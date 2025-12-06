Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα είναι κλειστοί λόγω επετείου Γρηγορόπουλου

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Newsbomb

Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα είναι κλειστοί λόγω επετείου Γρηγορόπουλου
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ρυθμίσεις στην κυκλοφορία του μετρό ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ για σήμερα Σάββατο 6 Δεκεμβρίου,λόγω της επετείου της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Οι σταθμοί που κλείνουν και οι ώρες

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» θα κλείσει στις 9:00 και ο σταθμός «Σύνταγμα» στις 11:00 έως τις 15:00 και εκ νέου στις 17:00. Οι συρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς αυτούς χωρίς στάση».

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:25ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα είναι κλειστοί λόγω επετείου Γρηγορόπουλου

04:47ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Αφρική: Δολοφονία βασικού μάρτυρα σε υπόθεση διαφθοράς - Είχε καταθέσει κατά του αρχηγού της αστυνομίας

04:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εορταστικό ωράριο εμπορικών καταστημάτων - Πότε ξεκινά η εφαρμογή του

03:55ΕΛΛΑΔΑ

Βράχοι στη Λεωφόρο Αθηνών - Έκλεισαν λωρίδες

03:30ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ-Βενεζουέλα: Συνεχίζονται οι επιστροφές παράνομων μεταναστών παρά την κρίση

03:02ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: «Σοβαρές συνέπειες» για την ΕΕ εάν κατάσχει τα παγωμένα κεφάλαια

02:37ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ και Ουκρανία συμφωνούν: Το «μπαλάκι» στην πλευρά της Ρωσίας για ειρήνη

02:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο Καναδάς αφαιρεί τη Συρία από τη λίστα των κρατών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία

01:49ΕΛΛΑΔΑ

Πηνειός: Υπερχείλισε στην ευρεία κοίτη του - Συναγερμός στα Τρίκαλα

01:29ΕΛΛΑΔΑ

«Φως στο Τούνελ»: Ανατροπή στο έγκλημα στη Ρόδο - «Μου δώσανε φράγκα για να ομολογήσω…»

01:07ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν-Πακιστάν: Ανταλλαγή πυρών στα σύνορα και αλληλοκατηγορίες

00:44ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μάρκλ: Προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον πατέρα της μετά τον ακρωτηριασμό του ποδιού του στις Φιλιππίνες

00:15ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: «Έμφραγμα» στην Κηφισίας - Έργα και καθυστερήσεις

23:57ΚΟΣΜΟΣ

Επιστρέφουν οι γύπες έπειτα από 100 χρόνια - Στήνεται το «Ευρωπαϊκό Γέλοουστοουν» στα Καρπάθια

23:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Ήμασταν χάλια, δεν αξίζαμε τη νίκη»

23:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: Στο 9-5 έπεσε ο Παναθηναϊκός AKTOR - Τα αποτελέσματα

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Μελόνι: «Οι Αμερικανοί υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους. Το ίδιο πρέπει να κάνει και η Ευρώπη»

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Με λαμπρότητα ο Μέγας Εσπερινός του Αγίου Νικολάου στον Βόλο – Μήνυμα Ιγνατίου για την αξία των εθελοντών ιερέων

23:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια 79-89: Κακός Παναθηναϊκός και δίκαιη ήττα

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Μεγάλα ύψη βροχής στα Χανιά, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση - Έπεσαν χιόνια στα Λευρά Όρη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας μετά τον «Byron» - Πότε θα «χτυπήσει» στη χώρα μας

01:29ΕΛΛΑΔΑ

«Φως στο Τούνελ»: Ανατροπή στο έγκλημα στη Ρόδο - «Μου δώσανε φράγκα για να ομολογήσω…»

21:35ΚΟΣΜΟΣ

Γουόρεν Μπάφετ: Γιατί ζει σε σπίτι 31.500 δολαρίων ενώ έχει περιουσία 150 δισεκατομμύρια

15:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μετά τον «Byron»... τι; Η πρόβλεψη του ECMWF μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου

10:07ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Η πρόβλεψη Αρναούτογλου - Πότε τελειώνει και πότε θα έρθει νέα επιδείνωση

17:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τιμωροί παιδεραστών: «Εγκέφαλος» πίσω από τους ανήλικους - Οι τρεις «καρμπόν» επιθέσεις τους

13:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Πού πας ρε κωλόγερε; Τον χτύπησε στο κεφάλι με το κοντάρι»: Κατάθεση-φωτιά αυτόπτη μάρτυρα στη δίκη για τον θάνατο Βαλυράκη στοιχειοθετεί δολοφονία

20:28ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους από Δευτέρα - Δικογραφία στον οδηγό τρακτέρ που επιτέθηκε στα ΜΑΤ

18:10ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ - «Τη Ferrari την έχω από το 2004 και την Porsche την πήρα μεταχειρισμένη»: Ποιος είναι ο Χρήστος Μαγειρίας που δηλώνει «καθαρός» για επιδοτήσεις ύψους €2,5 εκατ

17:04ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Πού θα «χτυπήσει» τις επόμενες ώρες - Η πρόγνωση Κολυδά για τις κόκκινες περιοχές

22:12ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνές «Fast & Furious» στους δρόμους της Ρουμανίας - Αυτοκίνητο εκτοξεύτηκε σαν «πύραυλος» στο αέρα - Βίντεο

18:48LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Η Σοφία σπρώχνει την Αναστασία στο κενό

20:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Δεκέμβρης από τα παλιά» ή «ζεστός» της νέας εποχής; Τι λένε οι αντικρουόμενες προγνώσεις των μετεωρολόγων για το πρώτο δεκαπενθήμερο

20:27ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Σκότωσε τον γείτονά του που προσπαθούσε να του γκρεμίσει το σπίτι με εσκαφέα - Τον αθώωσε το δικαστήριο

14:19ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση αιμομιξίας συγκλονίζει τη Γαλλία: 58χρονος απέκτησε τρία παιδιά με τη κόρη του - Φρίκη για τον 11χρονο γιο και εγγονό του

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Η γέφυρα των 34 εκατ. ευρώ που θα ενώσει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό

14:01ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Τσουχτερός» ο νέος ΚΟΚ: Πρόστιμο 350 ευρώ για after-market αξεσουάρ

11:09ΚΑΙΡΟΣ

Τσατραφύλλιας: Η κακοκαιρία Byron δεν έχει τελειώσει- Οι 7 περιοχές που θα «σαρώσει» μέσα στην ημέρα

21:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Οι 12 όμιλοι που προέκυψαν από την κλήρωση

09:04ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη ο Youtuber Τζακ Ντόχερτι για κατοχή ναρκωτικών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ