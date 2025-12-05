Μέγαρο Μαξίμου για Τσίπρα: Δεν φοβόμαστε κανέναν - Ψέμα το «ζούσαμε καλύτερα επί ΣΥΡΙΖΑ»

Σχολιάζοντας την εκδήλωση Τσίπρα στο «Παλλάς» κυβερνητικά στελέχη έκαναν λόγο για αποτυχημένο reunion παλιών συντρόφων.

«Δεν είδαμε κάτι καινούργιο, δεν γίναμε σοφότεροι... Γύρισε δύο χρόνια μετά ίδιος και απαράλλαχτος. Το reunion που προσπάθησε να κάνει o κ. Τσίπρας είναι, με τα ίδια ακριβώς πρόσωπα, με τους ίδιους πρωταγωνιστές -κάποιους εκ των οποίων τους έβαλε στον εξώστη - να πει ότι τα είχε κάνει όλα καλά και ότι την επόμενη φορά θα τα κάνει πάλι όλα καλά», λένε τα γαλάζια στελέχη.

Όπως επισημαίνει το Μέγαρο Μαξίμου αυτή η συζήτηση δεν ενδιαφέρει την κοινωνία διότι όπως λένε είναι παρωχημένη: Τα ίδια συνθήματα, τα ίδια μηνύματα, οι ίδιες διαχωριστικές γραμμές, δήθεν κάποιοι είναι οι προοδευτικοί και κάποιοι άλλοι οι οπισθοδρομικοί. Το έχουμε δει το έργο ξανά και ξανά και μάλιστα με πρωταγωνιστή τον κ. Τσίπρα.

Για το αν μπορεί ο Τσίπρας να καλύψει το «κενό» στην κεντροαριστερά από τη ΝΔ απαντούν ότι αυτές οι ταμπέλες κι αυτές οι διαχωριστικές γραμμές ανήκουν στο παρελθόν. Τις πήρε μαζί της η υπερδεκαετής κρίση και όλα όσα ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια.

Γαλάζια επίθεση και στο ΠΑΣΟΚ

Ταυτόχρονα ασκούν κριτική και στη στάση του ΠΑΣΟΚ που δεν έχει μια ενιαία γραμμή απέναντι στο φαινόμενο Τσίπρα:

«Είναι αξιωματική αντιπολίτευση και κάποια στιγμή θα πρέπει να πάρει μια σαφή θέση. Προς το παρόν έχουμε ακούσει πολλά στελέχη του να θεωρούν τον κ. Τσίπρα -κάποιοι εμμέσως άλλοι σαφέστατα- εν δυνάμει συνομιλητή τους.

Εμείς σε αυτή τη συζήτηση ούτε συμμετέχουμε ούτε οφείλουμε κάποια απάντηση. Τις έχουμε δώσει τις απαντήσεις μας και προχωράμε».

«Δεν φοβόμαστε τον Τσίπρα»

Επιμένουν ότι η ΝΔ δεν φοβάται κανέναν αντίπαλο και προσθέτουν ότι οι πολίτες έκριναν ξανά και ξανά τον κ. Τσίπρα και τον κατέταξαν εκεί που τον κατέταξαν και ως πρωθυπουργό και ως αρχηγό της αντιπολίτευσης. «Ο κ. Τσίπρας έλαβε 17% φεύγοντας. Τόσο τον αξιολόγησαν οι πολίτες ως Πρωθυπουργό και αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης».

Μάλιστα, χαρακτηρίζουν τον κ. Τσίπρα πρώην καταληψία και προσθέτουν: «Η σημαντικότερη είδηση είναι -για παράδειγμα- ότι μια κατάληψη στο ΑΠΘ έγινε βιβλιοθήκη, μετατρέπουμε καταλήψεις σε βιβλιοθήκες. Θέλουμε συνέχεια να πετυχαίνουμε τέτοιες μικρές, φαινομενικά, νίκες, που είναι πολύ μεγάλες, σε όλους τους τομείς, στα νοσοκομεία, στα σχολεία, παντού. Αυτή είναι η δουλειά μας, αυτό θέλει από εμάς ο κόσμος».

Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να αποδομήσει το επιχείρημα περί «πατριωτικών φόρων» και «ζούσαμε καλύτερα επί ΣΥΡΙΖΑ».

Πάνω σε αυτό τονίζουν ότι συμπεριλαμβανομένων όσων φόρων θα μειωθούν από 1/1/2026, θα «φτάσουμε στο σημείο να έχουμε μειώσει ή καταργήσει 85 άμεσους και έμμεσους φόρους.

Οι μόνοι φόροι που μείωσε ο κύριος Τσίπρας ως πρωθυπουργός ήταν για τα καζίνο και τις τηλεοπτικές διαφημίσεις. Κατά τ’ άλλα 30 φόρους νέους έβαλε ή αύξησε και ήταν όλοι για τη μεσαία τάξη και τους συμπολίτες μας, οι οποίοι ζορίζονταν παραπάνω, τους συνταξιούχους, τους μισθωτούς, τους ελεύθερους επαγγελματίες».

Αναλυτικά οι ελαφρύνσεις της ΝΔ

Για τις φοροελαφρύνσεις παραθέτουν και συγκεκριμένα παραδείγματα:

Από 1/1/2026 ένας πατέρας δύο παιδιών, μία μητέρα δύο παιδιών, θα έχει λιγότερο από το μισό φόρο. Είχε 29% το 2019 φόρο εισοδήματος, που αφορά μισθωτούς στο δημόσιο, μισθωτούς στον ιδιωτικό τομέα, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους.

Με δύο παιδιά είχες 29% φόρο, τώρα θα έχεις 16%. Με τρία παιδιά είχες 29% φόρο, τώρα θα έχεις 9%. Δηλαδή διαφορά 20 μονάδες κάτω, λιγότερο από το μισό φόρο. Είχες προκαταβολή φόρου 100%, τώρα θα έχεις 50% ως φυσικό πρόσωπο και 80% ως νομικό πρόσωπο, τον μισό ΕΝΦΙΑ αν έχεις ασφαλίσει το σπίτι σου, αλλιώς 35% λιγότερο.

Πτώση ανεργίας, αύξηση μισθών

Για τον ισχυρισμό Τσίπρα ότι επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα «ζούσαμε καλύτερα», το Μέγαρο Μαξίμου απαντά με στοιχεία:

Με βάση τα επίσημα δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ για την ανεργία: ήταν 18%, πήγε 8% και μάλιστα σε κάποια τρίμηνα είναι και κάτω από το 8%.

Απασχόληση: Με βάση το 2024 που είναι η τελευταία πλήρης χρονιά 431.600 περισσότεροι απασχολούμενοι. Στην πραγματικότητα 500.000 νέες θέσεις εργασίας, γιατί έχουν μπει σίγουρα και κάποιοι το 2025. Αύξηση, δηλαδή, 11% όσων βρήκαν δουλειά.

Κατώτατος μισθός: 650 ευρώ το 2019, στα 880 ευρώ το 2025 και θα αυξηθεί κι άλλο το 2026. Δηλαδή έχει ανέβει πάνω από 30%, σύμφωνα με την ΕΡΓΑΝΗ. Αν βάλει κανείς τον μισθό αυτό και σε 12 μήνες είναι 28,3% παραπάνω.

Μέσος μισθός : αυξημένος κατά 22,9%. - Δείκτης τιμών καταναλωτή: +16,5%, επομένως ο μέσος πραγματικός μισθός -εάν βάλουμε την επίδραση του πληθωρισμού, είναι αυξημένος κατά 11,2% και ανέρχεται σε σταθερές τιμές σε 19.138 ευρώ από 17.210

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης +33,7%. Η κατά κεφαλήν κατανάλωση, που είναι ο πιο ακριβής δείκτης για το βιοτικό επίπεδο, γιατί συμπεριλαμβάνει όλα τα εισοδήματα και αυτά τα οποία δεν δηλώνονται, αυξήθηκε κατά 31,7% στα 21.200 ετησίως. Ως ποσοστό σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, για να δούμε που ήμασταν σε σχέση με την Ευρώπη και που είμαστε σήμερα. Στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, έχουμε πάει από το 61% στο 70% και στην κατανάλωση έχουμε ανέβει στο 81%, από το 77% και το 2019 ήταν μια κοινή χρονιά.

σε μονάδες αγοραστικής δύναμης +33,7%. Η κατά κεφαλήν κατανάλωση, που είναι ο πιο ακριβής δείκτης για το βιοτικό επίπεδο, γιατί συμπεριλαμβάνει όλα τα εισοδήματα και αυτά τα οποία δεν δηλώνονται, αυξήθηκε κατά 31,7% στα 21.200 ετησίως. Ως ποσοστό σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, για να δούμε που ήμασταν σε σχέση με την Ευρώπη και που είμαστε σήμερα. Στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, έχουμε πάει από το 61% στο 70% και στην κατανάλωση έχουμε ανέβει στο 81%, από το 77% και το 2019 ήταν μια κοινή χρονιά. Φτώχεια: Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η απόλυτη φτώχεια μειώθηκε κατά 1,8% από το 15,8% του πληθυσμού στο 14%. Αντίστοιχα, η σχετική φτώχεια: από το 29% στο 26,9%.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η απόλυτη φτώχεια μειώθηκε κατά 1,8% από το 15,8% του πληθυσμού στο 14%. Αντίστοιχα, η σχετική φτώχεια: από το 29% στο 26,9%. Δείκτης ιδιωτικού χρέους προς εισόδημα: Το 2018 η Ελλάδα βρισκόταν περίπου στο 90%, οι πολίτες όφειλαν ποσά σχεδόν ίσα με το ετήσιο εισόδημά τους. Το ποσοστό αυτό έχει υποχωρήσει εντυπωσιακά στο 58%. Μία από τις μεγαλύτερες μειώσεις που έχουν καταγραφεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση την τελευταία 10ετία.

Η Ελλάδα, όταν εξελέγη ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ήταν Ελβετία ή Λουξεμβούργο και έχει γίνει τώρα μία χώρα με μισθούς Βουλγαρίας. Ήταν η χώρα που ήταν στο τρίτο υπόγειο ως προς τους ρυθμούς ανάπτυξης, 27η στις 27 χώρες της Ευρώπης, στα τάρταρα οικονομικά σε όλα τα επίπεδα και τώρα είναι μία χώρα που συγκλίνει με την Ευρώπη. Έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε, αλλά τον διανύουμε τον δρόμο αυτό με μια συγκεκριμένη πολιτική.

Σύμφωνα με έρευνα του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦΙΜ):

-Σε σχέση με το 2019, η Ελλάδα καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση του πραγματικού εισοδήματος στην ευρωζώνη με +14,3%, με την Πορτογαλία να ακολουθεί στο +12,4%, την Κύπρο στο +11,3%, την Ιρλανδία στο +10,3%, την Ισπανία στο +5,8% και την Ιταλία στο +4,3%. Συνεπώς, η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση ανάμεσα στις χώρες της κρίσης και πολύ πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

-Σε σχέση με το 2015, η Ελλάδα σημειώνει από τις πιο ισχυρές ανακάμψεις με +23,5%, με την Κύπρο να προηγείται με +38,6%, την Ιρλανδία στο +24,8%, την Πορτογαλία στο +23,8%, την Ισπανία στο +14,2% και την Ιταλία στο +6,9%.

