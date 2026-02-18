ΗΠΑ: 10 σκιέρ αγνοούνται μετά από γιγαντιαία χιονοστιβάδα κοντά στη λίμνη Τάχο

Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι μια καταστροφική χιονοστιβάδα βόρεια της λίμνης Τάχο έχει θάψει έως και 10 σκιέρ στην άγρια ​​φύση, διατάσσοντας μία μαζική επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Η χιονοστιβάδα «χτύπησε» γύρω στις 11:30 π.μ. στο Κάστλ Πικ κοντά στο Τράκι, καθώς η χειμερινή καταιγίδα μαινόταν σε όλη την περιοχή. «Έχει αναφερθεί ότι μια ομάδα σκιέρ ενεπλάκη στο περιστατικό, με αρκετά μέλη της ομάδας να αγνοούνται αυτή τη στιγμή», ανέφερε σε ανακοίνωσή του την Τρίτη το γραφείο του σερίφη της κομητείας της Νεβάδα.

Συνολικά 16 άτομα (12 σκιέρ και τέσσερις οδηγοί) τραυματίστηκαν από την τρομακτική χιονοστιβάδα, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη. Ενώ έξι από τους σκιέρ κατάφεραν με κάποιο τρόπο να επιβιώσουν από το συμβάν, παρέμειναν στο σημείο περιμένοντας τους διασώστες για περισσότερες από πέντε ώρες αφότου προκλήθηκε η πρώτη χιονοστιβάδα, αφήνοντας 10 ακόμη αγνοούμενους.

Η χιονοστιβάδα σημειώθηκε σε υψόμετρο περίπου 2.500 μέτρων κοντά στη λίμνη Frog. Μια χιονοστιβάδα μετριέται από το καταστροφικό της μέγεθος σε μια κλίμακα από 1 έως 5, ενώ η χιονοστιβάδα της Τρίτης μετρήθηκε ως 2,5 στην κλίμακα, σύμφωνα με το Κέντρο Χιονοστιβάδων Sierra. Μια χιονοστιβάδα 2,5 είναι ικανή να τραυματίσει, να θάψει ή να σκοτώσει ένα άτομο και συνήθως έχει μήκος περίπου ενός γηπέδου ποδοσφαίρου με χιόνι σε ύψος μεγαλύτερο από δύο μέτρα.

Πριν από τη χιονοστιβάδα, η ομάδα είχε διαμείνει στις καλύβες Frog Lake Backcountry Huts, μια ομάδα με απομακρυσμένες καμπίνες για τους σκιέρ κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο βουνό — δήλωσε ο Steve Reynaud από το Sierra Avalanche Center στο Truckee στην εφημερίδα The California Post.

Οι καλύβες προσφέρουν μια ποικιλία επιλογών ύπνου, με διάφορες κουκέτες σε κάθε μία, και μια προειδοποίηση για όσους επιλέξουν να μείνουν εκεί. «Όλες οι διαδρομές απαιτούν κατάλληλη εκπαίδευση και εξοπλισμό ασφαλείας», αναφέρει η ιστοσελίδα.

Η ομάδα έφτασε στις καλύβες την Κυριακή για τρεις ημέρες. Το σχέδιο ήταν η ομάδα να φύγει το πρωί της Τρίτης για να επιστρέψει σπίτι, πρόσθεσε ο Reynaud, και τότε χτύπησε η χιονοστιβάδα. Μια μαζική επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ξεκίνησε γρήγορα μετά το τρομακτικό καιρικό φαινόμενο, με 46 διασώστες να έχουν αναπτυχθεί στο σημείο. Ομάδες από το Γραφείο του Σερίφη, την Υπηρεσία Έρευνας και Διάσωσης της Κομητείας της Νεβάδα και άλλες ομάδες κινητοποιήθηκαν και ξεκίνησαν μια συντονισμένη αποστολή.

Οι διασώστες χρησιμοποίησαν χιονοπέδιλα, χιονοκίνητα οχήματα και σκι για να φτάσουν στους έξι επιζώντες, στους οποίους ειπώθηκε να παραμείνουν στις θέσεις τους και να περιμένουν βοήθεια. Η προειδοποίηση για χιονοστιβάδα παραμένει σε ισχύ στην περιοχή μέχρι την Τετάρτη.

«Το Κέντρο Χιονοστιβάδων Sierra εξέδωσε προειδοποίηση. «Μεγάλες χιονοστιβάδες αναμένεται να σημειωθούν την Τρίτη, το βράδυ της Τρίτης και τουλάχιστον μέχρι νωρίς το πρωί της Τετάρτης σε όλη την ενδοχώρα. Ο υψηλός κίνδυνος χιονοστιβάδας ενδέχεται να συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας την Τετάρτη.»