Αλέξης Τσίπρας: Η στιγμή της άφιξης του στο θέατρο Παλλάς για την παρουσίαση της «Ιθάκης»

Πλήθος κόσμου δίνει το παρών το βράδυ της Τετάρτης στο Παλλάς 

Αλέξης Τσίπρας: Η στιγμή της άφιξης του στο θέατρο Παλλάς για την παρουσίαση της «Ιθάκης»

Η στιγμή της άφιξης του Αλέξη Τσίπρα στο θέατρο Παλλάς 

Eurokinissi
Καταχειροκροτούμενος και σε κλίμα φρενίτιδας πραγματοποιήθηκε η άφιξη του Αλέξη Τσίπρα στο θέατρο Παλλάς στο πλαίσιο της παρουσίασής του βιβλίου του με τίτλο «Ιθάκη».

Πλήθος κόσμου έχει δώσει το παρών στο Παλλάς το βράδυ της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου για να παρακολουθήσει την παρουσίαση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού αλλά και την ομιλία που θα εκφωνήσει στη συνέχεια.

Ο Αλέξης Τσίπρας χαιρετώντας τους φίλους και πρώην συναδέλφους του και συνοδευόμενος από τη σύντροφό του Μπέττυ Μπαζιάνα μπήκε στην αίθουσα του Παλλάς.

Δείτε την άφιξη του Αλέξη Τσίπρα:

