Τι γνωρίζουμε για τον νέο φορέα του Αλέξη Τσίπρα - Οι 6 πληροφορίες και ο εκλογικός στόχος

Αντώνης Ρηγόπουλος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Νέα δεδομένα επικρατούν πλέον στο πολιτικό σκηνικό, μετά τη χθεσινή προαναγγελία του Αλέξη Τσίπρα για τον σχηματισμό νέου πολιτικού φορέα. Ωστόσο, καθώς χθες παρακολουθήσαμε τη «γέννηση», αλλά όχι τα «βαφτίσια» αυτού του νέου πολιτικού σχηματισμού, οι πληροφορίες που υπάρχουν σχετικά με τον πολιτικό και οργανωτικό του χαρακτήρα είναι ελάχιστες.

Παρόλ' αυτά, ο πρώην πρωθυπουργός, έδωσε το στίγμα κάποιων λεπτομερειών για τον νέο φορέα, οι οποίες φυσικά μένει να επιβεβαιωθούν το επόμενο διάστημα, καθώς πλέον αναμένεται με ενδιαφέρον η επίσημη ανακοίνωση του σχηματισμού του νέου φορέα.

Συγκεκριμένα, ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του αποκάλυψε τα εξής για τον νέο φορέα:

1. «Καμιά αλλαγή δεν μπορεί να έρθει από μόνη της, ούτε με εντολές "από τα πάνω"»

Στίγμα ότι η οργανωτική δομή δεν θα προσιδιάζει σε μια κλασσική ιεραρχική κομματική δομή, αλλά θα δίνεται έμφαση σε πιο οριζόντιες διαδικασίες.

2. «Οι προοδευτικοί και δημοκρατικοί πολίτες να δώσουμε μια φρέσκια πνοή που θα παρασύρει τις αδρανείς γραφειοκρατίες».

Η παραπάνω φράση επιβεβαιώνει τη στάση του απέναντι στις παραδοσιακές κάθετες κομματικές ιεραρχίες και δομές, υπονοώντας με τη χρήση του πρώτου πληθυντικού ότι η ηγεσία θα βρίσκεται σε απευθείας επικοινωνία με τη βάση του κόμματος.

3. «Αυτό που απαιτείται, λοιπόν, σήμερα για τη δημοκρατική παράταξη, είναι να προχωρήσει σε διεργασίες Επανίδρυσης της πολιτικής και οργανωτικής της υπόστασης».

Η αναφορά σε ανάγκη επανίδρυση της πολιτικής και οργανωτικής υπόστασης, δείχνει ότι ο νέος φορέας δε θα έχει καμία οργανωτική σχέση με τους υπάρχοντες πολιτικούς σχηματισμούς, ανατρέποντας έτσι τη σκέψη ορισμένων πλευρών, κυρίως εντός του ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα μπορέσει να υπάρξει οργανική προσχώρηση στον νέο φορέα του Αλέξη Τσίπρα χωρίς να χάσει την αυτοτέλειά του.

4. «Μέσα από μια ριζική ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, να δημιουργηθεί μια μεγάλη, πολύχρωμη, κινηματική, αλλά προγραμματικά συμπαγής και αποφασισμένη προοδευτική παράταξη, ικανή να αγκαλιάσει όλους τους αριστερούς, δημοκρατικούς, ευαίσθητους πολίτες».

Η ταυτόχρονη χρήση επιθέτων όπως «μεγάλη, πολύχρωμη, κινηματική» για να χαρακτηρίσει την προοδευτική παράταξη, και των επιθέτων «αριστεροί, δημοκρατικοί, ευαίσθητοι» για να χαρακτηρίσει τον κόσμο στον οποίο απευθύνεται δίνει και μια πολιτική ένδειξη ότι ο νέος φορέας θα είναι ανοιχτός προς όλους, αλλά ότι δε θα είναι αποκλειστικά ένας παραδοσιακά «αριστερός» χώρος που θα χαρακτηρίζεται από ιδεολογική καθαρότητα.

5. «Ώστε να καταφέρει (σ.σ.: η νέα προοδευτική παράταξη) να διεκδικήσει με αξιώσεις την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου στις επόμενες εκλογές».

Η παραπάνω αναφορά ξεκαθαρίζει ρητά πλέον ότι στόχος του νέου φορέα δε θα είναι η διαμαρτυρία και ενίσχυση της αντιπολιτευτικής θέσεις, αλλά η ενεργητική αξίωση της επιστροφής στη διακυβέρνηση.

Θέτει μάλιστα τη νίκη ως πήχη για τις επόμενες εκλογές, κάτι το οποίο αποτελεί μια κρίσιμης σημασίας πληροφορία, ενώ εξηγεί και τον λόγο για τον οποίο επέλεξε να προαναγγείλει το κόμμα τώρα και όχι την άνοιξη του 2026, όπως του πρότειναν κάποιες εισηγήσεις. Το συγκεκριμένο στοιχείο δείχνει επίσης ότι οι εξελίξεις θα επισπευστούν και όσον αφορά την επίσημη ίδρυση του κόμματος, έτσι ώστε να έχει χρόνο να αυξήσει την πολιτική του επιρροή έως τις επόμενες εκλογές, ειδικά εφόσον έχει σαν στόχο να τις νικήσει.

6. «Μέσα από τη συμμετοχή του καθένα και της καθεμιάς, τις μικρές ή μεγάλες πρωτοβουλίες, να χτίσουμε όλοι μαζί ένα μεγάλο κίνημα, ικανό να δώσει πολιτική υπόσταση στο πλειοψηφικό πια αίτημα: ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ!»

Η αναφορά σε μικρές ή μεγάλες πρωτοβουλίες του κάθε πολίτη που θα συμμετέχει στον νέο φορέα είναι άλλη μια ένδειξη ότι η δομή και η λειτουργία του νέου φορέα δε θα είναι ίδια με τα παραδοσιακά κόμματα, αλλά ότι θα προσιδιάζει ίσως περισσότερο σε αμερικανικά κόμματα, όπου παίζουν κρίσιμο ρόλο οι λεγόμενες «πρωτοβουλίες από τα κάτω» (grassroots). Έτσι ενδεχομένως να μην έχουμε μια σκληρή κομματική σχέση μελών του κόμματος, αλλά μια πιο χαλαρή σύνδεση, η οποία θα μπορεί να εγκολπώνει μεγαλύτερο αριθμό πολιτών χωρίς όμως να τους δεσμεύει με τον τρόπου που το έκαναν οι παραδοσιακές σχέσεις κόμματος - μέλους.

