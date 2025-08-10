Ανάλυση CNN: «Αργή ήττα για την Ουκρανία» η σύνοδος Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα

Οι συνθήκες γύρω από τη σύνοδο κορυφής της Παρασκευής ευνοούν τη Μόσχα

Newsbomb

Ανάλυση CNN: «Αργή ήττα για την Ουκρανία» η σύνοδος Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα

Φωτ. Αρχείου - Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σφίγγει το χέρι του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν μετά τη συνάντησή τους στο Προεδρικό Μέγαρο στο Ελσίνκι της Φινλανδίας, τη Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

AP
ΚΟΣΜΟΣ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ως «αργή ήττα για την Ουκρανία» τιτλοφορείται ανάλυση του CNN με αφορμή την επικείμενη συνάντηση στις 15 Αυγούστου μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και του Ρώσου ομολόγου του, Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Αλάσκα.

Η ανάλυση στέκεται ιδιαίτερα στη συμβολική σημασία που έχει το σημείο όπου θα γίνει η συνάντηση του Πούτιν με τον πρώην μεγιστάνα στον τομέα των ακινήτων καθώς η Ρωσία είχε πουλήσει την Αλάσκα στις ΗΠΑ πριν από 158 χρόνια για 7,2 εκατομμύρια δολάρια.

Η Αλάσκα, σύμφωνα με τον συντάκτη της ανάλυσης, «θα είναι το μέρος όπου ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα προσπαθήσει να πουλήσει τη «συμφωνία για γη του αιώνα, πείθοντας το Κίεβο να του παραχωρήσει τμήματα εδάφους που δεν έχει ακόμη καταφέρει να καταλάβει».

«Οι συνθήκες γύρω από τη σύνοδο κορυφής της Παρασκευής ευνοούν τόσο πολύ τη Μόσχα, που είναι προφανές γιατί ο Πούτιν άρπαξε την ευκαιρία, μετά από μήνες ψεύτικων διαπραγματεύσεων, και είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς θα προκύψει μια συμφωνία από τη διμερή συμφωνία που δεν θα διαλύει την Ουκρανία», σημειώνει η ανάλυση.

ουκρανια μετωπο

Χάρτης του μετώπου στην Ουκρανία. Με έντονο κόκκινο η περιοχή του Ντονέτσκ που διεκδικείται από τη Μόσχα αλλά ελέγχεται από το Κίεβο.

Ctrana

Σε άλλο σημείο τονίζει ότι ο Πούτιν έχει καταφέρει να προωθήσει την ιδέα της κατάληψης εδαφών χωρίς μάχη, και αφήνει σαφείς αιχμές για τον απεσταλμένο του Τραμπ Στίβεν Γουίτκοφ, αναφέροντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος βρήκε «πρόθυμο αποδέκτη στο πρόσωπο» του καθώς ο Αμερικανός αξιωματούχος «στο παρελθόν έχει δείξει μια χαλαρή αντίληψη της ουκρανικής κυριαρχίας και της πολυπλοκότητας που συνεπάγεται το να ζητάς από μια χώρα, στο τέταρτο έτος της εισβολής της, να εγκαταλείψει απλώς πόλεις που έχει χάσει χιλιάδες άνδρες υπερασπιζόμενη».

Αργή και σταθερή προέλεαση των ρωσικών δυνάμεων

Δίνοντας μία εικόνα από το πεδίο των μαχών, το CNN αναφέρει ότι η Ρωσία είναι κοντά στο να περικυκλώσει δύο βασικές πόλεις του Ντονέτσκ, το Ποκρόβσκ και το Κοστιαντινίβκα, και ενδέχεται να θέσει υπό πολιορκία τις ουκρανικές δυνάμεις που υπερασπίζονται αυτά τα δύο κέντρα τις επόμενες εβδομάδες. «Η παραχώρηση αυτών των δύο πόλεων μπορεί να είναι κάτι που κάνει το Κίεβο ούτως ή άλλως για να διατηρήσει το ανθρώπινο δυναμικό τους επόμενους μήνες.

ουκρανια πολεμος

Ένας Ουκρανός στρατιώτης μεταφέρει βλήμα 155 χιλιοστών προτού βάλλει κατά ρωσικών θέσεων στην πρώτη γραμμή του μετώπου στην περιοχή της Ζαπορίζια στην Ουκρανία, την Πέμπτη 7 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)

AP

Η υπόλοιπη πόλη του Ντόνετσκ - κυρίως οι πόλεις Κραματόρσκ και Σλαβιάνσκ - έχουν μια πολύ πιο δυσάρεστη προοπτική. Χιλιάδες πολίτες ζουν εκεί τώρα και η Μόσχα θα χαιρόταν με σκηνές όπου οι πόλεις εκκενώνονται και τα ρωσικά στρατεύματα εισέρχονται χωρίς να πέσει ούτε ένας πυροβολισμός».

Στο ερώτημα τι θα μπορούσε να πάρει πίσω η Ουκρανία με την «ανταλλαγή» στην οποία αναφέρθηκε ο Τραμπ το CNN τονίζει: «Ίσως τα μικρά τμήματα των παραμεθόριων περιοχών που κατέχει η Ρωσία στις περιφέρειες Σούμι και Χάρκοβο – μέρος της υποτιθέμενης "ζώνης ασφαλείας" του Πούτιν – αλλά ρεαλιστικά, όχι πολλά περισσότερα».

Δύσκολο να αλλάξει ρότα ο Πούτιν

Σύμφωνα με τον συντάκτη είναι δύσκολο να επιτευχθεί μία κατάπαυση του πυρός λόγω των όρων που θέτει ο Πούτιν. «Είναι απίθανο να έχει αλλάξει γνώμη τώρα που τα στρατεύματά του υπερισχύουν σε όλη τη γραμμή του μέτωπου στα ανατολικά», επισημαίνει.

«Προς τιμήν του, ο Πούτιν έχει ξεκαθαρίσει από την αρχή τι θέλει: ολόκληρη η Ουκρανία υποταγμένη ή κατεχόμενη και μια στρατηγική επανατοποθέτηση με τις ΗΠΑ, που θα περιλαμβάνει την εγκατάλειψη του Κιέβου χωρίς δεύτερη σκέψη. Ο σύμβουλός του, Γιούρι Ουσάκοφ, ανέφερε ότι η Αλάσκα είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να συζητηθεί η οικονομική συνεργασία μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας και υπαινίχθηκε ότι έχει ήδη τεθεί στο τραπέζι η ιδέα για μια επόμενη σύνοδο κορυφής στη Ρωσία», αναφέρει επίσης η ανάλυση.

Τι έχει αλλάξει

Συνεχίζοντας το δημοσίευμα τονίζει ότι υπάρχουν δύο στοιχεία που δεν ήταν στο τραπέζι όταν έγινε η επεισοδιακή συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.

Το πρώτο αφορά στον εμπορικό πόλεμο που ξεκίνησε ο Τραμπ κυρίως με την Ινδία η οποία διακινδυνεύει δασμούς 25% και με την Κίνα. Και οι δύο χωρες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με το Κρεμλίνο τις τελευταίες ημέρες και σύμφωνα με την ανάλυση μπορεί να έπαιξαν κάποιο ρόλο στο να συναντηθεί ο Πούτιν με τον Τραμπ.

Όπως επισημαίνει ο συντάκτης ωστόσο, ο Πούτιν δεν μπορεί να χρειάστηκε ιδιαίτερη πειθώ για να αποδεχθεί μια επίσημη πρόσκληση στις ΗΠΑ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διμερής συνάντηση που η ομάδα του εδώ και καιρό προβάλλει ως τον δρόμο προς την ειρήνη στην Ουκρανία. Παράλληλα μία ακόμη προθεσμία για κυρώσεις, της Παρασκευής, πέρασε σχεδόν απαρατήρητη μέσα στη φασαρία για την Αλάσκα και τις συμφωνίες γης.

«Δεύτερον, ο Τραμπ υποστηρίζει ότι η σκέψη του γύρω από τον Πούτιν έχει εξελιχθεί. Οι λέξεις “απογοητευμένος”, αηδιαστικός” και “με παίζει” είναι όλες καινούργιες στο λεξιλόγιό του για τον επικεφαλής του Κρεμλίνου. Αν και ο Τραμπ φαίνεται να καταφέρνει με ευκολία να αποφεύγει να προκαλέσει πραγματικό πόνο στη Μόσχα, αφήνοντας τις απειλές και τις προθεσμίες να καταρρέουν άκαρπα γύρω του, περιβάλλεται από συμμάχους και Ρεπουμπλικάνους που θα του υπενθυμίσουν πόσο μακριά έχει προχωρήσει σε αυτούς τους δρόμους στο παρελθόν», συνεχίζει η ανάλυση και καταλήγει:

«Πολλά θα μπορούσαν να πάνε καλά. Αλλά το σκηνικό έχει στηθεί για κάτι πιο δυσοίωνο. Σκεφτείτε για μια στιγμή τη νοοτροπία του Πούτιν. Η τρίτη απειλή του Τραμπ για κυρώσεις έχει εξαφανιστεί και οι δυνάμεις του εισέρχονται σε μια περίοδο στρατηγικού κέρδους στην πρώτη γραμμή. Έχει λάβει την πρώτη του πρόσκληση στις ΗΠΑ μετά από μια δεκαετία για να συζητήσει την ειρήνη στην Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία, συζητώντας μια συμφωνία όπου δεν χρειάζεται καν να πολεμήσει για να πάρει μέρος της υπόλοιπης γης που θέλει. Και αυτό πριν ο πρώην κατάσκοπος της KGB αρχίσει να ασκεί την προφανή μαγεία του στον Τραμπ».

Στήριξη στο Κίεβο από τους Ευρωπαίους

Ευρωπαίοι ηγέτες ζήτησαν, σε κοινή ανακοίνωσή τους, να διατηρηθεί η πίεση στη Ρωσία για την επίτευξη της ειρήνης και επανέλαβαν τη στήριξή τους στην Ουκρανία, πριν από την επικείμενη συνάντηση κορυφής μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ.

Το κείμενο προσυπογράφουν ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος της Φινλανδίας Άλεξ Στουμπ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο «εκτιμά και στηρίζει πλήρως» την κοινή δήλωση Ευρωπαίων ηγετών για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία, προστατεύοντας παράλληλα τα ουκρανικά και ευρωπαϊκά συμφέροντα.

«Το τέλος του πολέμου πρέπει να είναι δίκαιο, και είμαι ευγνώμων σε όποιον στέκεται δίπλα στην Ουκρανία και στον λαό μας σήμερα για χάρη της ειρήνης στην Ουκρανίας, που υπερασπίζεται τα ζωτικής σημασίας συμφέροντα ασφαλείας των ευρωπαϊκών μας κρατών», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση στο Χ.

«Η Ουκρανία εκτιμά και στηρίζει πλήρως τη δήλωση από τον πρόεδρο Μακρόν, την πρωθυπουργό Μελόνι, τον καγκελάριο Μερτς, τον πρωθυπουργό Τουσκ, τον πρωθυπουργό Στάρμερ, την πρόεδρο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο Στουμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:48ΚΟΣΜΟΣ

Αλλάζουν όλα από τον Οκτώβριο για την είσοδο σε χώρες της ΕΕ - Ποιο είναι σύστημα EES με τα βιομετρικά δεδομένα

14:40LIFESTYLE

Ο Άρης Μουγκοπέτρος ετοιμάζει αυτοβιογραφικό βιβλίο - Θα περιλαμβάνει και την εμπειρία του από το σοβαρό ατύχημα του Πάσχα

14:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Κύμα «χρυσών» διαρρήξεων - Νέο περιστατικό σε οικία γνωστού επιχειρηματία

14:26ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη ανακάλυψη στην Αίγυπτο: Εντοπίστηκε τάφος Φαραώ μετά από 3.500 χρόνια

14:17ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη φωτιά σε χωριά της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία - Δείτε βίντεο

14:12ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Δύο ρουκέτες πέρασαν στη χώρα από τη Γάζα, ανακοίνωσε ο στρατός

14:08ΠΟΛΤΟΣ

Οι Ουκρανοί φτιάχνουν drone με $500 το ένα! Εμείς;

14:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Ναρκωτικά εντοπίστηκαν εντός της φυλακής στην Αγιά - Συνελήφθησαν τέσσερις έγκλειστοι

14:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θρήνος στην Καβάλα: Νεκρός σε σφοδρό τροχαίο ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Τάσος Νικόπουλος

13:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 85χρονος λουόμενος στην Επανομή

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Στην κυκλοφορία η παράκαμψη του Αγίου Νικολάου στον οδικό άξονα Βόνιτσα – Λευκάδα

13:54ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμοί Ερέτριας-Αμαρύνθου: Η ανάλυση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου

13:48ΕΛΛΑΔΑ

Η Τεχνητή Νοημοσύνη «ζωντάνεψε» το μπρούντζινο άλογο της Λάρισας

13:41ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση CNN: «Αργή ήττα για την Ουκρανία» η σύνοδος Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα

13:34ΕΛΛΑΔΑ

Ισραηλινό ΥΠΕΞ: Προσοχή για όσους βρίσκονται στην Ελλάδα - Τι πρέπει να αποφύγουν

13:31ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Χρυσά ελληνικά κουπιά στο Παγκόσμιο Νεανίδων: Πρωτιές για Λυκομήτρου και Μουρατίδου-Διαβάτη

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονιστικές εικόνες: Χελώνα καρέτα καρέτα γέννησε ενώ μπροστά της καιγόταν η Κερατέα - Δείτε φωτογραφίες

13:25LIFESTYLE

«Αν σταματήσω, θα πεθάνω»: Ο Αντόνιο Μπαντέρας στα 65 του, ξεκινά... από την αρχή

13:12ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός το φθινόπωρο - Εκτίμηση 8 διαφορετικών μοντέλων

13:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: «Στην pole position για την υπογραφή του Καλάμπρια»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι Τούρκοι ανακαλύπτουν τις... ελληνικές ρίζες τους - Η νέα τάση στο TikTok με τα τεστ DNA

14:26ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη ανακάλυψη στην Αίγυπτο: Εντοπίστηκε τάφος Φαραώ μετά από 3.500 χρόνια

14:17ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη φωτιά σε χωριά της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία - Δείτε βίντεο

09:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται το κόμμα Τσίπρα: Πότε κάνει πρεμιέρα - Τι θα ισχύσει για το όνομα - Το χρονοδιάγραμμα

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Οι συνοικίες της Αθήνας και η προέλευση των ονομάτων τους

11:25ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Ένας νεκρός και άλλοι εννέα στο νοσοκομείο από «μολυσμένο» μπρόκολο

13:12ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός το φθινόπωρο - Εκτίμηση 8 διαφορετικών μοντέλων

07:38ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Άνδρας νοσηλεύεται με ψύχωση αφού αντικατέστησε το αλάτι κατόπιν συμβουλής του ChatGPT

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

12:27ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Συγκινεί η κόρη του Τάσου Ισαάκ - «Δεν δεχόμαστε να μιλούν για θυσία αυτοί που δεν κούνησαν το δακτυλάκι τους»

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Τι σημαίνει τελικά η ευχή «Καλή Παναγιά» - Είναι σωστό ή λάθος;

02:55ΚΟΣΜΟΣ

Ξύπνησε από το κώμα την ώρα που πήγαν να δώσουν τα όργανά της - Πίεζαν για να συνεχίσουν

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονιστικές εικόνες: Χελώνα καρέτα καρέτα γέννησε ενώ μπροστά της καιγόταν η Κερατέα - Δείτε φωτογραφίες

05:14ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό 4.500 ετών της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο λιμάνι του Πειραιά: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας

12:52LIFESTYLE

Έμα Τόμσον: «Ο Ντόναλντ Τραμπ μου είχε προτείνει ραντεβού - Αν δεχόμουν ίσως είχα αλλάξει την πορεία της αμερικανικής ιστορίας»

10:24ΕΘΝΙΚΑ

Το τραβάνε οι Τούρκοι με την μειονότητα στη Θράκη: «Η Ελλάδα έκλεισε τρία ακόμη τουρκικά σχολεία»

13:54ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμοί Ερέτριας-Αμαρύνθου: Η ανάλυση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου

13:31ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Χρυσά ελληνικά κουπιά στο Παγκόσμιο Νεανίδων: Πρωτιές για Λυκομήτρου και Μουρατίδου-Διαβάτη

09:28ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Πειραματόζωο»: Η πιο πολυσυζητημένη ελληνική ταινία που δεν προβλήθηκε ποτέ και πουθενά!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ