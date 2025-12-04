Αγρότες: «Ξεχειλίζει» η οργή στα μπλόκα – Νέες κινητοποιήσεις σε Λάρισα, Ε65, Μάλγαρα, Αχαΐα

Ο αγροτικός κόσμος «ασφυκτιά» ζητώντας απαντήσεις και άμεσες ενέργειες από την κυβέρνηση, με χιλιάδες πολίτες να παραμένουν σε καίρια σημεία ανά την επικράτεια – Μπλόκα από τα Μάλγαρα έως και την Κάτω Αχαΐα, αποφασίστηκαν κινητοποιήσεις και στην Κρήτη

Αγρότες: «Ξεχειλίζει» η οργή στα μπλόκα – Νέες κινητοποιήσεις σε Λάρισα, Ε65, Μάλγαρα, Αχαΐα

Διαμαρτυρία αγροτών στη Νίκαια Λάρισας.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, όπως επισημαίνουν, δεν κάνουν πίσω και τα μπλόκα μεγαλώνουν μέρα με τη μέρα.

Από τη Θεσσαλία έως τη Δυτική Ελλάδα και από τη Μακεδονία έως τα σύνορα, χιλιάδες τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα σε κεντρικές οδικές αρτηρίες, δημιουργώντας σημαντικές καθυστερήσεις στις μετακινήσεις.

Οι Ενώσεις και τα συντονιστικά τους όργανα σε κάθε περιοχή κάνουν διαρκείς συζητήσεις για τον καθορισμό των επόμενων βημάτων.

Η Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης και ο αυτοκινητόδρομος Ε–65 παραμένουν κλειστοί σε πολλά σημεία, επηρεάζοντας την κυκλοφορία προς το βόρειο τμήμα της χώρας.

Στη Νίκαια της Λάρισας, σε ένα από τα μεγαλύτερα μπλόκα πανελλαδικά, συγκεντρώνονται καθημερινά ολοένα και περισσότερα τρακτέρ. Λόγω της επερχόμενης κακοκαιρίας, δεν αναμένονται νέες δράσεις έως την Κυριακή, ωστόσο, από την ερχόμενη εβδομάδα εξετάζονται συλλαλητήρια μέσα σε πόλεις και αποκλεισμοί παράδρομων. Παράλληλα, παραγωγοί δίνουν το «παρών» στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας για την εκδίκαση των δύο συλληφθέντων από τα επεισόδια της Κυριακής (30/11).

Στον κόμβο της Καρδίτσας, όπου βρίσκεται το μπλόκο του Ε–65, έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 2.000 αγροτικά μηχανήματα. Για την Παρασκευή, έχει ανακοινωθεί συλλαλητήριο στην πόλη, με το εύρος της συμμετοχής να εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες.

Στα Μάλγαρα, ο αποκλεισμός συνεχίζεται. Το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό από τη Δευτέρα, ενώ, το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη έκλεισε προσωρινά για περίπου 1 ώρα την Τετάρτη. Οι παραγωγοί τονίζουν ότι δεν πρόκειται να άρουν το μπλόκο πριν λάβουν σαφείς απαντήσεις από την κυβέρνηση, ενώ εξακολουθούν να επιμένουν για συνάντηση με τον Κώστα Τσιάρα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στον Προμαχώνα, οι αγρότες έφτασαν στο τελωνείο έπειτα από πολύωρη πορεία. Θα αποφασίσουν αν και για πόσο θα κλείσουν τη διέλευση, με εισηγήσεις τόσο για περιορισμό της διόδου μόνο στα φορτηγά με αγροτικά προϊόντα όσο και για πλήρη αποκλεισμό.

Στους Ευζώνους, το τελωνείο άνοιξε μετά τις 21:30, με τους αγρότες να επιτρέπουν ήδη τη διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης και φορτηγών με ελληνικά προϊόντα.

Στην Παλαιά Εθνική Πατρών – Πύργου, οι παραγωγοί έκλεισαν τον δρόμο στην Κάτω Αχαΐα για περίπου 1 ώρα. Αντίστοιχες δράσεις σχεδιάζονται σε Ερύμανθο, Αιτωλοακαρνανία, Αιγιάλεια, Άκτιο και Αγγελόκαστρο, με καθημερινές συναντήσεις για τον καθορισμό της τακτικής.

Στο Κιάτο, σημειώθηκαν εντάσεις, με περίπου 200 αγρότες να συγκρούονται με τις αστυνομικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια απόπειρας αποκλεισμού της Ολυμπίας Οδού. Υπήρξε μεγάλη ένταση και ο δρόμος παρέμεινε κλειστός για ώρα, ενώ οι τοπικές κινητοποιήσεις μετατίθενται για την Παρασκευή.

Παράλληλα, διαβιβάστηκαν στον εισαγγελέα οι πρώτες δικογραφίες για παρακώλυση συγκοινωνιών, σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Στην Κομοτηνή, θα είναι σσυμβολικά κλειστές οι υπηρεσίες του Δήμου από τις 10:00 έως τις 13:00 σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους αγρότες.

