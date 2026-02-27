Καλιφόρνια: Στιγμές τρόμου σε χιονοδρομικά - Σκιέρ σώθηκαν την τελευταία στιγμή

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν σε χιονοδρομικό κέντρο στην Καλιφόρνια, με ένα ακόμη περιστατικό που σημειώθηκε και προκάλεσε έντονη ανησυχία τόσο στους παρευρισκόμενους όσο και στους χρήστες των social media.

Στο πρόσφατο βίντεο, σκιέρ φαίνεται να γλιστρά κάτω από τη μπάρα ασφαλείας και να κρέμεται στον αέρα σε μεγάλο ύψος. Η κοπέλα διακρίνεται να κρατιέται με δυσκολία, ενώ ο αναβατήρας συνεχίζει κανονικά την πορεία του. Για αρκετά δευτερόλεπτα αιωρείται, προκαλώντας ανησυχία σε όσους παρακολουθούν τη σκηνή.

Frightening moments were captured on camera at a California ski resort as fellow skiers held on to a woman dangling from a lift. https://t.co/xhyvjZbn7X pic.twitter.com/3qqzLbclxU — ABC News (@ABC) February 27, 2026

Τελικά, καταφέρνει να φτάσει στο σημείο αποβίβασης και να βγει με ασφάλεια, χωρίς να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός.

Δραματική διάσωση σκιέρ

Το περιστατικό με την κοπέλα που αιωρείται δεν είναι το μοναδικό που καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες σε χιονοδρομικό κέντρο της Καλιφόρνια. Στη λίμνη Lake Tahoe, κάμερα GoPro που είχε μαζί του ο σκιέρ Carson Schmidt κατέγραψε τη δραματική διάσωση σκιέρ που είχε θαφτεί κάτω από βαθύ χιόνι.

Ο Schmidt και ένας φίλος του αντιλήφθηκαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά όταν είδαν ένα ζευγάρι πέδιλα να προεξέχουν από το χιόνι.

https://www.instagram.com/reel/DVL_1a0AqrA/

Οι δύο άνδρες έσπευσαν αμέσως να βοηθήσουν, σκάβοντας με γρήγορες κινήσεις μέχρι να απεγκλωβίσουν τον εγκλωβισμένο σκιέρ, πριν εκείνος χάσει τις αισθήσεις του.

«Ελπίζω η ανάρτησή μου να ευαισθητοποιήσει την κοινότητα των σκιέρ ώστε να κάνουν σκι πάντα με παρέα. Ποτέ δεν ξέρεις πού μπορεί να βρεθείς», ανέφερε ο Schmidt.

A life saving moment at Palisades Tahoe in California as two skiers spot a ski tip and rescue a man trapped under deep snow just in time.



?Carson Schmidt



pic.twitter.com/2bKkoBthaL — Science girl (@sciencegirl) February 26, 2026

