που θέτει ο Πούτιν. «Είναι απίθανο να έχει αλλάξει γνώμη τώρα που τα στρατεύματά του υπερισχύουν σε όλη τη γραμμή του μέτωπου στα ανατολικά», επισημαίνει.

«Προς τιμήν του, ο Πούτιν έχει ξεκαθαρίσει από την αρχή τι θέλει: ολόκληρη η Ουκρανία υποταγμένη ή κατεχόμενη και μια στρατηγική επανατοποθέτηση με τις ΗΠΑ, που θα περιλαμβάνει την εγκατάλειψη του Κιέβου χωρίς δεύτερη σκέψη. Ο σύμβουλός του, Γιούρι Ουσάκοφ, ανέφερε ότι η Αλάσκα είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να συζητηθεί η οικονομική συνεργασία μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας και υπαινίχθηκε ότι έχει ήδη τεθεί στο τραπέζι η ιδέα για μια επόμενη σύνοδο κορυφής στη Ρωσία», αναφέρει επίσης η ανάλυση.

Τι έχει αλλάξει

Συνεχίζοντας το δημοσίευμα τονίζει ότι υπάρχουν δύο στοιχεία που δεν ήταν στο τραπέζι όταν έγινε η επεισοδιακή συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.

Το πρώτο αφορά στον εμπορικό πόλεμο που ξεκίνησε ο Τραμπ κυρίως με την Ινδία η οποία διακινδυνεύει δασμούς 25% και με την Κίνα. Και οι δύο χωρες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με το Κρεμλίνο τις τελευταίες ημέρες και σύμφωνα με την ανάλυση μπορεί να έπαιξαν κάποιο ρόλο στο να συναντηθεί ο Πούτιν με τον Τραμπ.

Όπως επισημαίνει ο συντάκτης ωστόσο, ο Πούτιν δεν μπορεί να χρειάστηκε ιδιαίτερη πειθώ για να αποδεχθεί μια επίσημη πρόσκληση στις ΗΠΑ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διμερής συνάντηση που η ομάδα του εδώ και καιρό προβάλλει ως τον δρόμο προς την ειρήνη στην Ουκρανία. Παράλληλα μία ακόμη προθεσμία για κυρώσεις, της Παρασκευής, πέρασε σχεδόν απαρατήρητη μέσα στη φασαρία για την Αλάσκα και τις συμφωνίες γης.

«Δεύτερον, ο Τραμπ υποστηρίζει ότι η σκέψη του γύρω από τον Πούτιν έχει εξελιχθεί. Οι λέξεις “απογοητευμένος”, αηδιαστικός” και “με παίζει” είναι όλες καινούργιες στο λεξιλόγιό του για τον επικεφαλής του Κρεμλίνου. Αν και ο Τραμπ φαίνεται να καταφέρνει με ευκολία να αποφεύγει να προκαλέσει πραγματικό πόνο στη Μόσχα, αφήνοντας τις απειλές και τις προθεσμίες να καταρρέουν άκαρπα γύρω του, περιβάλλεται από συμμάχους και Ρεπουμπλικάνους που θα του υπενθυμίσουν πόσο μακριά έχει προχωρήσει σε αυτούς τους δρόμους στο παρελθόν», συνεχίζει η ανάλυση και καταλήγει:

«Πολλά θα μπορούσαν να πάνε καλά. Αλλά το σκηνικό έχει στηθεί για κάτι πιο δυσοίωνο. Σκεφτείτε για μια στιγμή τη νοοτροπία του Πούτιν. Η τρίτη απειλή του Τραμπ για κυρώσεις έχει εξαφανιστεί και οι δυνάμεις του εισέρχονται σε μια περίοδο στρατηγικού κέρδους στην πρώτη γραμμή. Έχει λάβει την πρώτη του πρόσκληση στις ΗΠΑ μετά από μια δεκαετία για να συζητήσει την ειρήνη στην Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία, συζητώντας μια συμφωνία όπου δεν χρειάζεται καν να πολεμήσει για να πάρει μέρος της υπόλοιπης γης που θέλει. Και αυτό πριν ο πρώην κατάσκοπος της KGB αρχίσει να ασκεί την προφανή μαγεία του στον Τραμπ».

Στήριξη στο Κίεβο από τους Ευρωπαίους

Ευρωπαίοι ηγέτες ζήτησαν, σε κοινή ανακοίνωσή τους, να διατηρηθεί η πίεση στη Ρωσία για την επίτευξη της ειρήνης και επανέλαβαν τη στήριξή τους στην Ουκρανία, πριν από την επικείμενη συνάντηση κορυφής μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ.

Το κείμενο προσυπογράφουν ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος της Φινλανδίας Άλεξ Στουμπ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο «εκτιμά και στηρίζει πλήρως» την κοινή δήλωση Ευρωπαίων ηγετών για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία, προστατεύοντας παράλληλα τα ουκρανικά και ευρωπαϊκά συμφέροντα.

Ukraine values and fully supports the statement by President… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 10, 2025

«Το τέλος του πολέμου πρέπει να είναι δίκαιο, και είμαι ευγνώμων σε όποιον στέκεται δίπλα στην Ουκρανία και στον λαό μας σήμερα για χάρη της ειρήνης στην Ουκρανίας, που υπερασπίζεται τα ζωτικής σημασίας συμφέροντα ασφαλείας των ευρωπαϊκών μας κρατών», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση στο Χ.

«Η Ουκρανία εκτιμά και στηρίζει πλήρως τη δήλωση από τον πρόεδρο Μακρόν, την πρωθυπουργό Μελόνι, τον καγκελάριο Μερτς, τον πρωθυπουργό Τουσκ, τον πρωθυπουργό Στάρμερ, την πρόεδρο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο Στουμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία».

