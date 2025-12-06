ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ στην αντεπίθεση μετά την «εξορία» του εξώστη

Ο «πόλεμος» που κήρυξε ο Αλέξης Τσίπρας απέναντι στους πρώην συντρόφους του από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη ΝΕΑΡ, καθώς και στο ΠΑΣΟΚ, φαίνεται πως πλέον δημιουργεί αλυσιδωτές αντιδράσεις εντός των κομμάτων.



Αφενός η συμβολική «εξορία» στον εξώστη του θεάτρου Παλλάς, καθώς και τα όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός στην ομιλία του συνολικά κατά των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης έφεραν σε πολύ θέση πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΕΑΡ, όπως τα ίδια παραδέχονται σε κατ' ιδίαν συζητήσεις. Πληροφορίες πάντως θέλουν το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ να υπάρχει δυσαρέσκεια για όσα ακούστηκαν, ακόμη και μεταξύ προσώπων που προσβλέπουν με θετικό βλέμμα προς τις πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα.



Ωστόσο, η αμηχανία των πρώτων ωρών που ακολούθησαν την εκδήλωση, φαίνεται πως δίνει τη θέση της σε μια διάθεση απάντησης, ενώ στην περίπτωση της ΝΕΑΡ, φαίνεται πως όσα έγιναν στο Παλλάς τελικά δεν επίσπευσαν το μέχρι πρότινος διαφαινόμενο διαζύγιο των δύο πλευρών, αλλά αντίθετα, να τις έφεραν πιο κοντά.

«Μετρημένες» αντιδράσεις από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, αν και οι πρώτες αντιδράσεις τη βραδιά της εκδήλωσης ήταν αρκετά μουδιασμένες, η παρέμβαση του προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελλου, αν και χαμηλών τόνων, υπέδειξε τη δυσαρέσκεια της ηγεσίας προς όσα ακούστηκαν στο Παλλάς.



Συγκεκριμένα, ο Σωκράτης Φάμελλος υπενθύμισε ότι «ως ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έχουμε αναγνωρίσει από την εκλογή μου το πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η κυβέρνηση. Καταθέσαμε προτάσεις, πήραμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και κάναμε υπερβάσεις χωρίς κομματικούς εγωισμούς και χωρίς προσωπικές επιδιώξεις. Με μόνο κριτήριο τα συμφέροντα της κοινωνίας και της χώρας μας».



Απαντώντας ευθέως στις επικρίσεις του Αλέξη Τσίπρα, ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε ότι «υπηρετούμε με συνέπεια και σοβαρότητα, μία ξεκάθαρη πολιτική πρόταση, για μία ενωτική δημοκρατική και προοδευτική συμμαχία, με στόχο όχι μια «καλύτερη αντιπολίτευση», αλλά μια καλύτερη κυβέρνηση».



Αντίστοιχα, και ο Γραμματέας του κόμματος Στέργιος Καλπάκης, λαμβάνοντας ακόμη πιο σαφή στάση, δήλωσε μιλώντας στον RealFM, ότι για τον «εξώστη», «καταλληλότεροι να απαντήσουν είναι οι διοργανωτές της εκδήλωσης, για το αν είχε τα επιθυμητά για αυτούς αποτελέσματα και για το τι θέλουν να συμβολίσουν. Εμάς δεν μας νοιάζει πού θα καθόμαστε, αν θα είμαστε μπροστά, πίσω, στη μέση ή πάνω».

Ξεκαθάρισε επίσης ότι γίνεται μια χαμηλού επιπέδου συζήτηση, «αντί να συζητάμε για τα σημαντικά που είπε ο Αλέξης Τσίπρας, για το bing bang στον προοδευτικό χώρο και για την φορολόγηση του πλούτου». «Επίσης όλο αυτό έχει οδηγήσει στο να υπάρξει στοχοποίηση και ανθρωποφαγία κυρίως από τη Δεξιά, αλλά και από άλλα συστήματα, ανθρώπων που στήριξαν και στηρίζουν τον Αλέξη Τσίπρα και πρόσφεραν πολλά και στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και στον ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτός είναι λάθος και άδικο», τόνισε ο κ. Καλπάκης.

«Εκεχειρία» στη ΝΕ.ΑΡ

Χθες, δύο ημέρες μετά την επίμαχη ομιλία Τσίπρα, ο πρόεδρος της ΝΕΑΡ προχώρησε σε μια εκτενή ανάρτηση, στην οποία έδωσε σαφείς απαντήσεις σε όλες τις κατηγορίες που εκτόξευσε ο Αλέξης Τσίπρας. Στην ανάρτηση, μεταξύ άλλων επέκρινε τον Αλέξη Τσίπρα για την προσπάθεια όπως είπε «να εμφανιστεί "πέρα και πάνω" από την υπάρχουσα πολιτική Αριστερά». Σχολιάζει ο Αλέξης Χαρίτσης: «Όταν όμως ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για συνολική ανεπάρκεια της αντιπολίτευσης, υιοθετεί τη φράση που έχει πληγώσει πιο βαθιά τον προοδευτικό χώρο και φτάνει ως τον ίδιο προσωπικά: το «όλοι ίδιοι είναι».

Αυτή η κριτική τρέφει μόνο ένα πράγμα: την αντιπολιτική. Γιατί όταν όλοι παρουσιάζονται ως «ανεπαρκείς», χωρίς διάκριση, τελικά αθωώνεται το πραγματικό πρόβλημα που είναι η Δεξιά στην εξουσία και καλλιεργείται μια γενικευμένη απαξίωση της πολιτικής. Γιατί όταν όλοι παρουσιάζονται ως «ιδιοτελείς» τότε αθωώνονται και οι επιλογές των κάθε λογής «μαϊντανών» που στελέχωσαν ψηφοδέλτια και το πληρώσαμε – μαζί με όλη τη λογική της μετατόπισης προς το κέντρο. Και αν επιμένω σε αυτό δεν είναι για την ιστορία. Είναι για το παρόν και το μέλλον».



Στη ΝΕΑΡ, μέχρι και πριν λίγες ημέρες, υπήρχαν δύο «στρατόπεδα», τα οποία μάλιστα προετοιμάζονταν να συγκρουστούν πολιτικά στο επερχόμενο συνέδριο του κόμματος. Από τη μία η πλευρά του Αλέξη Χαρίτση που προωθούσε την προοπτική του διαλόγου με το σύνολο του χώρου της κεντροαριστεράς, συμπεριλαμβανομένου του Αλέξη Τσίπρα, και από την άλλη, η πλευρά του Γαβριήλ Σακελλαρίδη, που προωθούσε τη συνεργασία και τον διάλογο με τον χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς.



Όλα αυτά όμως ενδεχομένως και να βρίσκονται σε διαδικασία αλλαγής. Η παραπάνω ανάρτηση του Αλέξη Χαρίτση «ξεκλείδωσε» και μια αντίστοιχη του Γαβριήλ Σακελλαρίδη, ο οποίος έσπευσε να συμφωνήσει με τον πρόεδρο του κόμματος.

Στην ανάρτησή του, ο κ. Σακελλαρίδης αναφέρει μεταξύ άλλων:



«Η τελευταία ανάρτηση του Προέδρου της Νέας Αριστεράς, του Αλέξη Χαρίτση, με την οποία χάρηκα και συμφωνώ στα περισσότερα, νιώθω ότι με απελευθερώνει να τοποθετηθώ για δύο κρίσιμα ζητήματα: Πρώτον, στο γιατί δεν θεωρώ ότι η πολιτική πρόταση του Αλέξη Τσίπρα είναι πειστική. Δεύτερον, στο πως μπορεί να οικοδομηθεί μία Αριστερά ανταγωνιστική και ηγεμονική, που να εμπνέει ξανά την κοινωνία, φέρνοντας την πολιτική ξανά στο επίκεντρο, όχι απλά ως διαχείριση, αλλά ως μετασχηματιστική δύναμη».



«Ο Αλέξης Τσίπρας τοποθετείται υπερβατικά στην σημερινή αυτή κατάσταση, λες και ίπταται υπεράνω, λες και όλα αυτά προέκυψαν κάποια στιγμή μετά. Λες και υπήρξε μία σκοτεινή αδιόρατη δύναμη που οδήγησε στο να κατεβάζει ο κόσμος «ρολά» όταν μίλαγε ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το καλοκαίρι του 2023. Λες και με κάποιον μεταφυσικό τρόπο ο «κόσμος» του ΣΥΡΙΖΑ διαπαιδαγωγήθηκε «μεσσιανικά» για να στρωθεί ο δρόμος στην φαιδρότητα που ακολούθησε το φθινόπωρο του 2023. Ο Αλέξης Τσίπρας βάλλει εναντίον ενός πολιτικού συστήματος, που για το σκέλος που αφορά το προοδευτικό (για να μην πω το αριστερό μόνο) ημισφαίριο είναι ο αρχιτέκτονάς του και έχει την κυριότητά του.

Και για τα καλά (που ήταν πολλά) αλλά και για τα κακά (που ήταν καθοριστικά)», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης και καταλήγει:



«Για τα παραπάνω χρειάζονται και αγώνες και πρόγραμμα, αλλά και μία νέα δυναμική που να μπορεί να μετασχηματίζει τις υπάρχουσες δομές, τις υπάρχουσες βεβαιότητες και τις υπάρχουσες αριθμητικές. Να μετατοπίσουμε τα όρια του εφικτού βαθιά μέσα στο πεδίο που η Δεξιά το θεωρεί τσιφλίκι της.

Η Νέα Αριστερά πρέπει να συμβάλει στην δημιουργία αυτό του χώρου συνεργασίας και κοινής δράσης. Σε αυτές τις συνθήκες η Νέα Αριστερά είναι κρίσιμο όχι απλά να συνεχίσει να υφίσταται, αλλά να δυναμώσει, να γειωθεί και να παίξει καθοριστικό ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι ζήτημα ιστορικού καθήκοντος. Είναι η αναγκαιότητα των καιρών μας. Ο απλός λόγος που συμμετέχουμε στα κοινά».

