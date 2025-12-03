Η σκληρή επίθεση Τσίπρα σε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ - Σε δύσκολη θέση Φάμελλος και Χαρίτσης

Ο πρώην πρωθυπουργός εκτίμησε ότι ο κύκλος των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης έχει κλείσει «αδειάζοντας» τους προέδρους των κομμάτων που βρίσκονταν στον χώρο

Αντώνης Ρηγόπουλος

Παρουσίαση του βιβλίου του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, "Ιθάκη"

Eurokinissi
Σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση βρέθηκαν οι πρόεδροι του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΕΑΡ, Σωκράτης Φάμελλος και Αλέξης Χαρίτσης, αλλά και τα δεκάδες στελέχη των κομμάτων τους, κατά την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, η οποία τελικά εξελίχθηκε σε μια ηχηρή προαναγγελία του σχηματισμού νέου πολιτικού φορέα.

Κατά την ομιλία του, ο πρώην πρωθυπουργός, προχώρησε σε σφοδρή επίθεση κατά των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης, με τα πυρά του να κατευθύνονται πρωτίστως κατά των κοινοβουλευτικών κομμάτων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΕΑΡ. Σημειώνεται ότι παρών στο ίδιο θεωρείο ήταν και ο πρόεδρος του ΚΟΣΜΟΣ, Πέτρος Κόκκαλης.

Ο Αλέξης Τσίπρας πάντως δεν αυτοπεριορίστηκε στην κριτική του: «Σήμερα, δυστυχώς, αυτό που κυριαρχεί στον προοδευτικό χώρο δεν είναι η έγνοια για την παραγωγή εναλλακτικού Σχεδίου, ούτε καν η αγωνία για την αλλαγή της σημερινής διακυβέρνησης. Αλλά η έγνοια και η αγωνία για το ποιος θα είναι πρώτος στο χωριό. Η εικόνα είναι δυσάρεστη και αποκαρδιωτική. Γιατί πρόκειται για μια εικόνα κατακερματισμού και ιδιοτέλειας, που αναπαράγει και πολλαπλασιάζει την κοινωνική απογοήτευση. Και βοηθά την κυβέρνηση να συντηρεί τον βάλτο».

Η επίθεση δεν περιορίστηκε εκεί. Ο Αλέξης Τσίπρας, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους τόνους, έκανε λόγο για «κόμματα περίκλειστα στην αυταρέσκεια τους και ηγεσίες που δίνουν την αίσθηση ότι λίγο τους απασχολεί αν η σημερινή κυβέρνηση κερδίσει και μια τρίτη τετραετία». Όπως είπε, η κοινωνία δεν συγκινείται «από πρόχειρες, καθυστερημένες και όψιμες συγκολλήσεις, κινήσεις μικροκομματικής επιβίωσης».

«Όσο θα επιμένουν σε λογικές που αφορούν το μικρόκοσμό τους και όχι την κοινωνία, τόσο θα εδραιώνεται στους πολίτες η πεποίθηση ότι ο κύκλος τους έχει κλείσει. Γι’ αυτό, εξάλλου, και παραιτήθηκα από την ασφάλεια της βουλευτικής καρέκλας. Γιατί πιστεύω ότι το σημερινό πολιτικό σύστημα δεν αποτελεί μέρος της λύσης, αλλά μέρος του προβλήματος», κατέληξε ο Αλέξης Τσίπρας.

Χαρακτηριστικό είναι μάλιστα το γεγονός ότι τόσο οι πρόεδροι όσο και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΕΑΡ αναγκάστηκαν να καθίσουν στον εξώστη του θεάτρου Παλλάς, σε μια προφανή προσπάθεια των διοργανωτών της εκδήλωσης, να σηματοδοτηθεί η απομάκρυνσή τους από το νέο κέντρο που διαμορφώνεται γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα, στις πρώτες θέσεις βρέθηκαν τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, γεγονός που επίσης δείχνει ότι στο προσκήνιο της νέας πολιτικής προσπάθειας που προανήγγειλε ο πρώην πρωθυπουργός, αυτά τα πρόσωπα θα έχουν πρωτεύοντα ρόλο.

