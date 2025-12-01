Η Αθήνα αντιμετωπίζει τη χειρότερη λειψυδρία τριών δεκαετιών μετά τη μεγάλη μείωση αποθεμάτων νερού

Σύμφωνα με τις νεότερες μετρήσεις, ο Μόρνος έχει χάσει περισσότερο από το 40% των αποθεμάτων του σε διάστημα δύο ετών!

Newsbomb

Η Αθήνα αντιμετωπίζει τη χειρότερη λειψυδρία τριών δεκαετιών μετά τη μεγάλη μείωση αποθεμάτων νερού
INTIME.
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αντιμέτωπη με σοβαρότατη κρίση λειψυδρίας βρίσκεται η Αττική, καθώς η στάθμη των υδάτων στους δύο κύριους ταμιευτήρες που την υδροδοτούν, τον Μόρνο και την Υλίκη, έχει πλέον υποχωρήσει σε χαμηλό δεκαετίας.

Σύμφωνα με τις νεότερες μετρήσεις, ο Μόρνος έχει χάσει περισσότερο από το 40% των αποθεμάτων του σε διάστημα δύο ετών, με αποτέλεσμα η επιφάνεια της λίμνης να μειωθεί σχεδόν στο μισό, ενώ στην Υλίκη η ποσότητα του νερού του μειωθεί κατά 40% μόλις τον τελευταίο χρόνο, γεγονός που καταδεικνύει πόσο ραγδαία είναι η επιδείνωση της υδρολογικής κατάστασης.

Με αυτά τα δεδομένα, η κυβέρνηση έχει ήδη δρομολογήσει την ενεργοποίηση καθεστώτος έκτακτης ανάγκης όσον αφορά στην κατανάλωση του νερού στο λεκανοπέδιο, ώστε να επιταχυνθούν σημαντικά έργα και να διασφαλιστεί τουλάχιστον για τα επόμενα 30 χρόνια η κάλυψη των αναγκών της Αττικής, όπου κατοικεί σχεδόν ο μισός πληθυσμός της χώρας.

Κεντρικός πυλώνας του σχεδιασμού που έχει εκπονήσει η κυβέρνηση, μετά από την αξιολόγηση των εξελίξεων επί περισσότερο από έναν χρόνο, είναι το έργο «Εύρυτος». Προβλέπει την αξιοποίηση νερού που περισσεύει από περιοχές με πολλές βροχοπτώσεις, συγκεκριμένα από τη λίμνη Κρεμαστών, στην οποία καταλήγουν επίσης οι ποταμοί Κρικελιώτης και Καρπενησιώτης, ενώ έχουν σχεδιαστεί και πολλά μικρότερα έργα.

Σημαντικό επενδυτικό σχέδιο ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ αναπτύσσει παράλληλα η ΕΥΔΑΠ, στοχεύοντας στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται επενδύσεις σε «έξυπνα» δίκτυα, με συστήματα τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών, καθώς και σε έργα επαναχρησιμοποίησης νερού.

Κρίσιμη θα είναι και η ανταπόκριση των πολιτών, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα αλόγιστης ή υπερβολικής κατανάλωσης νερού.

Ειδικοί και στελέχη της ΕΥΔΑΠ με γνώση της υπόθεσης τόνισαν πως η πρωτεύουσα διανύει περίοδο έμμονης ξηρασίας, που μπορεί να συγκριθεί μόνο με την περίοδο 1988-1994, ενώ επισήμαναν την πολυπλοκότητα του σημερινού προβλήματος, καθώς συνδέεται άρρηκτα με την κλιματική κρίση. Όπως εξήγησαν, πλέον έχουμε λιγότερες ημέρες βροχής ανά έτος σε ολόκληρη τη λεκάνη της Μεσογείου, ενώ η συγκέντρωση χιονιού στα βουνά, που «τρέφει» όλα τα πολύτιμα ρυάκια, έχει επίσης μειωθεί αισθητά. Αυτό σημαίνει ότι έχει συρρικνωθεί η φυσική εισροή υδάτων στους ταμιευτήρες, που αναπλήρωνε τα αποθέματά τους.

Οι τελευταίες ισχυρές βροχοπτώσεις δεν άλλαξαν τη μεγάλη εικόνα, καθώς στις περιπτώσεις των καταιγίδων το μεγαλύτερο μέρος του νερού καταλήγει στη θάλασσα.

Οι ίδιες πηγές υπογράμμισαν ότι υπάρχουν παραδείγματα από το εξωτερικό που δείχνουν πόσο σημαντική είναι τόσο η ταχεία αντίδραση της πολιτείας όσο και η υπεύθυνη συμπεριφορά των καταναλωτών, προκειμένου να αναχαιτιστεί το πρόβλημα.

Το 2008 η Κύπρος αναγκάστηκε να μεταφέρει περίπου 8 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού με δεξαμενόπλοια από την Ελλάδα. Σήμερα, έχοντας την εμπειρία του παρελθόντος, είναι περισσότερο θωρακισμένη, με εγκαταστάσεις νέων μονάδων αφαλάτωσης και αυστηρότερα μέτρα εξοικονόμησης νερού, κάτι που προς το παρόν στην Ελλάδα δεν προβλέπεται. Η νότια Γαλλία η Ισπανία και η Ιταλία αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα και βρίσκουν λύσεις αντίστοιχες με την Ελλάδα, βάζοντας περιοχές τους σε συναγερμό νερού.

Στον αντίποδα, αρνητικό παράδειγμα αποτελεί το Ιράν, όπου η καθυστερημένη αντίδραση σε ιδιαίτερα σοβαρή κρίση έλλειψης νερού έχει ως αποτέλεσμα να εξετάζονται σήμερα ακραίες λύσεις, όπως η επιβολή δελτίου στο νερό ή ακόμη και, στο έσχατο σημείο, να εγκαταλείψουν οι κάτοικοι την πρωτεύουσα Τεχεράνη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:56ΕΛΛΑΔΑ

Έφτασε στη Θεσσαλονίκη η Ολυμπιακή Φλόγα – Δείτε βίντεο

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Νυχτερινή έφοδος της Αστυνομίας στο Περιστέρι: 15 ανήλικοι έπιναν αλκοόλ σε γνωστό κατάστημα – Συνελήφθη ο υπεύθυνος

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Γεωργία: Έρευνα για τις καταγγελίες του BBC περί χρήσης «χημικού όπλου του Α' Παγκοσμίου Πολέμου» κατά διαδηλωτών

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Αυτός είναι ο 29χρονος που προκάλεσε το δυστύχημα - Διακίνηση ναρκωτικών, κλοπές και απάτες στο «βιογραφικό» του

17:48LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Ρομαντικό Σαββατοκύριακο στο στολισμένο Λονδίνο

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Συγκινητικό δώρο: Καθάρισε τον κήπο ενός βετεράνου και... του άλλαξε τη ζωή - Σε δύο μέρες δύο μεγάλες εκπλήξεις

17:35ΚΟΣΜΟΣ

Συνεχίζει την προέλαση η Ρωσία: Κατέλαβε 505 τετραγωνικά χλμ. ουκρανικού εδάφους τον Νοέμβριο - Αύξηση 94% από τον Σεπτέμβριο

17:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γερμανία: Η ΕΡΤ θα μεταδώσει όλα τα ματς των «16» στο DFB-Pokal | Πού θα δείτε Μπάγερν, Ντόρτμουντ

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Πέπλο μυστήριου γύρω από την εξαφάνιση του 62χρονου ψαρά στην Πάργα - «Πιστεύω ότι έπαθε έμφραγμα» λέει ο γιος του στο Newsbomb

17:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για τη νέα κακοκαιρία - Πότε και πού θα «χτυπήσει»

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Enerwave: Νέα προϊόντα ρεύματος και μια μοναδική χριστουγεννιάτικη προσφορά

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Δούκας: «Στη Βασιλίσσης Όλγας το έργο έχει ουσιαστικά σταματήσει - Κάποιοι θέλουν να μην τελειώσει ποτέ»

17:15WHAT THE FACT

Ανακαλύφθηκαν δύο τεράστια κοιτάσματα χρυσού που ανατρέπουν τις ισορροπίες στην παγκόσμια οικονομία

17:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Ενίσχυση - «ανάσα» στα Μουσικά Σχολεία: Νέα όργανα έπειτα από 17 χρόνια

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Τζέιμς Κάμερον κατά του AI: «Δεν θέλω ένας υπολογιστής να αντικαθιστά τους ηθοποιούς»

17:04ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Νότια Κορέα: Χάκαραν χιλιάδες κάμερες ασφαλείας σε σπίτια για υλικό «ερωτικής εκμετάλλευσης»

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Ποσειδώνος: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκτέλεσης εργασιών από 2 έως 5 Δεκεμβρίου

16:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Είχε συνεργό η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της; Η πληροφορία στην ΕΛΑΣ για έναν Ρομά

16:56ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Ανακαλεί στραγγιστό γιαούρτι που περιέχει ακατάλληλη ουσία

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Airbus: Επιβεβαίωσε το προβλήμα στα A320 - «Εντοπίστηκε» και «οριοθετήθηκε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:48ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Αυτός είναι ο 29χρονος που προκάλεσε το δυστύχημα - Διακίνηση ναρκωτικών, κλοπές και απάτες στο «βιογραφικό» του

22:17TRAVEL

Αρκαδία: Κορυφαίο κέντρο προσκυνηματικού και φυσιολατρικού τουρισμού

17:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για τη νέα κακοκαιρία - Πότε και πού θα «χτυπήσει»

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Τον έφαγε ζωντανό μπροστά στα μάτια των επισκεπτών - 19χρονος μπήκε σε κλουβί με λιοντάρι - Πολύ σκληρό βίντεο

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Φέρεται να παραδέχτηκε πως είχε κάνει χρήση κοκαΐνης ο 29χρονος που προκάλεσε το δυστύχημα

16:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Είχε συνεργό η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της; Η πληροφορία στην ΕΛΑΣ για έναν Ρομά

08:22ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Μαρουσάκη: Νέα κακοκαιρία «τύπου Adel» προ των πυλών - Χειμωνιάτικο σκηνικό

13:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Ζιακόποπουλος: Τα Νικολοβάρβαρα «δείχνουν» τον καιρό των Χριστουγέννων

16:40ΕΛΛΑΔΑ

Αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη κρίση λειψυδρίας των τελευταίων 30 ετών η Αθήνα μετά τη δραματική μείωση των αποθεμάτων

16:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η ζωνική ροή του Ατλαντικού αλλάζει τον χειμώνα - Ανατροπή δεδομένων για την Ελλάδα

15:34ΕΛΛΑΔΑ

«Τις νύχτες ήταν πάντα εκεί»: Η Γεωργία Πολυτάνου, σύζυγος του Χάρη Δούκα, νοσηλεύτηκε για 12 ημέρες και γράφει για την περιπέτειά της και τον δήμαρχο Αθηναίων

16:56ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Ανακαλεί στραγγιστό γιαούρτι που περιέχει ακατάλληλη ουσία

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ο «Άγγελος Θανάτου» των Ναζί, Γιόζεφ Μένγκελε ζούσε ανέμελα στη Λατινική Αμερική - Αποχαρακτηρισμένα αρχεία

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Taste Atlas: Το καλύτερο πιάτο στον κόσμο - Φιναλίστ ένα ελληνικό

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Συγκινητικό δώρο: Καθάρισε τον κήπο ενός βετεράνου και... του άλλαξε τη ζωή - Σε δύο μέρες δύο μεγάλες εκπλήξεις

15:05ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ανακοίνωση των εκπροσώπων του Μίκη Θεοδωράκη για την απαγόρευση της παγκόσμιας περιοδείας Μποφίλιου και Χαρούλη

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Πληθαίνουν τα μπλόκα σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα - Αποκλεισμένη παραμένει η ΠΑΘΕ και ο αυτοκινόδρομος Ε65

11:33ΚΟΣΜΟΣ

Τελεσίγραφο Τραμπ σε Μαδούρο: «Φύγε τώρα από τη Βενεζουέλα, αλλιώς...»

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτυρία για το τροχαίο στη Λούτσα: Του είπαν ότι σκότωσε άνθρωπο και νευρίασε πως τον πονάει το αυτί του!

12:03WHAT THE FACT

Κλείστε την πόρτα του υπνοδωματίου - Ο λόγος που δεν πρέπει να την αφήνετε ανοιχτή όταν κοιμάστε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ