Μπλόκα αγροτών: Μέχρι πού θα φτάσουν οι κινητοποιήσεις; Πώς θα αντιδράσει η κυβέρνηση;

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε χθες το αποτύπωμα των προθέσεων της κυβέρνησης έναντι των αγροτών.

Όπως τόνισε με την εισήγησή του στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής κατανοεί απόλυτα τη δυσαρέσκεια από αγρότες οι οποίοι είδαν κάποιες καθυστερήσεις στις πληρωμές, ωστόσο επεσήμανε ότι σε σχέση με το 2024 οι αγρότες συνολικά θα δουν πάνω από μισό δισεκατομμύριο παραπάνω να τους καταβάλλεται: από τα 3,1 δισεκατομμύρια το 2024, οι συνολικές πληρωμές θα φτάσουν τα 3,7 δισεκατομμύρια.

Ουσιαστικά η κυβέρνηση εντοπίζει το πρόβλημα μόνο στις καθυστερήσεις των προγραμματισμένων πληρωμών, αν και οι αγρότες έχουν βάλει στο τραπέζι και άλλα ζητήματα που αφορούν στο κόστος παραγωγής και ενέργειας.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης διαχώρισε εκείνους τους αγρότες και κτηνοτρόφους που ίσως δεν έχουν ακόμη πληρωθεί γιατί γίνονται διασταυρωτικοί έλεγχοι από εκείνους που δεν θα πληρωθούν διότι πολύ απλά διότι ως αποτέλεσμα των ελέγχων δεν δικαιούνται την επιδότηση την οποία, ενδεχομένως, να έπαιρναν στο παρελθόν ή την οποία φαντάζονται ότι θα εξακολουθούν να παίρνουν.

Στη βάση αυτή ο πρωθυπουργός έστειλε το μήνυμα πως η κυβέρνηση είναι πάντα ανοικτή για συντεταγμένο διάλογο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο, ότι ακραίες ενέργειες, παρατεταμένα κλεισίματα εθνικών οδών, κλεισίματα τελωνείων, κλεισίματα αεροδρομίων, είναι ενέργειες που δεν βοηθούν την προσπάθειά τους.

Παράλληλα, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις πληρωμές, υπενθύμισε πως «έχουμε πάρει πια το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πληρωμή των αγροτικών επιδοτήσεων με το νέο σύστημα και προχωρούμε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ταχύτητα και πως περνούμε από μία δύσκολη μεταβατική περίοδο».

Το τελευταίο διάστημα πρόσθεσε έχουν πληρωθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, διάφορα προγράμματα του λεγόμενου Β’ Πυλώνα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων - Ως τα τέλη Δεκεμβρίου η φιλοδοξία μας είναι να καταβληθούν ενισχύσεις ύψους 1,2 δισ. ευρώ.

Είναι κάποια μέτρα τα οποία έχουν ιδιαίτερα μεγάλη σημασία, τα έχουμε προτεραιοποιήσει: είναι η καταβολή του Μέτρου 23, το οποίο αφορά τη μείωση της παραγωγής -αυτή είναι και η πρώτη προτεραιότητα τώρα για τις πληρωμές των επόμενων ημερών-, πληρωμές για παλαιότερες οφειλές της βιολογικής κτηνοτροφίας, συμπληρωματική ενίσχυση σε κτηνοτρόφους σε πέντε Περιφερειακές Ενότητες, η καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης στους κτηνοτρόφους οι οποίοι απώλεσαν ζωικό κεφάλαιο λόγω της ευλογιάς, η πληρωμή της εξισωτικής αποζημίωσης για τις ορεινές και τις μειονεκτικές περιοχές.

Από το Μέγαρο Μαξίμου διευκρινίζουν ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη:

Έχει λάβει σειρά φορολογικών και άλλων μέτρων για την ενίσχυση αγροτών, ικανοποιώντας αιτήματα δεκαετιών.

Έχει θεσπίσει χαμηλότερους συντελεστές ΦΠΑ για αγροτικά μηχανήματα και λιπάσματα, μόνιμο μηχανισμό επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο και ειδική ρύθμιση για σταθερά χαμηλό τιμολόγιο στο αγροτικό ρεύμα.

Παράταση στο χαμηλό ρεύμα

Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι η κυβέρνηση εξετάζει τη διερεύνηση τρόπων περαιτέρω παράτασης της χαμηλής τιμής του ρεύματος.

Παράλληλα όπως ισχυρίζονται οι σημαντικές μειώσεις των φόρων εισοδήματος μέσω του νέου προϋπολογισμού καλύπτουν και τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους.

«Ναι στον διάλογο, όχι σε ακραίες μορφές κινητοποιήσεων. Η πόρτα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και συνολικά της κυβέρνησης είναι πάντα ανοιχτή ενώ την Παρασκευή ο αντιπρόεδρος Κ. Χατζηδάκης θα συναντηθεί με αντιπροσωπεία αγροτών της Κρήτης. Ακραίες ενέργειες, όπως παρατεταμένα κλεισίματα εθνικών οδών, κλεισίματα τελωνείων, αεροδρομίων και άλλων κρίσιμων υποδομών, είναι ενέργειες που δεν βοηθούν την προσπάθεια των αγροτών. Προξενούν προβλήματα σε άλλες κοινωνικές ομάδες, όταν ήδη η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι ο Δεκέμβριος θα είναι ένας μήνας ουσιαστικής ενίσχυσης του εισοδήματός τους, με καταβολή σημαντικών ποσών» είναι το μήνυμα που στέλνει η Ηρώδου Αττικού 19.

Παρόλα αυτά δεν έχει γίνει ακόμα σαφές τι θα πράξει το Μέγαρο Μαξίμου αν οι αγρότες επιμείνουν να δουν απευθείας τον πρωθυπουργό.

Ήδη συνδικαλιστές των κτηνοτρόφων και των αγροτών «απειλούν» πως αν δεν δουν τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα κατέβουν τα τρακτέρ στο Σύνταγμα όπως συνέβη και στο παρελθόν. Το σενάριο αυτό προβληματίζει έντονα την κυβέρνηση και σε επικοινωνιακό αλλά και σε επίπεδο ουσίας αφού θα δημιουργήσει αχρείαστες εντάσεις εν μέσω εορτών.

