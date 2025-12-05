Χαρίτσης κατά Τσίπρα: «Δεν υπάρχει λαϊκό μέτωπο του "ενός"» - Τι είπε για «εξώστη» και συνεργασίες

Πρώτα κοινό πρόγραμμα σύγκρουσης με τη Δεξιά και μετά «θα βρούμε και τον άνθρωπο που θα μπει μπροστά» τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς

Χαρίτσης κατά Τσίπρα: «Δεν υπάρχει λαϊκό μέτωπο του "ενός"» - Τι είπε για «εξώστη» και συνεργασίες

Ο Αλέξης Τσίπρας και ο Αλέξης Χαρίτσης 

Η σκληρή επίθεση του Αλέξη Τσίπρα κατά των κομμάτων της κεντροαριστεράς κατά την προχθεσινή παρουσίαση της Ιθάκης, τελικά απαντήθηκε και από τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση, και μάλιστα σε πολύ πιο αυστηρό τόνο από αυτόν που χρησιμοποίησε χθες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος.

Ο Αλέξης Χαρίτσης άφησε πολλές αιχμές και σε ένα κείμενο έξι βασικών σημείων για «τις μάχες που έχουμε μπροστά μας» απάντησε σε όλα σημεία κριτικής που άσκησε εναντίον των κομμάτων της κεντροαριστεράς ο πρώην πρωθυπουργός, εξηγώντας πρώτα και κύρια τους λόγους για τους οποίους προσήλθε στο Παλλάς.

Όπως αναφέρει, η Ιθάκη αποτελεί τη «συλλογική βιογραφία της γενιάς μου. Της ιστορίας που μας διαμόρφωσε και της ιστορίας που κληθήκαμε να γράψουμε με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν θα το κρύψω. Διαβάζοντας την «Ιθάκη» ένιωσα συγκίνηση γιατί ήμασταν εκεί: από τις μάχες των κινημάτων στην πρόκληση της διακυβέρνησης μιας διαλυμένης χώρας». Παράλληλα τόνισε ότι πήγε επειδή πιστεύει πως απέναντι στη «Μαύρη Διεθνή», η «μόνη απάντηση μπορεί να είναι το Λαϊκό Μέτωπο: η ενότητα δηλαδή δυνάμεων, δίχως αποκλεισμούς, πάνω σε ένα ριζοσπαστικό και αιχμηρό πρόγραμμα. Τίποτα λιγότερο».

Αναφορικά με τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι «εδώ χρειάζονται καθαρές κουβέντες. Όχι άλλες γενικές διαπιστώσεις. Αναδιανομή του πλούτου σημαίνει γενναία φορολόγηση του πλούτου και στήριξη του κόσμου της εργασίας. Κλιματική μετάβαση σημαίνει ρήξη με τις εξορύξεις και τις επιδοτήσεις των ισχυρών ομίλων. Ειρήνη σημαίνει αντίσταση στον παγκόσμιο τραμπισμό και στους υπέρογκους εξοπλισμούς.

Παράλληλα, επέκρινε τον Αλέξη Τσίπρα για την προσπάθεια όπως είπε «να εμφανιστεί "πέρα και πάνω" από την υπάρχουσα πολιτική Αριστερά». Σχολιάζει ο Αλέξης Χαρίτσης: «Όταν όμως ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για συνολική ανεπάρκεια της αντιπολίτευσης, υιοθετεί τη φράση που έχει πληγώσει πιο βαθιά τον προοδευτικό χώρο και φτάνει ως τον ίδιο προσωπικά: το «όλοι ίδιοι είναι». Αυτή η κριτική τρέφει μόνο ένα πράγμα: την αντιπολιτική.

Γιατί όταν όλοι παρουσιάζονται ως «ανεπαρκείς», χωρίς διάκριση, τελικά αθωώνεται το πραγματικό πρόβλημα που είναι η Δεξιά στην εξουσία και καλλιεργείται μια γενικευμένη απαξίωση της πολιτικής.

Γιατί όταν όλοι παρουσιάζονται ως «ιδιοτελείς» τότε αθωώνονται και οι επιλογές των κάθε λογής «μαϊντανών» που στελέχωσαν ψηφοδέλτια και το πληρώσαμε – μαζί με όλη τη λογική της μετατόπισης προς το κέντρο.

Και αν επιμένω σε αυτό δεν είναι για την ιστορία. Είναι για το παρόν και το μέλλον».

Αναφερόμενος στο εκλογικό αποτέλεσμα του 2023 έκανε λόγο για «συντριβή» που επέρχεται «όταν η Αριστερά μετακινείται στη λογική του μέσου όρου: χάνει και πολιτικά και κοινωνικά».

«Δεν ήταν μια στιγμιαία αστοχία. Ο ΣΥΡΙΖΑ απώλεσε τη δυναμική του σε λαϊκές και εργατικές γειτονιές. Έχασε τους ανθρώπους που η Αριστερά πρέπει κατεξοχήν να εκπροσωπεί. Δεν ήταν μια απλή ήττα. Ήταν ο ορισμός της πολιτικής αποτυχίας. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, οφείλουμε να το δούμε καθαρά», αναφέρει ο Αλέξης Χαρίτσης.

Μάλιστα υπεραμύνθηκε της απόφασης του σχηματισμού της Νέας Αριστεράς, τονίζοντας ότι έγινε ως απάντηση τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ «υποδεχόταν έναν πολιτικό τυχοδιώκτη ως "μεσσία"».

Προκαλεί μάλιστα τον Αλέξη Τσίπρα να απαντήσει «Τι θα έκανε, άραγε, ο Αλέξης Τσίπρας αν ήταν βουλευτής σήμερα στον προϋπολογισμό που έρχεται σε λίγες μέρες; Θα υπερψήφιζε, όπως έκανε πέρυσι, τους υπέρογκους εξοπλισμούς σε μια στιγμή που η ΕΕ μετατρέπεται σε πολεμική οικονομία; Αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα».

Τέλος, αναφορικά με τις επόμενες εκλογές και τη συζήτηση για νέες πολιτικές συνεργασίες, τονίζει ότι «η Νέα Αριστερά έχει ξεκαθαρίσει ότι είναι έτοιμη να συζητήσει και να συμφωνήσει σε ένα κοινό πρόγραμμα σύγκρουσης με τη Δεξιά, τα οργανωμένα συμφέροντα και το διεφθαρμένο κράτος του καθεστώτος Μητσοτάκη. Αν το καταφέρουμε αυτό –που είναι το δύσκολο, αλλά και η μόνη δουλειά που έχουμε– τότε θα βρούμε και τον άνθρωπο που θα μπει μπροστά. Λαϊκό Μέτωπο του «ενός» πάντως δεν υπήρξε και δεν θα υπάρξει ποτέ».

