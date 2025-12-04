Νέα δεδομένα μετά την ομιλία-βόμβα του Τσίπρα: To κόμμα και το διαζύγιο από ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ - ΝΕΑΡ

Σε έναν πολιτικό αιφνιδιασμό που θυμίζει «Τσίπρα από τα παλιά» προχώρησε χθες, κατά την παρουσίαση του βιβλίου του ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας προαναγγέλλοντας ουσιαστικά τον σχηματισμό νέου πολιτικού φορέα.

Στην ομιλία του, ο Αλέξης Τσίπρας επιτέθηκε με μεγάλη ένταση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση της ΝΔ, ωστόσο, τα δύο στοιχεία που μένουν ως πολιτικό αποτύπωμα της βραδιάς είναι η προαναγγελία σχηματισμού του νέου φορέα, αλλά και η σκληρή επίθεση που εξαπέλυσε κατά των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης, παρουσία μάλιστα δύο προέδρων και δεκάδων στελεχών της.

Και εγένετο… «νέος φορέας»

Η προαναγγελία του νέου φορέα ήταν μια μεγάλη έκπληξη, καθώς μέχρι χθες το απόγευμα όλες οι πληροφορίες κατέτειναν στο ότι ο Αλέξης Τσίπρας απλώς θα έδινε ένα στίγμα για τις διαθέσεις του και δε θα προχωρούσε σε βαρυσήμαντες ανακοινώσεις. Όλα αυτά άλλαξαν όμως αμέσως μόλις ξεκίνησε την ομιλία του, καθώς σε όλη τη διάρκειά της ο κ. Τσίπρας, υπό τις επευφημίες των θεατών, άφηνε υπόνοιες για «κύκλους» που «ανοίγουν και κλείνουν» και την ανάγκη για «νέα αρχή».

Μετά την κριτική στη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την περιγραφή της ανάγκης μιας ισχυρής Ελλάδας λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας πέρασε στο κύριο «πιάτο», αναρωτώμενος: «Φίλες και φίλοι, άφησα για το τέλος το κρίσιμο ερώτημα: Και πως θα γίνουν όλα αυτά;».

Όπως είπε, αυτή τη στιγμή «δεν υπάρχει η πολιτική δύναμη που θα προσδώσει στην υπόκωφη κοινωνική αντίθεση προοπτική αλλαγής» και στη συνέχεια έδωσε το στίγμα του νέου πολιτικού φορέα: «Αυτό που απαιτείται, λοιπόν, σήμερα για τη δημοκρατική παράταξη, είναι να προχωρήσει σε διεργασίες Επανίδρυσης της πολιτικής και οργανωτικής της υπόστασης» και «μέσα από μια ριζική ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, να δημιουργηθεί μια μεγάλη, πολύχρωμη, κινηματική, αλλά προγραμματικά συμπαγής και αποφασισμένη προοδευτική παράταξη, ικανή να αγκαλιάσει όλους τους αριστερούς, δημοκρατικούς, ευαίσθητους πολίτες».

Στην κορύφωση της ομιλίας του, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε: «Μέσα από τη συμμετοχή του καθένα και της καθεμιάς, τις μικρές ή μεγάλες πρωτοβουλίες, να χτίσουμε όλοι μαζί ένα μεγάλο κίνημα, ικανό να δώσει πολιτική υπόσταση στο πλειοψηφικό πια αίτημα: ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ! Μας αξίζει μια Ελλάδα καλύτερη! Και μπορούμε!»

Μάλιστα, ερμήνευσε την παρουσία των παριστάμενων στο Παλλάς ως μια «εκδήλωση προσδοκίας, μια δήλωση συμμετοχής στο νέο ταξίδι, που θα ξεκολλήσει την Ελλάδα από το σημερινό βάλτο και θα την οδηγήσει στις καθαρές θάλασσες της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας», ξεκαθαρίζοντας όμως ότι αυτό ισχύει για τους περισσότερους και όχι για όλους όσοι βρίσκονταν εκεί χθες.

Μάλιστα, για να μην αφήσει καμία αμφιβολία, ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε ότι θα είναι μέρος αυτής της νέας προσπάθειας. «Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα είμαστε μαζί και σ’ αυτό το ταξίδι. Με τις εμπειρίες και τα τραύματά μας», είπε συγκεκριμένα.

Όπως εξήγησε ο Αλέξης Τσίπρας, «παραιτήθηκα από τη Βουλή, αλλά όχι από τη βούληση να αγωνιστούμε μαζί για να δώσουμε διέξοδο, να δώσουμε ξανά υπόσταση και νόημα στην αλληλεγγύη και την πρόοδο», συμπληρώνοντας:

«Η διέξοδος σήμερα είναι μέσα από τη παρέμβασή μας οι προοδευτικοί και δημοκρατικοί πολίτες να δώσουμε μια φρέσκια πνοή που θα παρασύρει τις αδρανείς γραφειοκρατίες. Έναν νέο άνεμο αλλαγής, που όμως για να έρθει για τον τόπο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσει από εμάς».

Τσίπρας κατά... «εξώστη»

Σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση βρέθηκαν οι πρόεδροι του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΕΑΡ, Σωκράτης Φάμελλος και Αλέξης Χαρίτσης, αλλά και τα δεκάδες στελέχη των κομμάτων τους. Η αρχή έγινε όταν διαπίστωσαν πως οι χωροταξικές οριοθετήσεις είχαν ξεκάθαρους πολιτικούς συμβολισμούς. Όλα τα στελέχη των κομμάτων, αλλά και οι πρόεδροί τους, είχε κανονιστεί, όχι απλά να μην καθίσουν στις πρώτες θέσεις, αλλά να παραμείνουν στον... εξώστη του θεάτρου. σε μια προφανή προσπάθεια των διοργανωτών της εκδήλωσης, να σηματοδοτηθεί η απομάκρυνσή τους από το νέο κέντρο που διαμορφώνεται γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα. Αντιθέτως, στις πρώτες θέσεις βρέθηκαν τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, γεγονός που επίσης δείχνει ότι στο προσκήνιο της νέας πολιτικής προσπάθειας που προανήγγειλε ο πρώην πρωθυπουργός, αυτά τα πρόσωπα θα έχουν πρωτεύοντα ρόλο.

Οι συμβολισμοί όμως δεν ήταν η μόνη κίνηση που προκάλεσε αμηχανία στα στελέχη των κομμάτων κατά τη χθεσινή βραδιά, αφού στην ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε σφοδρή επίθεση εναντίον τους για τον τρόπο με τον οποίο έχουν δράσει κατά το τελευταίο διάστημα.

Συγκεκριμένα, είπε ότι «σήμερα, δυστυχώς, αυτό που κυριαρχεί στον προοδευτικό χώρο δεν είναι η έγνοια για την παραγωγή εναλλακτικού Σχεδίου, ούτε καν η αγωνία για την αλλαγή της σημερινής διακυβέρνησης. Αλλά η έγνοια και η αγωνία για το ποιος θα είναι πρώτος στο χωριό. Η εικόνα είναι δυσάρεστη και αποκαρδιωτική. Γιατί πρόκειται για μια εικόνα κατακερματισμού και ιδιοτέλειας, που αναπαράγει και πολλαπλασιάζει την κοινωνική απογοήτευση. Και βοηθά την κυβέρνηση να συντηρεί τον βάλτο».

Η επίθεση δεν περιορίστηκε εκεί. Ο Αλέξης Τσίπρας, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους τόνους, έκανε λόγο για «κόμματα περίκλειστα στην αυταρέσκεια τους και ηγεσίες που δίνουν την αίσθηση ότι λίγο τους απασχολεί αν η σημερινή κυβέρνηση κερδίσει και μια τρίτη τετραετία». Όπως είπε, η κοινωνία δεν συγκινείται «από πρόχειρες, καθυστερημένες και όψιμες συγκολλήσεις, κινήσεις μικροκομματικής επιβίωσης».

«Όσο θα επιμένουν σε λογικές που αφορούν το μικρόκοσμό τους και όχι την κοινωνία, τόσο θα εδραιώνεται στους πολίτες η πεποίθηση ότι ο κύκλος τους έχει κλείσει. Γι’ αυτό, εξάλλου, και παραιτήθηκα από την ασφάλεια της βουλευτικής καρέκλας. Γιατί πιστεύω ότι το σημερινό πολιτικό σύστημα δεν αποτελεί μέρος της λύσης, αλλά μέρος του προβλήματος», κατέληξε ο Αλέξης Τσίπρας.

Οργή από ΠΑΣΟΚ, χαμηλοί τόνοι από ΣΥΡΙΖΑ

Τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας προκάλεσαν την οργή του ΠΑΣΟΚ, το οποίο αντέδρασε άμεσα με μια αιχμηρή ανακοίνωση κατά του πρώην πρωθυπουργού. Από την άλλη, δεν ήταν ίδια και η στάση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν εξέδωσε ανακοίνωση χθες το βράδυ, ενώ στελέχη του που βρέθηκαν σε τηλεοπτικές εκπομπές φάνηκαν να αρνούνται ότι ένιωσαν αμηχανία από τη σκληρή κριτική του Αλέξη Τσίπρα και επέμειναν ότι παρά τα όσα είπε, παραμένουν σε παράλληλη πορεία μαζί του.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι είναι ο υπαίτιος δύο νικών του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ τον χαρακτηρίζει «μέγα χορηγό της πιο διεφθαρμένης κυβέρνησης όλων των εποχών».

«Στο παρελθόν μας συστήθηκε αγκαλιά με τα ψέματα, σήμερα επιστρέφει αγκαλιά με τα συμφέροντα παίζοντας το παιχνίδι του κ. Μητσοτάκη», τονίζει η Χαριλάου Τρικούπη και συνεχίζει λέγοντας ότι «αντί να καταγγείλει την κυβερνητική πολιτική, επέλεξε να της βάλει πλάτη αντιπολιτευόμενος… την αντιπολίτευση». «Το rebranding αποδείχτηκε rewriting της μεγάλης εξαπάτησης του ελληνικού λαού», καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

Από την πλευρά του, σε πολύ διαφορετικό τόνο, και δείχνοντας να μην έχει ενοχληθεί καθόλου από τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης, ο οποίος βρέθηκε αμέσως μετά την εκδήλωση στον τ/σ Action24, σχολίασε ότι «ο Αλέξης Τσίπρας έχει αποδείξει ότι έχει τη δυνατότητα να ενώσει, να συνθέσει και να ηγηθεί» και συμπλήρωσε: «Τι έχουμε πει εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ -και νομίζω ότι δεν είναι σε αντίθετη από αυτά που λέει ο Αλέξης Τσίπρας, θα έλεγα δε ότι είναι σε απολύτως συνθέσιμη κατεύθυνση».

«Έχει σημασία αυτό που διαπιστώνουμε όλοι στον ΣΥΡΙΖΑ, ότι "δεν πάει άλλο, ως εδώ, κάντε κάτι!". [...] Ο ΣΥΡΙΖΑ στη νέα περίοδο που ανοίγεται, θέλει να παίξει έναν θετικό ρυθμιστικό ανασυνθετικό ρόλο» είπε ο κ. Ζαχαριάδης. «Ο Αλέξης Τσίπρας παίρνει μια πρωτοβουλία και θα ξεκινήσουν διεργασίες και διάλογος. Τώρα ξεκινάει η συζήτηση και εγώ, και ο ΣΥΡΙΖΑ, προσερχόμαστε με απολύτως θετικό πνεύμα σε αυτή τη συζήτηση», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης