Δείτε Live την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα

Στο ιστορικό θέατρο «Παλλάς» ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει αυτή την ώρα το πολυσυζητημένο βιβλίο του «Ιθάκη».

Ο Αλέξης Τσίπρας προετοιμάζεται για μια πολύ σημαντική βραδιά στην πολιτική του πορεία, καθώς σήμερα αναμένεται να δώσει το στίγμα της επιστροφής του στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Συγκεκριμένα, η ομιλία του θα περιέχει τις πρώτες ρητές ενδείξεις ότι στοχεύει στην πολιτική του επανενεργοποίηση μέσω ενός νέου πολιτικού φορέα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, δεν αναμένεται να ανακοινώσει απόψε επισήμως τη δημιουργία του.

Δείτε Live την παρουσίαση του βιβλίου: