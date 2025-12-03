Αλέξης Τσίπρας: Η στιγμή της άφιξης του στο θέατρο Παλλάς για την παρουσίαση της «Ιθάκης»
Πλήθος κόσμου δίνει το παρών το βράδυ της Τετάρτης στο Παλλάς
Καταχειροκροτούμενος και σε κλίμα φρενίτιδας πραγματοποιήθηκε η άφιξη του Αλέξη Τσίπρα στο θέατρο Παλλάς στο πλαίσιο της παρουσίασής του βιβλίου του με τίτλο «Ιθάκη».
Πλήθος κόσμου έχει δώσει το παρών στο Παλλάς το βράδυ της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου για να παρακολουθήσει την παρουσίαση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού αλλά και την ομιλία που θα εκφωνήσει στη συνέχεια.
Ο Αλέξης Τσίπρας χαιρετώντας τους φίλους και πρώην συναδέλφους του και συνοδευόμενος από τη σύντροφό του Μπέττυ Μπαζιάνα μπήκε στην αίθουσα του Παλλάς.
Δείτε την άφιξη του Αλέξη Τσίπρα:
