Μπλόκα αγροτών: Κλειστή η Πατρών-Πύργου στο ύψος της Κάτω Αχαΐας - Βίντεο

Σε αποκλεισμό της Παλαιάς Εθνικής Οδού Πατρών – Πύργου, με αγροτικά μηχανήματα και τρακτέρ, προχώρησαν το απόγευμα της Τετάρτης (03/12), οι αγρότες της περιοχής.

Άγνωστο είναι για πόση ώρα θα παραμείνει κλειστός ο δρόμος, στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας.

*Με πληροφορίες από tempo24.news

