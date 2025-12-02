Αγρότες: Ενισχύονται τα μπλόκα, κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις - «Γολγοθάς» στις Εθνικές οδούς

Αποφασισμένοι να γεμίσουν τη χώρα με μπλόκα εμφανίζονται οι αγρότες οι οποίοι από χθες έχουν αυξήσει τις δυνάμεις τους συγκεντρώνοντας πάνω από 5.000 τρακτέρ στους δρόμους.

Ενισχύονται τα μπλόκα

Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Λάρισας έχυσαν γάλα και αδειάζουν ζωοτροφές στην κεντρική πλατεία της πόλης. Με αυτή τη συμβολική κίνηση θέλησαν να δείξουν ότι η παραγωγή τους έχει υποβαθμιστεί και δεν αξίζει να πουληθεί.

«Χωρίς την κτηνοτροφία δεν υπάρχει πρωτογενής τομέας. Δεν υπάρχει Περιφέρεια. Θα κλείσουν τα μαγαζιά, θα πεινάσουμε όλοι μαζί», αναφέρει ένας εξ αυτών στον τηλεοπτικό σταθμό Mega.

Παράλληλα, εμφανίστηκαν αποφασισμένοι να παραμείνουν στους δρόμους, εξ ου κι έφτιαξαν χριστουγεννιάτικο δέντρο σε κάθε μπλόκο.

«Εδώ θα είμαστε και περιμένουμε και τους Θεσσαλούς υπουργούς να κάτσουμε στο τραπέζι μαζί και να λύσουμε τα προβλήματα».

Νέα μπλόκα - «Γολγοθάς» στις Εθνικές οδούς

Συνεχώς στήνονται νέα μπλόκα, ενώ στα υπάρχοντα προστέθηκαν σήμερα αυτά της Κοζάνης, της Πέλλας και της Ημαθίας.

Με το μπλόκο των Μαλγάρων να κρατάει κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, η διαδρομή από τη Θεσσαλονίκη έχει μετατραπεί σε «Γολγοθά». Τα οχήματα εκτρέπονται μέσω του χωριού των Μαλγάρων ή της Χαλάστρας για να ξαναβγούν στην Εθνική Οδό, με τους οδηγούς να επιβαρύνονται κατά μία ώρα, ή εναλλακτικά μέσω της Αθηνών – Ευζώνων και έξοδο στην Εθνική Οδό από Ημαθία ή Πέλλα.

Λόγω του μπλόκου της Νίκαιας, όσοι κινούνται στην Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Κιλελέρ, μέσω παράκαμψης ακολουθούν πορεία προς Πλατύκαμπο και στη συνέχεια βγαίνουν ξανά στην Εθνική Οδό κοντά στο Μελισσοχώρι.

Στην Καρδίτσα, οι οδηγοί αναγκάζονται να κάνουν παράκαμψη στον κόμβο Σοφάδων και μέσω της επαρχιακής οδού Σοφάδων – Καρδίτσας να βγαίνουν στον κόμβο της Καρδίτσας.

Για καθεμία από αυτές τις εναλλακτικές διαδρομές, απαιτείται περισσότερη από μία ώρα επιπλέον.

Τι λένε από την κυβέρνηση

Στην κυβέρνηση διαμηνύουν ότι οι δρόμοι θα ανοίξουν και αναζητούν τρόπους για να επιτευχθεί αυτό.

«Υπάρχουν κρίσιμες υποδομές που δεν μπορεί να καταλαμβάνονται από κανέναν. Όταν πας και καταλαμβάνεις τελωνεία, τότε τα πράγματα είναι σοβαρά», λέει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Υπάρχουν και φωνές πάντως μέσα στη Νέα Δημοκρατία που ζητούν ακόμη και βίαιη διάλυση των μπλόκων.

Οι αγρότες πάντως εμφανίζονται ανυποχώρητοι και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους. Νέα μπλόκα ετοιμάζονται σε βόρεια Ελλάδα και Πελοπόννησο, ενώ προγραμματίζουν αποκλεισμό αεροδρομίων και λιμανιών, διαμαρτυρόμενοι ότι έλαβαν ενίσχυση περίπου 200 εκατομμυρίων μικρότερη.

