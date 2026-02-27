Ξαναχτύπησε η «λαθρεπιβάτης» των υπερατλαντικών πτήσεων: Ταξίδεψε Νιού Τζέρσεϊ-Μιλάνο

Για δεύτερη φορά, μια γυναίκα που έχει καταδικαστεί στο παρελθόν για λαθρεπιβίβαση, κατάφερε να κάνει υπερατλαντικό ταξίδι χωρίς εισιτήριο ή διαβατήριο, από το Νιού Τζέρσεϊ στο Μιλάνο, χωρίς να γίνει αντιληπτή από το προσωπικό του αεροπλάνου.

Η Σβετλάνα Ντάλι πέρασε κρυφά από τους υπαλλήλους της αεροπορικής εταιρείας στην πύλη C74 του Διεθνούς Αεροδρομίου Newark Liberty και επιβιβάστηκε σε πτήση με προορισμό το Μιλάνο το βράδυ της Τετάρτης, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της πτήσης, που διήρκεσε πάνω από επτά ώρες, το προσωπικό ανακάλυψε ότι η Ντάλι βρισκόταν στο αεροπλάνο χωρίς εισιτήριο και έτσι όταν προσγειώθηκαν στο Μιλάνο, συνελήφθη.

«Η ασφάλεια και η προστασία είναι οι υψηλότερες προτεραιότητές μας», δήλωσε η United Airlines σε ανακοίνωσή της. «Ερευνούμε το περιστατικό και συνεργαζόμαστε με τις αρμόδιες αρχές».

Το ταξίδι της Νταλί στο Παρίσι τον Νοέμβριο του 2024

Τον Νοέμβριο του 2024, η Ντάλι, η οποία είναι Ρωσίδα υπήκοος και μόνιμη κάτοικος των ΗΠΑ, ταξίδεψε λαθραία με πτήση της Delta Air Lines από το Διεθνές Αεροδρόμιο John F. Kennedy της Νέας Υόρκης προς το Αεροδρόμιο Charles de Gaulle του Παρισιού.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε την Ντάλι να περνάει απαρατήρητη πίσω από έναν υπάλληλο του αεροδρομίου και στριμώχτηκε σε μια ομάδα επιβατών με εισιτήρια. Μόλις επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο, πέρασε κάποιο χρόνο κρυμμένη στο μπάνιο για να μην την δει το πλήρωμα, αλλά τελικά έγινε αντιληπτή όταν το αεροπλάνο πλησίαζε στο Παρίσι.

Η Ντάλι συνελήφθη και επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να διαφύγει», είχε δηλώσει τότε ο δικηγόρος της Νταλί, Μάικλ Σνάιντερ, σε δικαστήριο στο Μπρούκλιν. «Δεν μπορεί να επιβιβαστεί καθημερινά κρυφά σε μια πτήση».

Ωστόσο, λίγο μετά την αποφυλάκισή της, εν αναμονή της δίκης, η Ντάλι προσπάθησε να φύγει ξανά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού τον Δεκέμβριο του 2024, κατάφερε να επιβιβαστεί σε λεωφορείο με προορισμό τον Καναδά, αλλά συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση για περισσότερους από επτά μήνες.

Κατά τη διάρκεια της δίκης της, η Ντάλι ισχυρίστηκε ότι κάποιος την δηλητηριάζει και είπε, ότι έκανε «όλες αυτές τις ενέργειες για να σωθεί».