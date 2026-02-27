Θρίλερ στο Λουτράκι: Ο 19χρονος τραυματίας υπέδειξε τον δράστη της δολοφονίας του 17χρονου

Νέες πληροφορίες για την αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στο Λουτράκι και οδήγησε στον θάνατο 17χρονο και στο νοσοκομείο 19χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Αποκαλύψεις» ο 19χρονος τραυματίας υπέδειξε τον δράστη της δολοφονίας του 17χρονου και έδωσε σημαντικές πληροφορίες στους αστυνομικούς.

Ο ανήλικος από το Λουτράκι διακομίστηκε στο νοσοκομείο από συγγενικό του πρόσωπο, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του.

Την ίδια ώρα, ο 19χρονος εμφανίστηκε στο Νοσοκομείο Λουτρακίου με τραύματα στην κοιλιακή χώρα. Αρχικά ισχυρίστηκε στους γιατρούς ότι τραυματίστηκε σε τροχαίο, ωστόσο οι γιατροί διαπίστωσαν ότι τα τραύματα προέρχονταν από αιχμηρό αντικείμενο. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Την ίδια ώρα, ούτε ο αδελφός του 17χρονου που έχασε τη ζωή του έχει πει στην ΕΛ.ΑΣ το τι συνέβη και κατέληξε ο αδελφός του.

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας και Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου στο τομέα της Υγείας, Χρυσοβαλάντης Μέλλος, δήλωσε στο Korinthostv.gr ότι ο 19χρονος, η ζωή του οποίου πλέον δεν διατρέχει κίνδυνο, προσήλθε πρώτος, στο Κέντρο Υγείας Λουτρακίου, γύρω στις δύο τα ξημερώματα, με τραύματα στη θωρακική και κοιλιακή χώρα.

Η κατάστασή του 19χρονου αντιμετωπίστηκε αρχικά από τους γιατρούς στο Κέντρο Υγείας. Κρίθηκε ωστόσο απαραίτητη η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Αττικής.

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε νεκρός στο νοσοκομείο Κορίνθου στις περίπου 6 το πρωί της Παρασκευής. Όπως δηλώνει ο κ Μέλλος, ο 17χρονος φαίνεται πως είχε υποκύψει στα τραύματά του, κάποιες ώρες πριν από τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

