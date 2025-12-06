Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα είναι κλειστοί λόγω επετείου Γρηγορόπουλου
Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ
Ρυθμίσεις στην κυκλοφορία του μετρό ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ για σήμερα Σάββατο 6 Δεκεμβρίου,λόγω της επετείου της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.
Οι σταθμοί που κλείνουν και οι ώρες
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» θα κλείσει στις 9:00 και ο σταθμός «Σύνταγμα» στις 11:00 έως τις 15:00 και εκ νέου στις 17:00. Οι συρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς αυτούς χωρίς στάση».
