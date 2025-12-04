Έμμεση απάντηση σε Τσίπρα από Φάμελλο: «Κάναμε υπερβάσεις χωρίς κομματικούς εγωισμούς»

Χωρίς να κατονομάσει τον Αλέξη Τσίπρα, ο Σωκράτης Φάμελλος έδωσε μια πρώτη απάντηση στα όσα καταλόγισε ο πρώην πρωθυπουργός στα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης

Αντώνης Ρηγόπουλος

Έμμεση απάντηση σε Τσίπρα από Φάμελλο: «Κάναμε υπερβάσεις χωρίς κομματικούς εγωισμούς»
Έμμεση μεν, αλλά ξεκάθαρη απάντηση έδωσε στον Αλέξη Τσίπρα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, μέσα από την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής για το θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Ο Σωκράτης Φάμελλος, αφιέρωσε τα τελευταία λόγια της ομιλίας του προκειμένου να δώσει απάντηση στην πολύ σκληρή κριτική που άσκησε συνολικά προς τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη χθεσινή παρουσίαση του βιβλίου του.

Στην ομιλία, ο κ. Φάμελλος δεν κατονόμασε τον προκάτοχό του, ωστόσο ήταν σαφές ότι αναφέρεται στα συγκεκριμένα θέματα που έθεσε στη χθεσινή ομιλία του ο πρώην πρωθυπουργός.

Συγκεκριμένα, ο Σωκράτης Φάμελλος είπε υπενθυμίζοντας ότι «ως ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έχουμε αναγνωρίσει από την εκλογή μου το πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η κυβέρνηση. Καταθέσαμε προτάσεις, πήραμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και κάναμε υπερβάσεις χωρίς κομματικούς εγωισμούς και χωρίς προσωπικές επιδιώξεις. Με μόνο κριτήριο τα συμφέροντα της κοινωνίας και της χώρας μας».

Πρόκειται για μια ευθεία απάντηση στην κατηγορία που εκτόξευσε εναντίον της αντιπολίτευσης ο Αλέξης Τσίπρας περί προσωπικών στρατηγικών και της ανάγκης του καθενός να είναι «πρώτος στο χωριό». «Κόμματα περίκλειστα στην αυταρέσκεια τους και ηγεσίες που δίνουν την αίσθηση ότι λίγο τους απασχολεί αν η σημερινή κυβέρνηση κερδίσει και μια τρίτη τετραετία», είχε πει χθες ο Αλέξης Τσίπρας συγκεκριμένα.

Απαντώντας ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε ότι «υπηρετούμε με συνέπεια και σοβαρότητα, μία ξεκάθαρη πολιτική πρόταση, για μία ενωτική δημοκρατική και προοδευτική συμμαχία, με στόχο όχι μια «καλύτερη αντιπολίτευση», αλλά μια καλύτερη κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση που θα απαντά στα πραγματικά προβλήματα του κόσμου και θα αποκαθιστά τον σεβασμό στη Βουλή και τους θεσμούς. Και κυρίως που θα στηρίζει τους πολίτες».

Συνεχίζοντας, ο Σωκράτης Φάμελλος υπενθύμισε ότι «καθαρά έχω κριτικάρει τις καθυστερήσεις και τις ταλαντεύσεις και επιμένουμε στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου γιατί η κοινωνία απαιτεί και αναζητεί μία αλλαγή και αυτή πρέπει να είναι προοδευτική αυτή είναι η απάντηση και η λύση και αυτή η προοδευτική εναλλακτική πρόταση μπορεί να συγκροτηθεί».

Κλείνοντας την παρέμβασή του, η οποία ερμηνεύεται και ως μια πρώτη αντίδραση στα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας, ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ήδη αναλάβει την πρωτοβουλία να ενώσει δυνάμεις, και να συμβάλει σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες και θα τη συνεχίσει με συνέπεια γιατί είναι η ανάγκη της κοινωνίας να διαμορφώσει ένα κοινό προοδευτικό σχέδιο για την επόμενη μέρα και να προσφέρει στη χώρα μια νέα, αξιόπιστη διακυβέρνηση, για να τελειώνουμε με την Κυβέρνηση της λαμογιάς και να χτίσουμε την Ελλάδα της δικαιοσύνης, της αξιοπρέπειας και της ευημερίας».

