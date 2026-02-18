ΗΠΑ: 10 σκιέρ αγνοούνται μετά από γιγαντιαία χιονοστιβάδα κοντά στη λίμνη Τάχο

Toυλάχιστον 10 σκιέρ αγνοούνται μετά από τρομακτική χιονοστιβάδα κοντά στη λίμνη Τάχο

Newsbomb

ΗΠΑ: 10 σκιέρ αγνοούνται μετά από γιγαντιαία χιονοστιβάδα κοντά στη λίμνη Τάχο
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι μια καταστροφική χιονοστιβάδα βόρεια της λίμνης Τάχο έχει θάψει έως και 10 σκιέρ στην άγρια ​​φύση, διατάσσοντας μία μαζική επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Η χιονοστιβάδα «χτύπησε» γύρω στις 11:30 π.μ. στο Κάστλ Πικ κοντά στο Τράκι, καθώς η χειμερινή καταιγίδα μαινόταν σε όλη την περιοχή. «Έχει αναφερθεί ότι μια ομάδα σκιέρ ενεπλάκη στο περιστατικό, με αρκετά μέλη της ομάδας να αγνοούνται αυτή τη στιγμή», ανέφερε σε ανακοίνωσή του την Τρίτη το γραφείο του σερίφη της κομητείας της Νεβάδα.

Συνολικά 16 άτομα (12 σκιέρ και τέσσερις οδηγοί) τραυματίστηκαν από την τρομακτική χιονοστιβάδα, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη. Ενώ έξι από τους σκιέρ κατάφεραν με κάποιο τρόπο να επιβιώσουν από το συμβάν, παρέμειναν στο σημείο περιμένοντας τους διασώστες για περισσότερες από πέντε ώρες αφότου προκλήθηκε η πρώτη χιονοστιβάδα, αφήνοντας 10 ακόμη αγνοούμενους.

ski.jpg

Η χιονοστιβάδα σημειώθηκε σε υψόμετρο περίπου 2.500 μέτρων κοντά στη λίμνη Frog. Μια χιονοστιβάδα μετριέται από το καταστροφικό της μέγεθος σε μια κλίμακα από 1 έως 5, ενώ η χιονοστιβάδα της Τρίτης μετρήθηκε ως 2,5 στην κλίμακα, σύμφωνα με το Κέντρο Χιονοστιβάδων Sierra. Μια χιονοστιβάδα 2,5 είναι ικανή να τραυματίσει, να θάψει ή να σκοτώσει ένα άτομο και συνήθως έχει μήκος περίπου ενός γηπέδου ποδοσφαίρου με χιόνι σε ύψος μεγαλύτερο από δύο μέτρα.

Πριν από τη χιονοστιβάδα, η ομάδα είχε διαμείνει στις καλύβες Frog Lake Backcountry Huts, μια ομάδα με απομακρυσμένες καμπίνες για τους σκιέρ κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο βουνό — δήλωσε ο Steve Reynaud από το Sierra Avalanche Center στο Truckee στην εφημερίδα The California Post.

Οι καλύβες προσφέρουν μια ποικιλία επιλογών ύπνου, με διάφορες κουκέτες σε κάθε μία, και μια προειδοποίηση για όσους επιλέξουν να μείνουν εκεί. «Όλες οι διαδρομές απαιτούν κατάλληλη εκπαίδευση και εξοπλισμό ασφαλείας», αναφέρει η ιστοσελίδα.

1771392990094-941391903-snow.jpg

Η ομάδα έφτασε στις καλύβες την Κυριακή για τρεις ημέρες. Το σχέδιο ήταν η ομάδα να φύγει το πρωί της Τρίτης για να επιστρέψει σπίτι, πρόσθεσε ο Reynaud, και τότε χτύπησε η χιονοστιβάδα. Μια μαζική επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ξεκίνησε γρήγορα μετά το τρομακτικό καιρικό φαινόμενο, με 46 διασώστες να έχουν αναπτυχθεί στο σημείο. Ομάδες από το Γραφείο του Σερίφη, την Υπηρεσία Έρευνας και Διάσωσης της Κομητείας της Νεβάδα και άλλες ομάδες κινητοποιήθηκαν και ξεκίνησαν μια συντονισμένη αποστολή.

Οι διασώστες χρησιμοποίησαν χιονοπέδιλα, χιονοκίνητα οχήματα και σκι για να φτάσουν στους έξι επιζώντες, στους οποίους ειπώθηκε να παραμείνουν στις θέσεις τους και να περιμένουν βοήθεια. Η προειδοποίηση για χιονοστιβάδα παραμένει σε ισχύ στην περιοχή μέχρι την Τετάρτη.

«Το Κέντρο Χιονοστιβάδων Sierra εξέδωσε προειδοποίηση. «Μεγάλες χιονοστιβάδες αναμένεται να σημειωθούν την Τρίτη, το βράδυ της Τρίτης και τουλάχιστον μέχρι νωρίς το πρωί της Τετάρτης σε όλη την ενδοχώρα. Ο υψηλός κίνδυνος χιονοστιβάδας ενδέχεται να συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας την Τετάρτη.»

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελληνο-ινδικές σχέσεις: Πώς η Ελλάδα «ξεκλειδώνει» την μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο

08:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας από την Παρασκευή - Η πρόγνωση Καλλιάνου για την Καθαρά Δευτέρα

08:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Γυαλίζει το μάτι τους» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία στη Θεσσαλονίκη: Ο Θερμαϊκός βγήκε στη στεριά - Πτώσεις δένδρων λόγω των ισχυρών ανέμων

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Σκιάθο: Νεκρή 38χρονη από εγκεφαλικό - Είχε γεννήσει πριν 20 ημέρες

08:39ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός για τον ιό Chikungunya: «Έρχεται» στην Ευρώπη λόγω κλιματικής αλλαγής - Πώς απειλεί την Ελλάδα

08:38ΕΛΛΑΔΑ

Δομοκός: «Του έστησαν παγίδα, ήταν συμβόλαιο θανάτου» λέει μητέρα του δολοφονημένου ισοβίτη

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Αστυπάλαια: Ψαράς πάλεψε με τα κύματα και τα 10 μποφόρ για να σώσει το καΐκι του

08:27ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

3 νέες λειτουργίες του Instagram που πρέπει να γνωρίζεις!

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ αποκάλυψαν νέες λεπτομέρειες για τη φερόμενη πυρηνική δοκιμή της Κίνας το 2020

08:14ΚΟΣΜΟΣ

Έρχονται νέες αποκαλύψεις στο σκάνδαλο Έπσταϊν: Ανακτήθηκε το κρυφό αρχείο πτήσεών του

08:00ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κύμα συμπαράστασης στον Βινίσιους που έπεσε θύμα ρατσιστικής συμπεριφοράς από παίκτη της Μπενφίκα

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Toyota ποντάρει στα υβριδικά

07:57ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Ψάχνουμε να δούμε τι είναι... σωστό» - Σοβαρές παραλείψεις και στο τρίτο εργοστάσιο

07:53ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ για Αρχεία Έπσταϊν: Οι καταγγελίες μπορεί να ισοδυναμούν με «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας»

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Αδιάβατη η περιφερειακή στο Σχιστό

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (18/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:41ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νέα αστυνομική επιχείρηση στο ΑΠΘ με 48 προσαγωγές - 38 συλλήψεις

07:39ΕΛΛΑΔΑ

10 χρόνια από τον χαμό του Παντελίδη: Η ζωή, η δόξα, το δυστύχημα και η κληρονομιά που δεν σβήνει

07:34ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 10 σκιέρ αγνοούνται μετά από γιγαντιαία χιονοστιβάδα κοντά στη λίμνη Τάχο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:32ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ένας πράκτορας του dark web έσωσε ένα 12χρονο κορίτσι από χρόνια κακοποίησης, με μόλις ένα στοιχείο από τον τοίχο του υπνοδωματίου της

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Σκιάθο: Νεκρή 38χρονη από εγκεφαλικό - Είχε γεννήσει πριν 20 ημέρες

08:00ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κύμα συμπαράστασης στον Βινίσιους που έπεσε θύμα ρατσιστικής συμπεριφοράς από παίκτη της Μπενφίκα

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Ποιος είναι ο Βέλγος συλλέκτης που έχει τις φωτογραφίες των 200 - Έχει πουλήσει πάνω από 47.000 αντικείμενα του Τρίτου Ράιχ

23:50ΕΛΛΑΔΑ

«Στεκόμαστε με σεβασμό στους ανθρώπους που επλήγησαν, γνωρίζουμε τον κύριο Κώστα...» - Ανακοίνωση στήριξης Τζιωρτζιώτη από 256 υπαλλήλους της Βιολάντα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Περιορίζεται σταδιακά η κακοκαιρία – Η πρώτη εκτίμηση για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

07:39ΕΛΛΑΔΑ

10 χρόνια από τον χαμό του Παντελίδη: Η ζωή, η δόξα, το δυστύχημα και η κληρονομιά που δεν σβήνει

00:58ΕΘΝΙΚΑ

ΗΠΑ: Ο πρέσβης Αντώνης Αλεξανδρίδης επέδωσε τα διαπιστευτήριά του στον Ντόναλντ Τραμπ

07:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Ιταλών μετεωρολόγων για τις επόμενες ώρες για την Ελλάδα - Προσοχή το μεσημέρι

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Αστυπάλαια: Ψαράς πάλεψε με τα κύματα και τα 10 μποφόρ για να σώσει το καΐκι του

08:14ΚΟΣΜΟΣ

Έρχονται νέες αποκαλύψεις στο σκάνδαλο Έπσταϊν: Ανακτήθηκε το κρυφό αρχείο πτήσεών του

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:39ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός για τον ιό Chikungunya: «Έρχεται» στην Ευρώπη λόγω κλιματικής αλλαγής - Πώς απειλεί την Ελλάδα

06:40LIFESTYLE

Eurovision: Οι κορυφαίες συμμετοχές της Ελλάδας που τρέλαναν τους Eurofans και μπήκαν τριάδα

14:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νόμος Κατσέλη: Γιατί είναι λάθος ο όρος «αναδρομικότητα» στην απόφαση του Αρείου Πάγου – Ο δικηγόρος Λυρίτσης εξηγεί

08:38ΕΛΛΑΔΑ

Δομοκός: «Του έστησαν παγίδα, ήταν συμβόλαιο θανάτου» λέει μητέρα του δολοφονημένου ισοβίτη

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Συμμορίες «ξαφρίζουν» επιβάτες στα Μέσα Μεταφοράς – Αστυνομικοί προσποιούνται τους επιβάτες

07:57ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Ψάχνουμε να δούμε τι είναι... σωστό» - Σοβαρές παραλείψεις και στο τρίτο εργοστάσιο

06:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν: Το πρώτο βήμα σε μία απαιτητική αποστολή στο Champions League

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Αδιάβατη η περιφερειακή στο Σχιστό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ