Λάρισα: Οργισμένοι κτηνοτρόφοι ρίχνουν γάλα μπροστά στο αστυνομικό μέγαρο – «Μας έχουν παρατήσει»

Από νωρίς το πρωί, τα αγροτικά μπλόκα έχουν ενισχυθεί με τρακτέρ και μηχανήματα, ενώ, στο «χορό» των κινητοποιήσεων προστίθενται και οι Θεσσαλείς κτηνοτρόφοι, διαμαρτυρόμενοι για την ακρίβεια και την ευλογιά των αιγοπροβάτων, που οδηγούν σε «αφανισμό του πρωτογενούς τομέα», όπως τονίζουν.

Παράλληλα, λίγο μετά τις 12:00 της Τρίτης (02/12), αυτοκινητοπομπή κτηνοτρόφων έφτασε με πορεία στο κέντρο της Λάρισας και έξω από το αστυνομικό μέγαρο.

Όπως φαίνεται στα πλάνα του STAR, ανέβηκαν στις καρότσες των αγροτικών τους και πέταξαν γάλατα, ζητώντας αποζημιώσεις για να αποκαταστήσουν τα κοπάδια τους, που έχουν αποδεκατιστεί από την ευλογιά.

«Θέλουμε πίσω τα ζώα που μας θανάτωσαν, μας έχουν παρατήσει. Δεν αντέχουμε άλλο», ακούγονται να φωνάζουν. Παράλληλα, κάλεσαν όλο τον κόσμο να στηρίξει τον αγώνα τους «γιατί ο πρωτογενής τομέας καταρρέει».

Διαβάστε επίσης