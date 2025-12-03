Αγρότες: Πάνω από 3.500 τρακτέρ στα μπλόκα σε Νίκαια και Ε65 – Αποκλείστηκαν τελωνεία

Το κλίμα παραμένει τεταμένο στον αγροτικό κόσμο, με τα μπλόκα να ενισχύονται καθώς περνούν οι ώρες και τις εμπλεκόμενες πλευρές (Ενώσεις και κυβέρνηση) να μην έχουν βρεθεί προς ώρας σε κοινή γραμμή συνεννόησης ώστε να ικανοποιηθούν –σε έναν βαθμό τουλάχιστον– τα αιτήματα των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα και να λήξουν οι κινητοποιήσεις.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στηθεί, με αυτά σε Νίκαια και Ε65 να έχουν ενισχυθεί και πλέον να μετρούν μαζί περισσότερα από 3.500 τρακτέρ. Στα διόδια των Μαλγάρων, παραμένει κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ, εμμένει η απόφαση για δίωρους αποκλεισμούς προς Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, οι αγρότες του Δήμου Δέλτα αόριστον μπλόκο επ’ αόριστον, έχοντας αποκλείσει από το πρωί της Δευτέρας (01/12) τα διόδια των Μαλγάρων στον αυτοκινητόδρομο Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Εύζωνοι, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Ήδη αποκλείστηκαν για ώρες τελωνεία, όπως εκείνο των Ευζώνων, διακόπτοντας την κυκλοφορία τόσο προς την Ελλάδα όσο και προς τα Σκόπια, αλλά και το τελωνείο των Κήπων, στο οποίο οι αγρότες διαμηνύουν ότι θα παραμείνουν έως ότου πληρωθούν.

Ακόμη, οι αγρότες έχουν προειδοποιήσει για αποκλεισμό του Λιμανιού του Βόλου πριν από τις 10 Δεκεμβρίου, ενώ τόσο στην Κρήτη, όσο και στη Βόρεια Ελλάδα, εξετάζεται ο αποκλεισμός αεροδρομίων, όπως το «Μακεδονία», κάτι που είχε συμβεί το 2017.

Ο αγροτικός κόσμος διαμαρτύρεται για τις καθυστερήσεις στις εξοφλήσεις των οφειλόμενων ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το υψηλό κόστος παραγωγής αλλά και τις τιμές διάθεσης των προϊόντων τους.

«Δεν αντέχουμε άλλο – Να έρθουν εδώ Τσιάρας και Μητσοτάκης»

«Μας κοροϊδεύουν. Το μπλόκο για τον κ. Τσιάρα παραμένει ανοιχτό. Τον περιμένουμε εδώ πέρα και μετά, θα ανοίξουμε. Δεν πηγαίνουμε σε υπουργεία πλέον, έχουμε ανέβει στην Αθήνα. Τον περιμένουμε εδώ. Θα απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα που θα τού θέσουμε και μετά θα ανοίξουμε.

Μείωση του κόστους παραγωγής, εγγυημένες τιμές στα προϊόντα μας. Αφορολόγητο στο αγροτικό πετρέλαιο και μειωμένο ρεύμα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε υπό αυτές τις συνθήκες. Μέχρι να τελειώσουν οι έλεγχοι, δεν θα υπάρχει πρωτογενής τομέας. Θέλουμε να μας δώσει καλύτερες συνθήκες, ώστε να επιβιώσουμε», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του Αγροτικού Συλλόγου Λάρισας, Λεωνίδας Βασιλείου.

Τσιάρας: «Το γραφείο του υπουργείου ήταν και παραμένει ανοιχτό για διάλογο»

Πάντως, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, ανέφερε την Τρίτη (02/12) ότι «η πόρτα του διαλόγου ήταν και παραμένει ανοιχτή. Προσωπικά, έχω συναντηθεί με όλους τους εκπροσώπους των αγροτών το προηγούμενο διάστημα και προτίθεμαι να το κάνω ξανά εφόσον υπάρχει πρόθεση και από την άλλη πλευρά», απορρίπτοντας σε πρώτη φάση το ενδεχόμενο να μεταβεί εκείνος στα μπλόκα.

