Ζυμώσεις πριν από τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν - Θα γίνει έκπληξη με παρουσία και Ζελένσκι;

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι ανοικτός στη διεξαγωγή μιας τριμερούς συνάντησης κορυφής στην Αλάσκα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε χθες (τοπική ώρα) αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει επί του παρόντος διμερή συνάντηση με τον Πούτιν, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Στην αμερικανική προεδρία «συζητείται» το ενδεχόμενο να προσκληθεί ο Ζελένσκι στην Αλάσκα, όπου ο Τραμπ ανήγγειλε πως θα συναντηθεί με τον Πούτιν τη 15η Αυγούστου, μετέδωσε χθες Σάββατο το NBC News.

Αμερικανοί δημοσιογράφοι εξήγησαν γιατί ο Πούτιν επέλεξε την Αλάσκα

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν επέλεξε την Αλάσκα για τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, επειδή το ένταλμα σύλληψής του από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) δεν ισχύει στην Αμερική .

Αυτό αναφέρει αμερικανική εφημερίδα Washington Post.

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι η συνάντηση που έχει προγραμματιστεί εκεί θα μπορούσε να ενώσει τον Πούτιν και τον Τραμπ, ωθώντας τον Αμερικανό ηγέτη να ασκήσει πιέσεις στην Ουκρανία και την Ευρώπη, οι οποίες τον Απρίλιο αρνήθηκαν ήδη να αναγνωρίσουν τα εδάφη που κατέλαβε η Ρωσία και να άρουν τις κυρώσεις κατά της Μόσχας.

«Παρά όλη τη δημοσιότητα, ο Τραμπ δεν έχει ασκήσει ακόμη την παραμικρή πίεση στον Πούτιν. Ούτε την παραμικρή», επικαλείται το δημοσίευμα έναν ανώνυμο ανώτερο αξιωματούχο της ΕΕ.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται για 1263η ημέρα.

