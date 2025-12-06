Εορτολόγιο 6 Δεκεμβρίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Αγίου Νικολάου, προστάτη των Ναυτικών και του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού και Λιμενικού Σώματος.

Newsbomb

Εορτολόγιο 6 Δεκεμβρίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι τα εξής:

  • Νικόλαος, Νικόλας, Νίκος,
  • Νικολός, Νικολής, Νικολάκης,
  • Νικολέττα, Νικολούδα, Νικολίτσα,
  • Νικολίνα, Νικολέτα, Νικόλ,
  • Μυριαλλής.

Άγιος Νικόλαος

Ο Άγιος Νικόλαος γεννήθηκε το 270 μχ στη Λυκία και συγκεκριμένα στα Πάταλα. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς χριστιανοί αλλά και πλούσιοι. Μόρφωσαν τον μικρό Νικόλαο με μεγάλη επιμέλεια. Δυστυχώς έμεινε ορφανός σε μικρή ηλικία και εκαλέστει να διαχειριστεί μια μεγάλη περιουσία. Την διαχειρίστηκε με μεγάλη επιτυχία κάνοντας νοσοκομεία και αγαθοεργά ιδρύματα για την ανακούφιση των δυστυχισμένων και απόρων.

Ο Άγιος Νικόλαος από νωρίς αφιερώθηκε στον Θεό και μετά την επίσκεψή του στα Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσει τον Πανάγιο Τάφο και τον Τίμιο Σταυρό ήξερε πως θα αφιέρωνε τη ζωή του. Όταν επέστρεψε στην πατρίδα του χειροτονήθηκε ιερέας. Ο ασκητικός βίος ήταν η πρώτη του επιλογή. Έγινε ηγούμενος στη Μονή Σιών στα Μύρα της Λυκίας. Μετά τον θάνατο του τότε αρχιεπισκόπου Μύρων οι επίσκοποι σαν από θεού, τον επέλεξαν και τον αγόρευσαν Αρχιεπίσκοπο.

Κατά την θητεία του και προικισμένος με υψηλές χριστιανικές αρχές ανέπτυξε αξιοθαύμαστη δράση και προστάτευσε, απόρους, διωκόμενους από τους Ρωμαίους, εξοριζόμενους και αναξιοπαθούντες. Εμψύχωνε τους δικούς του με θάρρος και ζωτικότητα και η δράση του αυτή είχε σαν αποτέλεσμα και ο ίδιος να συλληφθεί από τους Ρωμαίους και να φυλακιστεί. Κατά τους διωγμούς του Διοκλητιανού υπέστη βασανιστήρια και έμεινε πολύ καιρό σε φυλακές. Αυτό κλόνισε την υγεία του και μια έρευνα που έγινε από την καθολική εκκλησία το 1953 απέδειξε ότι έπασχε από αρθρίτιδα αποτέλεσμα των υγρών φυλακών και των βασανιστηρίων που υπέστη.

Με την άνοδο στον Ρωμαϊκό θρόνο του Μ. Κωσταντίνου απελευθερώθηκαν όλοι οι Χριστιανοί και ο Άγιος Νικόλαος, που ανέλαβε με περισσότερη ζέση το θεάρεστο έργο του. Επανήλθε και στον αρχιεπισκοπικό θρόνο.

Η παράδοση μας λέει ότι ήταν προικισμένος και με το χάρισμα της θαυματουργίας. Έσωσε πολλούς ανθρώπους όταν ήταν εν ζωή αλλά και μετά τον θάνατό του.Αναφέρονται πολλά θαύματα που τα αποδίδουν στον Άγιο Νικόλαο όπως η απελευθέρωση των τριών στρατηλατών.

Ο Άγιος Νικόλαος κοιμήθηκε ειρηνικά στις 6 Δεκεμβρίου του 343. Από τα οστά του ανέβλυζε μύρο και για αυτό ονομάστηκε Μυριοβλύτης από την εκκλησία μας. Τα λείψανά του διατηρήθηκαν στα Μύρα της Λυκίας μέχρι τον ενδέκατο αιώνα, όπου και αφαιρέθηκαν και μεταφέρθηκαν στο Μπάρι της Ιταλίας. Τοποθετήθηκαν στον ναό του Αγίου Στεφάνου. Κατά την τελετή τόση ήταν η ευωδία που πολλοί λιποθυμήσαν από την ευωδία του μύρου αυτού.

Ο Άγιος Νικόλαος θεωρείται ο κατ’ εξοχήν προστάτης των Ναυτικών καθώς και του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού και Λιμενικού Σώματος, γιατί στον βίο του αναφέρονται θαύματα που έχουν σχέση με τη θάλασσα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:00ΚΟΣΜΟΣ

Ουίλιαμ Σαίξπηρ: Πώς η ταινία «Hamnet» αλλάζει την ιστορία της συζύγου του

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Κάλαντα: Η αιώνια μελωδία των εορτών - Το χαρμόσυνο μήνυμα, τα τοπικά έθιμα και η ανταμοιβή των παιδ

06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρωμές ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο από τις 8 έως τις 12 Δεκεμβρίου

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Netflix: Τι σημαίνει για τους καταναλωτές η εξαγορά της Warner - Οι πιο σημαντικές αλλαγές

06:42ΕΛΛΑΔΑ

112 στην Υπέρεια Λάρισας: Υπερχείλισε ο ποταμός Ενιπέας - Ζητούν από τους κατοίκουν να πάνε στα Φάρσαλα

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Νωρίτερα η καταβολή του - Τι ισχύει για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα

06:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ στην αντεπίθεση μετά την «εξορία» του εξώστη

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Ανατριχίλα από το νέο ηχητικό που αποκάλυψε η Αγγελική Νικολούλη - «Σε παρακαλώ ρε παιδί μου»

06:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το μήνυμα Μητσοτάκη στο εσωτερικό της ΝΔ περί αλαζονείας: Να έχουμε χαμηλά το κεφάλι

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σε τροχιά κινητοποιήσεων οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι - Συλλαλητήριο στο Ηράκλειο και μπλόκο στο αεροδρόμιο Χανίων

06:15ΚΑΙΡΟΣ

Ο Byron κινείται ανατολικά: Που χτυπά μέχρι το μεσημέρι - Πρόβλεψη Ιταλών μετεωρολόγων για «Σούπερ Αντικυκλώνα» μέχρι της Αγίας Λουκίας

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 6 Δεκεμβρίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

05:25ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα είναι κλειστοί λόγω επετείου Γρηγορόπουλου

04:47ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Αφρική: Δολοφονία βασικού μάρτυρα σε υπόθεση διαφθοράς - Είχε καταθέσει κατά του αρχηγού της αστυνομίας

04:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εορταστικό ωράριο εμπορικών καταστημάτων - Πότε ξεκινά η εφαρμογή του

03:55ΕΛΛΑΔΑ

Βράχοι στη Λεωφόρο Αθηνών - Έκλεισαν λωρίδες

03:30ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ-Βενεζουέλα: Συνεχίζονται οι επιστροφές παράνομων μεταναστών παρά την κρίση

03:02ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: «Σοβαρές συνέπειες» για την ΕΕ εάν κατάσχει τα παγωμένα κεφάλαια

02:37ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ και Ουκρανία συμφωνούν: Το «μπαλάκι» στην πλευρά της Ρωσίας για ειρήνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας μετά τον «Byron» - Πότε θα «χτυπήσει» στη χώρα μας

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Ανατριχίλα από το νέο ηχητικό που αποκάλυψε η Αγγελική Νικολούλη - «Σε παρακαλώ ρε παιδί μου»

06:15ΚΑΙΡΟΣ

Ο Byron κινείται ανατολικά: Που χτυπά μέχρι το μεσημέρι - Πρόβλεψη Ιταλών μετεωρολόγων για «Σούπερ Αντικυκλώνα» μέχρι της Αγίας Λουκίας

01:29ΕΛΛΑΔΑ

«Φως στο Τούνελ»: Ανατροπή στο έγκλημα στη Ρόδο - «Μου δώσανε φράγκα για να ομολογήσω…»

06:42ΕΛΛΑΔΑ

112 στην Υπέρεια Λάρισας: Υπερχείλισε ο ποταμός Ενιπέας - Ζητούν από τους κατοίκουν να πάνε στα Φάρσαλα

17:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τιμωροί παιδεραστών: «Εγκέφαλος» πίσω από τους ανήλικους - Οι τρεις «καρμπόν» επιθέσεις τους

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Νωρίτερα η καταβολή του - Τι ισχύει για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα

06:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ στην αντεπίθεση μετά την «εξορία» του εξώστη

15:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μετά τον «Byron»... τι; Η πρόβλεψη του ECMWF μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου

10:07ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Η πρόβλεψη Αρναούτογλου - Πότε τελειώνει και πότε θα έρθει νέα επιδείνωση

17:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Mega: «Διεθνής διασυρμός, πισίνα το ΣΕΦ - Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού δεν έδωσαν λύση»

14:19ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση αιμομιξίας συγκλονίζει τη Γαλλία: 58χρονος απέκτησε τρία παιδιά με τη κόρη του - Φρίκη για τον 11χρονο γιο και εγγονό του

11:09ΚΑΙΡΟΣ

Τσατραφύλλιας: Η κακοκαιρία Byron δεν έχει τελειώσει- Οι 7 περιοχές που θα «σαρώσει» μέσα στην ημέρα

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 6 Δεκεμβρίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

13:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Πού πας ρε κωλόγερε; Τον χτύπησε στο κεφάλι με το κοντάρι»: Κατάθεση-φωτιά αυτόπτη μάρτυρα στη δίκη για τον θάνατο Βαλυράκη στοιχειοθετεί δολοφονία

21:35ΚΟΣΜΟΣ

Γουόρεν Μπάφετ: Γιατί ζει σε σπίτι 31.500 δολαρίων ενώ έχει περιουσία 150 δισεκατομμύρια

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Η σιβυλλική ανάρτηση του Σταύρου Ξαρχάκου για την Ιθάκη: «Ό,τι ονειρεύτηκες ποτέ δεν το πουλάς»

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Netflix: Τι σημαίνει για τους καταναλωτές η εξαγορά της Warner - Οι πιο σημαντικές αλλαγές

14:01ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Τσουχτερός» ο νέος ΚΟΚ: Πρόστιμο 350 ευρώ για after-market αξεσουάρ

01:49ΕΛΛΑΔΑ

Πηνειός: Υπερχείλισε στην ευρεία κοίτη του - Συναγερμός στα Τρίκαλα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ