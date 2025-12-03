Live - Η παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Η καρδιά της πολιτικής επικαιρότητας «χτυπά» για λίγες ώρες στο ιστορικό θέατρο «Παλλάς» όπου ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το πολυσυζητημένο βιβλίο του «Ιθάκη».

Ο Αλέξης Τσίπρας προετοιμάζεται για μια πολύ σημαντική βραδιά στην πολιτική του πορεία, καθώς σήμερα αναμένεται να δώσει το στίγμα της επιστροφής του στην κεντρική πολιτική σκηνή. Συγκεκριμένα, η ομιλία του θα περιέχει τις πρώτες ρητές ενδείξεις ότι στοχεύει στην πολιτική του επανενεργοποίηση μέσω ενός νέου πολιτικού φορέα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, δεν αναμένεται να ανακοινώσει απόψε επισήμως τη δημιουργία του.



Αντίθετα, θα δώσει σαφές στίγμα, μιλώντας για την επιτακτική ανάγκη να προχωρήσουμε ως χώρα και ως κοινωνία με μια άλλη νοοτροπία, μια άλλη συλλογική κουλτούρα. Ταυτόχρονα θα κάνει λόγο για την ανάγκη ριζικής αναδιάταξης ώστε να επιστρέψουν οι πολίτες στην πολιτική.



Στην ομιλία του, ο Αλέξης Τσίπρας θα πραγματοποιήσει σκληρή επίθεση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, σηματοδοτώντας έτσι την ολική του επαναφορά ώστε να αναδειχτεί σε εναλλακτικό πόλο απέναντι στη σημερινή κυβέρνηση.





Η παρουσίαση του βιβλίου χωρίζεται σε δύο μέρη: Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης θα αποτελείται από συζήτηση, όπου ομιλητές θα είναι οι:



Ιωάννα Λαλιώτου

Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας



Αντώνης Λιάκος

Ιστορικός - Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών



Ευγενία Φωτονιάτα

Συντονίστρια του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, Δρ. Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών



Γιώργος Χουλιαράκης

Δρ. Οικονομολόγος, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών (2015-2019)



Στη συνέχεια ο λόγος θα δοθεί στον Αλέξη Τσίπρα για το κεντρικό μέρος της εκδήλωσης.

