Μπλόκα αγροτών: Κλειστή η Πατρών-Πύργου στο ύψος της Κάτω Αχαΐας - Βίντεο
Οι αγρότες της περιοχής έβγαλαν μηχανήματα και τρακτέρ στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών-Πύργου το απόγευμα της Τετάρτης (03/12)
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σε αποκλεισμό της Παλαιάς Εθνικής Οδού Πατρών – Πύργου, με αγροτικά μηχανήματα και τρακτέρ, προχώρησαν το απόγευμα της Τετάρτης (03/12), οι αγρότες της περιοχής.
Άγνωστο είναι για πόση ώρα θα παραμείνει κλειστός ο δρόμος, στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας.
*Με πληροφορίες από tempo24.news
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:38 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Δείτε Live την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα
18:07 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Live - Η παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα
18:53 ∙ ΕΛΛΑΔΑ