Μπλόκα αγροτών: Άνοιξε ο αυτοκινητόδρομος Πατρών-Πύργου

Η κινητοποίηση των αγροτών και κτηνοτρόφων στον αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου, στον κόμβο Πύργου, έληξε.

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται πλέον κανονικά, ενώ στην άκρη του δρόμου παραμένουν 40 τρακτέρ, σύμφωνα με το tempo24.news.

Νωρίτερα, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ηλείας βγήκαν αποφασισμένοι στους δρόμους, βάζοντας σε εφαρμογή το σχέδιο κινητοποιήσεων που έχει αποφασίσει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Οι πρώτες μεγάλες συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν στον Πύργο, τη Μαραθιά και τα Λεχαινά.

Στη συνέχεια σχηματίζοντας ένα ενιαίο μέτωπο, οι διαδηλωτές των περιοχών του Κάμπου ενώθηκαν με αυτούς της ευρύτερης περιοχής του Πύργου και της Ολυμπίας και έστησαν μπλόκο στον κόμβο στον Πύργο, κλείνοντας ταυτόχρονα τόσο την Ε.Ο. Πύργου – Πατρών όσο και την Ολυμπία οδό.

Στον αυτοκινητόδρομο, στο ύψος του κόμβου του Πύργου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας έριξαν γάλα στον δρόμο και έκαψαν σανό.

