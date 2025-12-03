Οργή ΠΑΣΟΚ κατά Τσίπρα: «Έβαλε πλάτη στην κυβέρνηση αντιπολιτευόμενος την αντιπολίτευση»

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στην ομιλία του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, στην οποία προανήγγειλε τον σχηματισμό νέου πολιτικού φορέα, αλλά και επιτέθηκε στην αντιπολίτευση για τη δραστηριότητά της.



Στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι είναι ο υπαίτιος δύο νικών του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ τον χαρακτηρίζει «μέγα χορηγό της πιο διεφθαρμένης κυβέρνησης όλων των εποχών».



«Στο παρελθόν μας συστήθηκε αγκαλιά με τα ψέματα, σήμερα επιστρέφει αγκαλιά με τα συμφέροντα παίζοντας το παιχνίδι του κ. Μητσοτάκη», τονίζει η Χαριλάου Τρικούπη και συνεχίζει λέγοντας ότι «αντί να καταγγείλει την κυβερνητική πολιτική, επέλεξε να της βάλει πλάτη αντιπολιτευόμενος… την αντιπολίτευση».



«Ο κ. Τσίπρας είναι ταυτισμένος με το χθες, με τις μεγάλες περικοπές στις συντάξεις, τις αυξήσεις στα όρια ηλικίας, την κατάργηση του ΕΚΑΣ, την κατάργηση του ν . 3869/2010, τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, την παράδοση των δανείων στα ξένα funds, την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, τη φοροεπιδρομή στη μεσαία τάξη, τα παιχνίδια χειραγώγησης των θεσμών. Το rebranding αποδείχτηκε rewriting της μεγάλης εξαπάτησης του ελληνικού λαού», καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

Η σκληρή επίθεση του Αλέξη Τσίπρα στην αντιπολίτευση

Νωρίτερα, ο Αλέξης Τσίπρας είχε επιτεθεί με μεγάλη ένταση στα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι πλέον έχουν κλείσει τον κύκλο τους.



«Η εικόνα είναι δυσάρεστη και αποκαρδιωτική. Γιατί πρόκειται για μια εικόνα κατακερματισμού και ιδιοτέλειας, που αναπαράγει και πολλαπλασιάζει την κοινωνική απογοήτευση. Και βοηθά την κυβέρνηση να συντηρεί τον βάλτο», είπε ο κ. Τσίπρας και συνέχισε κάνοντας λόγο για «κόμματα περίκλειστα στην αυταρέσκεια τους και ηγεσίες που δίνουν την αίσθηση ότι λίγο τους απασχολεί αν η σημερινή κυβέρνηση κερδίσει και μια τρίτη τετραετία».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Ο κ. Τσίπρας επανέλαβε στερεότυπα και παπαγάλισε τη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας ότι «δεν υπάρχει αντίπαλος».



Ξεχνά ότι είναι ο υπαίτιος των δύο νικών Μητσοτάκη;



Ξεχνά πως ως αξιωματική αντιπολίτευση, έχασε το μισό της εκλογικής του δύναμης ανεβάζοντας τη Νέα Δημοκρατία στο 41% λειτουργώντας ως μέγας χορηγός της πιο διεφθαρμένης κυβέρνησης όλων των εποχών;



Στο παρελθόν μας συστήθηκε αγκαλιά με τα ψέματα, σήμερα επιστρέφει αγκαλιά με τα συμφέροντα παίζοντας το παιχνίδι του κ.Μητσοτάκη.



Μίλησε για ιδιοτέλειες ενώ ο ίδιος χωρίς δισταγμό διέλυσε το κόμμα του και συκοφάντησε τους συντρόφους του.



Αντί να καταγγείλει την κυβερνητική πολιτική, επέλεξε να της βάλει πλάτη αντιπολιτευόμενος… την αντιπολίτευση.



Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή για στιβαρό κοινωνικό κράτος, ισχυρούς θεσμούς και κοινωνική δικαιοσύνη.



Ο κ.Τσίπρας είναι ταυτισμένος με το χθες, με τις μεγάλες περικοπές στις συντάξεις, τις αυξήσεις στα όρια ηλικίας, την κατάργηση του ΕΚΑΣ, την κατάργηση του ν . 3869/2010, τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, την παράδοση των δανείων στα ξένα funds, την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, τη φοροεπιδρομή στη μεσαία τάξη, τα παιχνίδια χειραγώγησης των θεσμών.



Το rebranding αποδείχτηκε rewriting της μεγάλης εξαπάτησης του ελληνικού λαού.

