Η Τεχεράνη μετράει αντίστροφα για την «ημέρα μηδέν» - Πότε θα στερέψουν οι βρύσες

Η Τεχεράνη μετράει αντίστροφα για την «ημέρα μηδέν»,  την ημέρα δηλαδή που θα τελειώσει το νερό και θα στερέψουν οι βρύσες. Και δεν είναι η μόνη. Από το Κέιπ Τάουν μέχρι το Λονδίνο 

Σοβαρή ξηρασία πλήττει ολοένα και περισσότερες μεγαλουπόλεις σε όλο τον κόσμο

Οι δεξαμενές που τροφοδοτούν τα 15 εκατομμύρια κατοίκους της Τεχεράνης είναι σχεδόν άδειες. Το φράγμα Καράτζ, το οποίο παρέχει το ένα τέταρτο του πόσιμου νερού της ιρανικής πρωτεύουσας, είναι γεμάτο μόλις κατά 8%. Η διανομή νερού με δελτίο έχει ξεκινήσει σε ορισμένες περιοχές, με τη ροή από τις βρύσες να μειώνεται ή ακόμη και να διακόπτεται εντελώς κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η πρωτεύουσα του Ιράν, Τεχεράνη, μετράει αντίστροφα για την «ημέρα μηδέν», την ημέρα που θα τελειώσει το νερό και θα στερέψουν οι βρύσες

Ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν κάλεσε τους ανθρώπους να χρησιμοποιούν το νερό με φειδώ - διαφορετικά η πόλη, ή τουλάχιστον τμήματα αυτής, μπορεί ακόμη και να χρειαστεί να εκκενωθούν. Οι βροχές αναμένεται να αρχίσουν να πέφτουν το φθινόπωρο, μετά το καυτό και ξηρό καλοκαίρι του Ιράν. Ωστόσο, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Μετεωρολογικής Πρόγνωσης της χώρας, αυτή ήταν η πιο ξηρή περίοδος από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο εδώ και μισό αιώνα, με τις βροχοπτώσεις να είναι 89% κάτω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο.

Ο συνδυασμός χαμηλών βροχοπτώσεων και υψηλής ζέστης διαρκεί για περισσότερα από πέντε χρόνια, αφήνοντας τη χώρα άνυδρη. Αλλά ο καιρός - και η σκιά της κλιματικής αλλαγής - δεν είναι οι μόνοι παράγοντες που επιδείνωσαν τη λειψυδρία της Τεχεράνης. Σύμφωνα με το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών, ο πληθυσμός της πόλης έχει σχεδόν διπλασιαστεί από 4,9 εκατομμύρια το 1979 σε 9,7 εκατομμύρια σήμερα.

Αλλά η κατανάλωση νερού έχει αυξηθεί ακόμη πιο γρήγορα, με αποτέλεσμα να τετραπλασιαστεί από 346 εκατομμύρια κυβικά μέτρα το 1976 σε 1,2 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα τώρα. Η αύξηση του πλούτου έχει επιτρέψει επίσης σε περισσότερους ανθρώπους να αγοράσουν πλυντήρια ρούχων και πιάτων.

Για να συμπληρώσει τον εφοδιασμό από τις δεξαμενές, η Τεχεράνη αναγκάστηκε να στραφεί σε φυσικούς υπόγεια υδροφόρα στρώματα, τα οποία παρέχουν μεταξύ 30% και 60% του νερού βρύσης τα τελευταία χρόνια. Αλλά αυτό θέτει την πόλη σε άμεσο ανταγωνισμό με τους αγρότες που αντλούν νερό για να ποτίζουν τις καλλιέργειες.

Τα επίπεδα μειώνονται κατά 101 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως γύρω από την Τεχεράνη, σύμφωνα με ανάλυση στο περιοδικό Science Advances. Πρόκειται για νερό που έχει συσσωρευτεί από πολλές δεκαετίες βροχής - και θα χρειαστεί τουλάχιστον τόσος χρόνος για να αναπληρωθεί.

Ο καθηγητής Καβέ Μαντάνι, πρώην αναπληρωτής επικεφαλής του τμήματος περιβάλλοντος του Ιράν και νυν διευθυντής του Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου των Ηνωμένων Εθνών για το Νερό, το Περιβάλλον και την Υγεία, δήλωσε ότι η χρόνια κακοδιαχείριση των φυσικών πόρων έχει οδηγήσει σε αυτό που αποκαλεί «χρεοκοπία του νερού».

Δήλωσε στο Sky News: «Αυτά τα πράγματα δεν δημιουργήθηκαν εν μία νυκτί. «Είναι προϊόν δεκαετιών κακής διαχείρισης, έλλειψης διορατικότητας, υπερβολικής εμπιστοσύνης και ψευδούς εμπιστοσύνης στο πόσα μπορούν να κάνουν τα έργα υποδομής και μηχανικής σε μια χώρα που έχει έλλειψη νερού». Οι υπουργοί της κυβέρνησης αποδίδουν την έλλειψη νερού στην κλιματική αλλαγή, στις διαρροές νερού από τους σωλήνες και στον 12ήμερο πόλεμο με το Ισραήλ.

Όποιος και αν είναι ο λόγος, υπογραμμίζει την απειλή της λειψυδρίας για τις μεγαλουπόλεις σε όλο τον κόσμο. Η Τεχεράνη δεν είναι η μόνη. Το Κέιπ Τάουν στη Νότια Αφρική κατάφερε να αποφύγει οριακά μια αντίστοιχη κρίση πριν από 8 χρόνια, μετά από μια προσπάθεια εξοικονόμησης νερού σε ολόκληρη την πόλη.

Ακόμα και το Λονδίνο, γνωστό για τις βροχές του, κινδυνεύει. Οι προμήθειες δεν έχουν συμβαδίσει με την αύξηση του πληθυσμού και την αυξανόμενη ζήτηση. Όπως έχει διαπιστώσει η Τεχεράνη, οι ξηρασίες που καθίστανται πιο πιθανές και πιο σοβαρές με την κλιματική αλλαγή μπορούν να εκθέσουν την ευθραυστότητα της παροχής νερού.

