Μπλόκα αγροτών: Τα τρακτέρ κατευθύνονται κονβόι στην Καλαμάτα

Σε εξέλιξη βρίσκεται κινητοποίηση αγροτών, καθώς περίπου 30 με 40 τρακτέρ κινούνται αυτή την ώρα σε κονβόι με κατεύθυνση την Καλαμάτα. Σημειώνεται ότι παραμένει κλειστός ο κόμβος Θουρίας.



Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι αγρότες εισέρχονται στην πόλη προκειμένου να πραγματοποιήσουν διαμαρτυρία, ενώ στο πλαίσιο της κινητοποίησής τους σκοπεύουν να μοιράσουν μπουκαλάκια με ελαιόλαδο στους πολίτες.

Όπως επισημαίνουν, θα παραμείνουν στην Καλαμάτα για όσο διάστημα κρίνουν απαραίτητο, στέλνοντας το δικό τους μήνυμα διαμαρτυρίας.