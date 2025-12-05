Ο Τσίπρας «χτυπάει» την αποχή - Ποιος είναι ο εκλογικός στόχος του νέου φορέα

«Zούμε μια από της χειρότερες περιόδους της μεταπολιτευτικής ιστορίας», είπε ο Αλέξης Τσίπρας περιγράφοντας τους λόγους των μεγάλων ποσοστών αποχής

Αντώνης Ρηγόπουλος

Ο Τσίπρας «χτυπάει» την αποχή - Ποιος είναι ο εκλογικός στόχος του νέου φορέα
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πολιτικός «σεισμός» που επιχειρεί να προκαλέσει ο Αλέξης Τσίπρας μόλις ξεκίνησε και οι επιπτώσεις του μένει να φανούν στις πρώτες δημοσκοπήσεις που θα γίνουν μετά τη χθεσινή παρουσίαση-ανακοίνωση.

Ωστόσο, η ομιλία του πρώην πρωθυπουργού είχε πολλές ενδείξεις για τους στόχους που θέτει ο πρώην πρωθυπουργός, όχι μόνο σε πολιτικό, αλλά και σε καθαρά εκλογικό επίπεδο.

Στην ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πολύ συγκεκριμένος ως προς τον εκλογικό στόχο του νέου φορέα που προανήγγειλε. Όπως εξήγησε, στόχος δεν θα είναι να κυριαρχήσει στον χώρο της αντιπολίτευσης ώστε να αναμετρηθεί σε δεύτερο χρόνο με την κυβέρνηση, κάτι που θα σήμαινε ότι θα αποδεχόταν πως η ΝΔ θα εκλεγεί για δεύτερη φορά και ότι ο ίδιος «κυνηγά» τη δεύτερη θέση.

Αντιθέτως, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο για νικηφόρα κυβερνητική πορεία ήδη από τις επόμενες εκλογές.

Συγκεκριμένα, ο πρώην πρωθυπουργός είπε ότι στόχος είναι η νέα προοδευτική παράταξη να καταφέρει «να διεκδικήσει με αξιώσεις την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου στις επόμενες εκλογές».

Θέτοντας την εκλογική νίκη ως πήχη για τις επόμενες εκλογές, κάτι το οποίο αποτελεί μια κρίσιμης σημασίας πληροφορία, ενώ εξηγεί και τον λόγο για τον οποίο επέλεξε να προαναγγείλει το κόμμα τώρα και όχι την άνοιξη του 2026, όπως του πρότειναν κάποιες εισηγήσεις. Το συγκεκριμένο στοιχείο δείχνει επίσης ότι οι εξελίξεις θα επισπευστούν και όσον αφορά την επίσημη ίδρυση του κόμματος, έτσι ώστε να έχει χρόνο να αυξήσει την πολιτική του επιρροή έως τις επόμενες εκλογές, ειδικά εφόσον έχει σαν στόχο να τις νικήσει.

Στόχος η «αποχή»

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του όμως, ο Αλέξης Τσίπρας θέτει εν μέρει έναν ακόμα εκλογικό στόχο, ο οποίος μπορεί να είναι καθοριστικός για την επίτευξη μιας ενδεχόμενης νίκης. Ο στόχος, δεν είναι άλλος από την πολιτική ενεργοποίηση των πολιτών που επιλέγουν να απέχουν από την εκλογική διαδικασία, ένα ποσοστό το οποίο είναι ολοένα και μεγαλύτερο σύμφωνα με τα στοιχεία των προηγούμενων εκλογικών αναμετρήσεων, αλλά και των δημοσκοπήσεων.

Συγκεκριμένα, ο Αλέξης Τσίπρας διαπίστωσε ότι «δυστυχώς, εκείνο που βλέπουμε, παρά τις νησίδες αντίστασης και αφύπνισης που ορθώνονται εδώ και εκεί, είναι να μεγαλώνει ένα κύμα κοινωνικής απογοήτευσης, ιδιώτευσης, αποχής» και κάλεσε τους ακροατές του «να δούμε αυτή την αλήθεια κατάματα».

Ο πρώην πρωθυπουργός έδωσε τη δική του εξήγηση για το φαινόμενο. Όπως είπε, «ζούμε μια από της χειρότερες περιόδους της μεταπολιτευτικής ιστορίας σε σχέση με την εμπιστοσύνη των πολιτών στην πολιτική και το πολιτικό σύστημα».

Ο κ. Τσίπρας εξηγεί ότι οι λόγοι της αποχής εντοπίζονται στο γεγονός ότι «Η πλειοψηφία των πολιτών δεν πιστεύει ότι έχουμε αληθινή δημοκρατία. Δεν εμπιστεύεται -και όχι άδικα- τους θεσμούς και ιδιαίτερα τη δικαιοσύνη. Έχει απαξιώσει τη Βουλή».

«Το πρωταρχικό ζητούμενο, λοιπόν είναι να ξαναζωντανέψουμε την εμπιστοσύνη στη Δημοκρατία. Στη δύναμη της πολιτικής συμμετοχής», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, θέτοντας ξεκάθαρα τον τρόπο με τον οποίο θα επιχειρήσει να αυξήσει την πολιτική του επιρροή: όχι μόνο «μαζεύοντας» ψήφους από τα υπάρχοντα κομματικά ακροατήρια, αλλά επιχειρώντας να ενεργοποιήσει πολίτες που έχουν επιλέξει την αποχή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:30ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Με τηλεκπαίδευση σήμερα τα μαθήματα - Δείτε ποια σχολεία είναι κλειστά

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Κληρονόμοι πολλών... καρατίων: Ρεκόρ μεταβίβασης πλούτου το 2025 - Τι κάνουν οι δισεκατομμυριούχοι για να γλυτώσουν τον φόρο

06:25ΚΑΙΡΟΣ

LIVE BLOG: Η κακοκαιρία Byron «σαρώνει» την Ελλάδα – Πλημμύρες, κλειστά σχολεία και «καμπανάκι» των μετεωρολόγων για τις επόμενες ώρες

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σουβλάκι από... χρυσό: Σε ποια πόλη πλησιάζει τα 6 ευρώ

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσίπρας «χτυπάει» την αποχή - Ποιος είναι ο εκλογικός στόχος του νέου φορέα

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Οι πληγές της κλιματικής κρίσης: Οι κακοκαιρίες που «χτύπησαν» την Ελλάδα τα τελευταία 5 χρόνια - Από τον Ιανό και τη Μήδεια μέχρι τον Daniel και τον Byron

06:14ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Σφοδρή καταιγίδα τα ξημερώματα στην Αττική

06:13ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Εφιαλτικές ώρες στη Μάνδρα - Πλημμυρικά φαινόμενα σε Μέγαρα και Νέα Πέραμο

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Der Spiegel: Φόβοι Ευρωπαίων για «αμερικανική προδοσία» της Ουκρανίας - Ποιοι είναι η «πέτρα του σκανδάλου»

06:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρεύμα: Έρχονται τα «πορτοκαλί» τιμολόγια - Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέγαρο Μαξίμου για Τσίπρα: Δεν φοβόμαστε κανέναν - Ψέμα το «ζούσαμε καλύτερα επί ΣΥΡΙΖΑ»

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Ακραία καιρικά φαινόμενα για ακόμη 24 ώρες – Σε κατάσταση «Red Code» η μισή χώρα – Σήμερα η δυσκολότερη μέρα

05:40ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Οι δρόμοι που είναι κλειστοί τα ξημερώματα της Παρασκευής – Πού υπάρχουν προβλήματα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΕΛΛΑΔΑ

Επιστρέφουν τους δρόμους της Αττικής τα ταξί – Αναστέλλεται η απεργία

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Δεκεμβρίου

04:50ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Πλημμύρες σε Μανδρα και Μέγαρα – Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να μετακινηθούν σε υψηλά σημεία

04:32ΕΡΓΑΣΙΑ

49η Ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 40 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας

04:06ΚΟΣΜΟΣ

Τέσσερις νεκροί από πλήγμα των ΗΠΑ κατά σκάφους που μετέφερε ναρκωτικά στον Ανατολικό Ειρηνικό

03:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Στόχος μου η πολιτική αλλαγή – Όχι σε συγκυβέρνηση με τη ΝΔ – Το σχόλιο για τον Τσίπρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:40ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Οι δρόμοι που είναι κλειστοί τα ξημερώματα της Παρασκευής – Πού υπάρχουν προβλήματα

06:25ΚΑΙΡΟΣ

LIVE BLOG: Η κακοκαιρία Byron «σαρώνει» την Ελλάδα – Πλημμύρες, κλειστά σχολεία και «καμπανάκι» των μετεωρολόγων για τις επόμενες ώρες

09:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ευχάριστα νέα για την Ελλάδα σχετικά με τον χειμώνα - Ο ρόλος της Γροιλανδίας

04:50ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Πλημμύρες σε Μανδρα και Μέγαρα – Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να μετακινηθούν σε υψηλά σημεία

10:07ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Η πρόβλεψη Αρναούτογλου - Πότε τελειώνει και πότε θα έρθει νέα επιδείνωση

06:14ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Σφοδρή καταιγίδα τα ξημερώματα στην Αττική

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Απίστευτες εικόνες στον Άλιμο - Επιπλέουν αυτοκίνητα στους δρόμους

02:48ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί – Πού παρατηρούνται προβλήματα

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Σε ποιες περιοχές θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία την Παρασκευή - Τι θα γίνει με το Δημόσιο

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Der Spiegel: Φόβοι Ευρωπαίων για «αμερικανική προδοσία» της Ουκρανίας - Ποιοι είναι η «πέτρα του σκανδάλου»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Κοψιάλης για την υπερφαγία στο Newsbomb.gr: Σταματούσα στο περίπτερο κι έπαιρνα δύο σαλάμια πριν το εστιατόριο

06:13ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Εφιαλτικές ώρες στη Μάνδρα - Πλημμυρικά φαινόμενα σε Μέγαρα και Νέα Πέραμο

21:40ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Οι περιοχές που θα δεχθούν τον μεγαλύτερο όγκο νερού - Πιο δύσκολη η Παρασκευή

03:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Αγριεύει» τις επόμενες ώρες ο Byron – Τι αναφέρει το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ

10:03ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στα ΗΑΕ: «Τσιμέντωσαν» ζευγάρι Ρώσων κρυπτοαπατεώνων - Είχαν κλέψει 433 εκατ. ευρώ

21:35ΚΟΣΜΟΣ

Γουόρεν Μπάφετ: Γιατί ζει σε σπίτι 31.500 δολαρίων ενώ έχει περιουσία 150 δισεκατομμύρια

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Ακραία καιρικά φαινόμενα για ακόμη 24 ώρες – Σε κατάσταση «Red Code» η μισή χώρα – Σήμερα η δυσκολότερη μέρα

22:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Κωνσταντοπούλου: Αρμέγετε το ελληνικό δημόσιο - Μαγειρίας: Μόνο τα πρόβατά μου αρμέγω

16:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Μαγειρίας: H Ferrari ήταν δώρο της μητέρας μου - Πού υποστήριξε ότι βρήκε τα χρήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ