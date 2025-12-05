Σοκαριστικό email από HR σε εργαζόμενο μετά το χριστουγεννιάτικο πάρτι της εταιρείας

Η περίοδος των γιορτών φαίνεται πως είναι και η περίοδος… για να ενημερώσετε το βιογραφικό σας. Τουλάχιστον, για όσους ατυχώς φαίνεται να έχουν κατηγορηθεί για τη συμπεριφορά τους στο εταιρικό χριστουγεννιάτικο πάρτι.

Παρά το γεγονός ότι ο τρόπος εργασίας έχει αλλάξει σημαντικά σε έναν μετα-πανδημικό κόσμο, πολλοί επιστρέφουν σταδιακά στον συνηθισμένο 9-5, ξανά δεμένοι σε ένα γραφείο. Αυτό σημαίνει ότι αντιμετωπίζουμε τη μυρωδιά των άλλων στο πρωινό ταξίδι και την αναγκαστική κουβέντα τύπου «Πώς πέρασες το Σαββατοκύριακο;», ενώ στην πραγματικότητα δεν μας ενδιαφέρει, αλλά τουλάχιστον κλείνουμε τη χρονιά με μια… μικρή έκρηξη.

Σε αντίθεση με την ταινία Office Christmas Party με τους Τζέισον Μπέιτμαν και Τζένιφερ Άνιστον, τα περισσότερα εταιρικά πάρτι είναι πιο ήσυχα: μιλάς με τους ίδιους συναδέλφους που συνήθως βλέπεις, κράζεις τον διευθύνοντα σύμβουλο και πίνεις χλιακό γλυκό κρασί από χάρτινο ποτήρι.

Όμως για τον TikTok δημιουργό Paddy Jobsman, η εμπειρία του στο ετήσιο πάρτι δεν ήταν ακριβώς έτσι.

Ο Jobsman μοιράστηκε με τους 224.2 χιλιάδες ακόλουθούς του ένα email που φέρεται να του έστειλε το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού. Φαίνεται πως είχε πιει λίγο περισσότερο από το επιτρεπτό, καθώς το email ξεκινούσε: «Επικοινωνώ μαζί σας από το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού σχετικά με αναφορές για τη συμπεριφορά σας στο πρόσφατο χριστουγεννιάτικο πάρτι μας».

Συνοδευόμενο από πλάνα του Άντριου Λίνκολν στον ρόλο του Ρικ Γκράιμς στο The Walking Dead, το email συνεχίζει: «Οι αναφορές αυτές προκαλούν ανησυχία και απαιτούν άμεση συζήτηση. Παρακαλούμε να παρευρεθείτε σε υποχρεωτική συνάντηση τη Δευτέρα στις 9 π.μ. στο γραφείο. Η συνάντηση αφορά τη συμπεριφορά σας και τις επιπτώσεις της σύμφωνα με την πολιτική της εταιρείας. Η παρουσία σας είναι υποχρεωτική. Η μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω ενέργειες».

Τα σχόλια κάτω από την ανάρτηση γέμισαν με ερωτήματα για το τι μπορεί να έκανε ο Jobsman, ενώ αρκετοί εξέφρασαν και σκεπτικισμό.

Κάποιοι αμφισβητούν αν πρόκειται για φάρσα με στόχο τα likes στο TikTok. Για παράδειγμα, η γυναίκα του HR που υπογράφει το email ονομάζεται «Karen Jones», όνομα που μοιάζει αρκετά κατασκευασμένο.

Μερικοί συμβούλευσαν να αποφεύγεται το ποτό με συναδέλφους, καθώς «μπορεί να δουν περισσότερα από όσα πρέπει». Άλλοι σχολίασαν ότι ο καλύτερος τρόπος είναι να μην διοργανώνεται καν εταιρικό πάρτι. Κάποιος τρίτος προειδοποίησε: «Το χριστουγεννιάτικο ή οποιοδήποτε εταιρικό πάρτι δεν είναι με φίλους. Είναι με τη διοίκηση, και η προτεραιότητά τους είναι να βρουν πράγματα που δεν τους αρέσουν για να απολύσουν άτομα».

Είτε πρόκειται για ένα αστείο είτε για πραγματικό πρόβλημα του Paddy με το HR, η δημοτικότητα των αναρτήσεών του δείχνει ότι ίσως όλοι θα πρέπει να σκεφτούν δύο φορές πριν πάρουν την επόμενη τεκίλα με το «ρουφιάνο» του γραφείου.