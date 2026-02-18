ΗΠΑ: Νεκροί βρέθηκαν οκτώ από τους εννιά σκίερ που αγνοούνταν μετά από χιονοστιβάδα στην λίμνη Τάχο

Συνολικά 16 άτομα -12 σκιέρ και τέσσερις οδηγοί- τραυματίστηκαν από την χιονοστιβάδα

Διασώστες στο σημείο της χιονοστιβάδας

Διασώστες στο σημείο της χιονοστιβάδας

AP
Νεκροί βρέθηκαν οκτώ από τους εννιά σκιέρ που αγνοούνταν μετά από μια γιγαντιαία χιονοστιβάδα που έπληξε τη λίμνη Τάχο στην Καλιφόρνια, ενώ ένας εξακολουθεί να αγνοείται, όπως ανακοίνωσε η σερίφης της κομητείας Νεβάδα, Shannan Moon, σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη.

Συνολικά 16 άτομα -12 σκιέρ και τέσσερις οδηγοί- τραυματίστηκαν από την χιονοστιβάδα. Έξι από τους σκιέρ κατάφεραν με κάποιο τρόπο να επιβιώσουν από το συμβάν, και παρέμειναν στο σημείο περιμένοντας τους διασώστες για περισσότερες από πέντε ώρες.

Καλιφόρνια - Χιονοστιβάδα

Χιόνι κατά μήκος ενός δρόμου στο Soda Springs της Καλιφόρνια την Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026

AP

Οι σκιέρ τελείωναν μια τριήμερη εκδρομή στην ύπαιθρο κοντά στη λίμνη Τάχο στη Βόρεια Καλιφόρνια και επέστρεφαν στην αφετηρία του μονοπατιού το πρωί της Τρίτης, όταν τους «χτύπησε» η χιονοστιβάδα γύρω στις 11:30 π.μ. Μετά την χιονοστιβάδα, οι επιζώντες προσπάθησαν να βρουν τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας τους και να φτιάξουν κάποιου είδους καταφύγιο, ενώ περίμεναν τους διασώστες.

Η ομάδα ξεκίνησε την εκδρομή της την Κυριακή και το σχέδιο ήταν να φύγει το πρωί της Τρίτης για να επιστρέψει σπίτι. Μια μαζική επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ξεκίνησε γρήγορα μετά το τρομακτικό καιρικό φαινόμενο, με 46 διασώστες να αναπτύχθηκαν στο σημείο. Ομάδες από το Γραφείο του Σερίφη, την Υπηρεσία Έρευνας και Διάσωσης της Κομητείας της Νεβάδα και άλλες ομάδες κινητοποιήθηκαν και ξεκίνησαν μια συντονισμένη αποστολή.

Καλιφόρνια - Χιονοστιβάδα

Αυτοκίνητα καλυμμένα με χιόνι κατά μήκος ενός δρόμου στο Soda Springs της Καλιφόρνια την Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026

AP

Οι διασώστες χρησιμοποίησαν χιονοπέδιλα, χιονοκίνητα οχήματα και σκι για να φτάσουν στους έξι επιζώντες, στους οποίους ειπώθηκε να παραμείνουν στις θέσεις τους και να περιμένουν βοήθεια.

Η χιονοστιβάδα σημειώθηκε σε υψόμετρο περίπου 2.500 μέτρων κοντά στη λίμνη Frog. Μια χιονοστιβάδα μετριέται από το καταστροφικό της μέγεθος σε μια κλίμακα από 1 έως 5, και η συγκεκριμένη χιονοστιβάδα μετρήθηκε ως 2,5 στην κλίμακα, σύμφωνα με το Κέντρο Χιονοστιβάδων Sierra. Μια χιονοστιβάδα 2,5 είναι ικανή να τραυματίσει, να θάψει ή να σκοτώσει ένα άτομο.

