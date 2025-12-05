Ο Τσίπρας «χτυπάει» την αποχή - Ποιος είναι ο εκλογικός στόχος του νέου φορέα

Ο πολιτικός «σεισμός» που επιχειρεί να προκαλέσει ο Αλέξης Τσίπρας μόλις ξεκίνησε και οι επιπτώσεις του μένει να φανούν στις πρώτες δημοσκοπήσεις που θα γίνουν μετά τη χθεσινή παρουσίαση-ανακοίνωση.



Ωστόσο, η ομιλία του πρώην πρωθυπουργού είχε πολλές ενδείξεις για τους στόχους που θέτει ο πρώην πρωθυπουργός, όχι μόνο σε πολιτικό, αλλά και σε καθαρά εκλογικό επίπεδο.



Στην ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πολύ συγκεκριμένος ως προς τον εκλογικό στόχο του νέου φορέα που προανήγγειλε. Όπως εξήγησε, στόχος δεν θα είναι να κυριαρχήσει στον χώρο της αντιπολίτευσης ώστε να αναμετρηθεί σε δεύτερο χρόνο με την κυβέρνηση, κάτι που θα σήμαινε ότι θα αποδεχόταν πως η ΝΔ θα εκλεγεί για δεύτερη φορά και ότι ο ίδιος «κυνηγά» τη δεύτερη θέση.



Αντιθέτως, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο για νικηφόρα κυβερνητική πορεία ήδη από τις επόμενες εκλογές.



Συγκεκριμένα, ο πρώην πρωθυπουργός είπε ότι στόχος είναι η νέα προοδευτική παράταξη να καταφέρει «να διεκδικήσει με αξιώσεις την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου στις επόμενες εκλογές».



Θέτοντας την εκλογική νίκη ως πήχη για τις επόμενες εκλογές, κάτι το οποίο αποτελεί μια κρίσιμης σημασίας πληροφορία, ενώ εξηγεί και τον λόγο για τον οποίο επέλεξε να προαναγγείλει το κόμμα τώρα και όχι την άνοιξη του 2026, όπως του πρότειναν κάποιες εισηγήσεις. Το συγκεκριμένο στοιχείο δείχνει επίσης ότι οι εξελίξεις θα επισπευστούν και όσον αφορά την επίσημη ίδρυση του κόμματος, έτσι ώστε να έχει χρόνο να αυξήσει την πολιτική του επιρροή έως τις επόμενες εκλογές, ειδικά εφόσον έχει σαν στόχο να τις νικήσει.

Στόχος η «αποχή»

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του όμως, ο Αλέξης Τσίπρας θέτει εν μέρει έναν ακόμα εκλογικό στόχο, ο οποίος μπορεί να είναι καθοριστικός για την επίτευξη μιας ενδεχόμενης νίκης. Ο στόχος, δεν είναι άλλος από την πολιτική ενεργοποίηση των πολιτών που επιλέγουν να απέχουν από την εκλογική διαδικασία, ένα ποσοστό το οποίο είναι ολοένα και μεγαλύτερο σύμφωνα με τα στοιχεία των προηγούμενων εκλογικών αναμετρήσεων, αλλά και των δημοσκοπήσεων.



Συγκεκριμένα, ο Αλέξης Τσίπρας διαπίστωσε ότι «δυστυχώς, εκείνο που βλέπουμε, παρά τις νησίδες αντίστασης και αφύπνισης που ορθώνονται εδώ και εκεί, είναι να μεγαλώνει ένα κύμα κοινωνικής απογοήτευσης, ιδιώτευσης, αποχής» και κάλεσε τους ακροατές του «να δούμε αυτή την αλήθεια κατάματα».



Ο πρώην πρωθυπουργός έδωσε τη δική του εξήγηση για το φαινόμενο. Όπως είπε, «ζούμε μια από της χειρότερες περιόδους της μεταπολιτευτικής ιστορίας σε σχέση με την εμπιστοσύνη των πολιτών στην πολιτική και το πολιτικό σύστημα».



Ο κ. Τσίπρας εξηγεί ότι οι λόγοι της αποχής εντοπίζονται στο γεγονός ότι «Η πλειοψηφία των πολιτών δεν πιστεύει ότι έχουμε αληθινή δημοκρατία. Δεν εμπιστεύεται -και όχι άδικα- τους θεσμούς και ιδιαίτερα τη δικαιοσύνη. Έχει απαξιώσει τη Βουλή».



«Το πρωταρχικό ζητούμενο, λοιπόν είναι να ξαναζωντανέψουμε την εμπιστοσύνη στη Δημοκρατία. Στη δύναμη της πολιτικής συμμετοχής», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, θέτοντας ξεκάθαρα τον τρόπο με τον οποίο θα επιχειρήσει να αυξήσει την πολιτική του επιρροή: όχι μόνο «μαζεύοντας» ψήφους από τα υπάρχοντα κομματικά ακροατήρια, αλλά επιχειρώντας να ενεργοποιήσει πολίτες που έχουν επιλέξει την αποχή.

Διαβάστε επίσης