Μητσοτάκης: Είμαστε πάντα ανοιχτοί σε διάλογο με τους αγρότες

Τι είπε ο πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου όπου συνεδριάζει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής

Newsbomb

Μητσοτάκης: Είμαστε πάντα ανοιχτοί σε διάλογο με τους αγρότες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Είμαστε πάντα ανοιχτοί σε διάλογο με τους αγρότες, είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί της Τετάρτης, στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής που συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατανοώ τη δυσαρέσκεια αγροτών που είδαν καθυστερήσεις στις πληρωμές, ωστόσο σε σχέση με το ’24 θα λάβουν μισό δισ. παραπάνω, είπε ο πρωθυπουργός και εξήγησε πως από 3,1 δισ. το 2024 στα 3,7 δισ. οι συνολικές πληρωμές.

Διαχωρίζω απόλυτα εκείνους που δεν έχουν πληρωθεί λόγω διασταυρωτικών ελέγχων από εκείνους που δεν δικαιούνται την επιδότηση, πρόσθεσε και επισήμανε: «Είμαστε πάντα ανοιχτοί σε συντεταγμένο διάλογο. Ακραίες ενέργειες δεν βοηθούν την προσπάθειά τους, κι άλλες φορές έχουμε ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών».

Η εισαγωγική τοποθέτηση του πρωθυπουργού:

Έχουμε σήμερα μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνεδρίαση, στην οποία θα αναδείξουμε τον προγραμματισμό μας αλλά και τη μεθοδολογία μας γύρω από θέματα που αφορούν τον περιφερειακό και τον τοπικό σχεδιασμό. Μια πολύ σημαντική δουλειά, η οποία έχει γίνει με τη συνεργασία όλων σας και η οποία νομίζω ότι καταδεικνύει ότι η προσπάθειά μας να αντιμετωπίσουμε τις περιφερειακές ανισότητες αρχίζει και έχει απτά αποτελέσματα και οι πολίτες θα μπορούν να βλέπουν πια συγκεκριμένο προγραμματισμό, αλλά και συγκεκριμένα έργα, τα οποία υλοποιούνται με σαφή τοποθεσία και με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.

Όμως, πριν πάμε στα θέματα της σημερινής ημερήσιας διάταξης, να πούμε δυο κουβέντες για τα ζητήματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα, καθώς δεν μπορεί κανείς να συζητήσει για περιφερειακή ανάπτυξη στη χώρα μας χωρίς να μιλήσει για έναν ισχυρό, βιώσιμο και ανταγωνιστικό αγροτικό, πρωτογενή τομέα.

Και βέβαια, το τελευταίο διάστημα οι συζητήσεις γύρω από τα αγροτικά συνδέονται αναπόφευκτα με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, αλλά βέβαια και με τη μεγάλη μεταρρύθμιση την οποία επιχειρούμε να κάνουμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι περνάμε από μία δύσκολη μεταβατική περίοδο, αλλά όταν αυτή η σημαντικότατη μεταρρύθμιση της μετάπτωσης, ουσιαστικά, του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ ολοκληρωθεί, θα έχει δημιουργηθεί πια μια τελείως νέα πραγματικότητα, με ένα νέο, αξιόπιστο, γρήγορο αλλά σίγουρα πολύ πιο δίκαιο σύστημα επιδοτήσεων, το οποίο θα στηρίζει έμπρακτα τους πραγματικούς παραγωγούς.

Στο μεταξύ, όπως επανειλημμένως έχουν αναφέρει και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και ο κ. Αντιπρόεδρος -τον οποίο ευχαριστώ, για ακόμα μια φορά, για την υποστήριξή του σε αυτό το εξαιρετικά δύσκολο έργο-, έχουμε πάρει πια το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πληρωμή των αγροτικών επιδοτήσεων με το νέο σύστημα και προχωρούμε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ταχύτητα.

Το τελευταίο διάστημα έχουν πληρωθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, διάφορα προγράμματα του λεγόμενου Β’ Πυλώνα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Ενώ, να το ξαναπούμε, ως τα τέλη Δεκεμβρίου η φιλοδοξία μας είναι να καταβληθούν ενισχύσεις ύψους 1,2 δισ. ευρώ.

Είναι κάποια μέτρα τα οποία έχουν ιδιαίτερα μεγάλη σημασία, τα έχουμε προτεραιοποιήσει: είναι η καταβολή του Μέτρου 23, το οποίο αφορά τη μείωση της παραγωγής -αυτή είναι και η πρώτη προτεραιότητα τώρα για τις πληρωμές των επόμενων ημερών-, πληρωμές για παλαιότερες οφειλές της βιολογικής κτηνοτροφίας, συμπληρωματική ενίσχυση σε κτηνοτρόφους σε πέντε Περιφερειακές Ενότητες, η καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης στους κτηνοτρόφους οι οποίοι απώλεσαν ζωικό κεφάλαιο λόγω της ευλογιάς, η πληρωμή της εξισωτικής αποζημίωσης για τις ορεινές και τις μειονεκτικές περιοχές.

Και νομίζω ότι δεν πρέπει να χάνουμε τη μεγάλη εικόνα. Διότι, από τη μία, κατανοώ απόλυτα τη δυσαρέσκεια από αγρότες οι οποίοι είδαν κάποιες καθυστερήσεις στις πληρωμές. Από την άλλη, θα πρέπει διαρκώς να θυμίζουμε ότι σε σχέση με το 2024 οι αγρότες συνολικά θα δουν πάνω από μισό δισεκατομμύριο παραπάνω να καταβάλλεται σε αυτούς.

Από τα 3,1 δισεκατομμύρια το 2024, οι συνολικές πληρωμές θα φτάσουν τα 3,7 δισεκατομμύρια.

Και θα το ξαναπούμε πολλές φορές: οι συνεπείς, οι έντιμοι παραγωγοί, που είναι η πλειοψηφία των αγροτών μας, θα είναι τελικά οι ευνοημένοι αυτής της προσπάθειας.

Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς ο οποίος να θέλει να πληρωθούν και από πάνω όσοι έχουν εντοπιστεί με ψευδείς δηλώσεις ή ήδη διώκονται από τη Δικαιοσύνη.

Άρα, διαχωρίζω απόλυτα εκείνους τους αγρότες και κτηνοτρόφους οι οποίοι μπορεί να μην έχουν ακόμα πληρωθεί γιατί γίνονται διασταυρωτικοί έλεγχοι και αυτούς οι οποίοι δεν θα πληρωθούν πολύ απλά διότι ως αποτέλεσμα των ελέγχων δεν δικαιούνται την επιδότηση την οποία, ενδεχομένως, να έπαιρναν στο παρελθόν ή την οποία φαντάζονται ότι θα εξακολουθούν να παίρνουν.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει πάντα ανοιχτή την πόρτα του για τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Εξάλλου, θέλω να θυμίσω ότι πολλές φορές αυτή η κυβέρνηση έχει σκύψει και έχει ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών.

Θυμάμαι σε κινητοποιήσεις στο παρελθόν, όταν τα βασικά αιτήματα τα οποία είχαν τεθεί ήταν η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης -αίτημα το οποίοι όχι απλά ικανοποιήθηκε αλλά αυξήσαμε και τα σχετικά όρια-, οι μειώσεις του ΦΠΑ, η μείωση του κόστους του ρεύματος για τους αγρότες, όπου με τον Αντιπρόεδρο θα συζητήσουμε και τρόπους περαιτέρω ενδεχομένως παράτασης της χαμηλής τιμής του ρεύματος. Αν αυτό είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό, είναι κάτι το οποίο θα το διερευνήσουμε.

Σε κάθε περίπτωση, είμαστε πάντα ανοιχτοί για συντεταγμένο διάλογο. Αλλά νομίζω ότι και οι αγρότες μας αντιλαμβάνονται πως ακραίες ενέργειες, παρατεταμένα κλεισίματα εθνικών οδών, κλεισίματα τελωνείων, κλεισίματα αεροδρομίων, αυτές είναι ενέργειες που δεν βοηθούν την προσπάθειά τους. Προξενούν προβλήματα σε άλλες κοινωνικές ομάδες, πολύ περισσότερο όταν η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι ο Δεκέμβριος θα είναι ένας μήνας ουσιαστικής ενίσχυσης του εισοδήματός τους, με καταβολή σημαντικών ποσών.

Κλείνω αυτή την αναφορά μου, πριν περάσουμε στην ημερήσια διάταξη της σημερινής μας συνεδρίασης, επαναλαμβάνοντας ότι η αντιμετώπιση των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα αλλά και η μετατροπή του πρωτογενούς τομέα σε μια πραγματικά αναπτυξιακή «μηχανή» για την πατρίδα μας -και αυτό απαιτεί συστηματική και επίμονη προσπάθεια- είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης, στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Διορθώνουμε -μπορεί κανείς να πει με καθυστέρηση, θα το αναγνωρίσω- στρεβλώσεις του παρελθόντος. Είναι, όμως, βέβαιο ότι ο πρωτογενής μας τομέας δεν θα μπορούσε να προχωρήσει στο μέλλον χωρίς αυτή τη μεγάλη μεταρρύθμιση η οποία γίνεται σήμερα, από την οποία -τονίζω και πάλι- οι έντιμοι, οι συνεπείς παραγωγοί μας, οι αγρότες μας, οι κτηνοτρόφοι μας τελικά θα βγουν ωφελημένοι όταν περάσει αυτή η δύσκολη μεταβατική περίοδος. Εργαζόμαστε ώστε αυτή να διαρκέσει όσο το δυνατόν λιγότερο.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηράκλειο: Συνελήφθη νεαρός διανομέας κοκαΐνης – Κατασχέθηκαν πάνω από 400 γραμμάρια

11:25ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Το κέντρο του σύμπαντος, εσύ!

11:18ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κωδικοί πρόσβασης 2025: 123456, skibidi, Veronica, Susana - Oι επιλογές Generation Z και 80χρονων

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Χειροπέδες σε 64χρονο με μίνι οπλοστάσιο - Είχε έξι όπλα, 800 φυσίγγια και ξιφολόγχες

11:09ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: «Άνω – κάτω» η Μονή Κύκκου για δήθεν θαυματουργό φάρμακο που θεραπεύει τις αρθρώσεις

11:08ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Στήριξη και Έμπνευση: Η Καλλιμάνης στο 3ο Πανελλήνιο Φόρουμ Πολιτιστικών Φορέων

11:06ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Πώς λειτουργούν οι «λογαριασμοί Τραμπ» για τα νεογέννητα ; Η πρόταση για το δημογραφικό και η ιστορική δωρεά του ζεύγους Ντελ

11:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Είμαστε πάντα ανοιχτοί σε διάλογο - Ακραίες ενέργειες δεν βοηθούν - Οι αγρότες θα λάβουν μισό δισ. παραπάνω σε σχέση με το 2024

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Νεκρός 28χρονος συνοριακός φύλακας εν ώρα υπηρεσίας

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Το κρίσιμο λάθος που κάνουν οι οδηγοί πριν φτάσουν σπίτι -και πληρώνεται ακριβά

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Geely: Έτοιμο το πρώτο Geely Experience Store στο Μαρούσι

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Κυκλοφοριακό χάος από ασυνείδητους οδηγούς που παρκάρουν παράνομα και εμποδίζουν λεωφορεία να στρίψουν

10:47ΑΘΛΗΤΙΚΑ

NCAA: Μεστή εμφάνιση από τον Αβδάλα, «άγγιξε» το τριπλ–νταμπλ στη νέα νίκη του Βιρτζίνια Τεκ

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Δήμητρα Ματσούκα: «Δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία - Φυλακή την επόμενη φορά» ξεκαθαρίζει ο δικηγόρος της

10:39ΚΟΣΜΟΣ

Βιρτζίνια: Διασώστες έσωσαν οδηγό νταλίκας που κρεμόταν για ώρες από γέφυρα σε ύψος 30 μέτρων - Δείτε βίντεο

10:38ΚΟΣΜΟΣ

«Φαίνεσαι λίγο νευρικός. Γιατί είσαι νευρικός;» - Τι έδειξε το βίντεο της σύλληψης Μαντζιόνε μετά τη δολοφονία Τόμπσον στη Νέα Υόρκη

10:28ΚΟΣΜΟΣ

Ψωρίαση: Εκτοξεύονται τα περιστατικά παγκοσμίως, ειδικά σε εύπορες περιοχές

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 22χρονη «θύμα βιασμού» καταδικάστηκε σε 18μηνη φυλάκιση

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Δρ. Αντώνιος Αυγερινός, τιμήθηκε σε εκδήλωση του Δήμου Αμαρουσίου για τον εθελοντισμό

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Βόλο: 60χρονος υπάλληλος του ΕΦΚΑ βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:56ΚΑΙΡΟΣ

Ηχηρό καμπανάκι Τσατραφύλλια για την κακοκαιρία: Αδιάκοπες βροχές για 72 ώρες - Σε κίνδυνο και η Αττική , φόβοι πλημμυρών και κατολισθήσεων

18:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Καλλιάνου για δυνατές καταιγίδες στην Αττική - «Κόκκινες» δύο περιοχές

09:54ΚΟΣΜΟΣ

Ο υπαινιγμός Πούτιν για τα πυρηνικά: «Ο πόλεμος με την Ευρώπη θα τελείωνε τόσο γρήγορα που δεν θα είχαμε με ποιον να διαπραγματευθούμε»

09:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τροχαίο στη Λούτσα: Θετικός και στην κοκαΐνη ο 29χρονος

10:28ΚΟΣΜΟΣ

Ψωρίαση: Εκτοξεύονται τα περιστατικά παγκοσμίως, ειδικά σε εύπορες περιοχές

11:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Είμαστε πάντα ανοιχτοί σε διάλογο - Ακραίες ενέργειες δεν βοηθούν - Οι αγρότες θα λάβουν μισό δισ. παραπάνω σε σχέση με το 2024

13:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Ζιακόπουλος: Τα Νικολοβάρβαρα «δείχνουν» τον καιρό των Χριστουγέννων

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 22χρονη «θύμα βιασμού» καταδικάστηκε σε 18μηνη φυλάκιση

07:49ΚΟΣΜΟΣ

Η ιστορία πίσω από τη φωτογραφία - σύμβολο της φονικής πυρκαγιάς στο Χονγκ Κονγκ - Ο σπαραγμός του 71χρονου συνταξιούχου για την αγαπημένη του

10:38ΚΟΣΜΟΣ

«Φαίνεσαι λίγο νευρικός. Γιατί είσαι νευρικός;» - Τι έδειξε το βίντεο της σύλληψης Μαντζιόνε μετά τη δολοφονία Τόμπσον στη Νέα Υόρκη

11:09ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: «Άνω – κάτω» η Μονή Κύκκου για δήθεν θαυματουργό φάρμακο που θεραπεύει τις αρθρώσεις

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα θα δουν λεφτά 4,2 εκατ. συνταξιούχοι – Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Λαχεία, Τζόκερ και μυστηριώδης τύχη... βουνό για «Χασάπη», Σεμερτζίδου και δεκάδες αγρότες

23:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή προειδοποίηση από Γιάννη Καλλιάνο - Έρχεται σφοδρή κακοκαιρία τα επόμενα 24ωρα

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Δήμητρα Ματσούκα: «Δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία - Φυλακή την επόμενη φορά» ξεκαθαρίζει ο δικηγόρος της

09:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας σε καταυλισμούς Ρομά της Αττικής για σπείρα διαρρήξεων

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Τσιάρας και ο μουντζούρης, η σύγκριση Τσίπρα - Πιερρακάκη, Τσίπρας στο Παλλάς, τα νεύρα του Ανδρουλάκη, βροχή οι ερωτήσεις στη Eurobank, Παπασταύρου και πάλι στις ΗΠΑ, ξεκάθαρο μήνυμα της Motor Oil και οι συγχωνεύσεις που έρχονται στην πληροφορική

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Το κρίσιμο λάθος που κάνουν οι οδηγοί πριν φτάσουν σπίτι -και πληρώνεται ακριβά

19:34WHAT THE FACT

Τέλος τα ATM όπως τα γνωρίζαμε: Οι λειτουργίες που θα έχουν τα καινούργια σε όλη την Ευρώπη

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Νεκρός 28χρονος συνοριακός φύλακας εν ώρα υπηρεσίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ